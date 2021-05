Subnautica - Below Zero Test

Teaser Die Fortsetzung des Survival-Hits von 2018 entführt euch abermals auf den Wasserplaneten 4546B. Ihr werdet viel craften, erkunden und entdecken, aber auch eine stärker im Fokus stehende Story erleben.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAuch wenn das Survival-Spielnicht direkt an die Story vonanknüpft, teilt es die Spielwelt des Vorgängers: den geheimnisvollen, größtenteils von Wasser bedecken Himmelskörper 4546B. Kennern des ersten Teils wird also manches bekannt vorkommen. Viele der Fische, Pflanzen und Strukturen haben die Macher kurzerhand recycelt. Weil ihr aber diesmal in einer anderen, wesentlich kälteren Region des Planeten landet (oder genauer: abermals notlandet), fühlt sich die Umgebung zwar vertraut, aber doch erfrischend neu an.Der Anlass eurer Stippvisite ist allerdings kein erfreulicher. In der Rolle der Xenobiologin Robin Ayou begebt ihr euch auf die Suche nach eurer verschwundenen Schwester Sam nach. Die war Teil eines Forschungsteams der zwielichtigen Alterra Corporation, das die Polarregion des Planeten erkunden sollte. Robin mag es einfach nicht glauben, dass Sam auf dem Ozeanplaneten einfach verschollen sein soll – und so lässt sie sich kurzerhand von einem vorbeifliegenden Frachter dort absetzen.Natürlich geht wieder alles schief und ihr schmiert mit eurem Landungsboot von einem Meteoritenschauer getroffen ab. Überraschenderweise geht euer Fallschirm diesmal nicht im Meer, sondern über einem verschneiten Landstück nieder. Dort ist es allerdings so bibbernd kalt, dass ihr schon in den ersten Spielminuten zu erfrieren droht. Neben Durst, Hunger, Atemluft und Gesundheit ist eure Körperwärme ein neuer Überlebensfaktor, den ihr im ...