Stronghold - Warlords Test+

Teaser Zum 20-jährigen Jubiläum der Stronghold-Reihe verlegt Firefly ihre Burgenbau-Strategie in ein neues Szenario. Ändert sich mehr als nur die Texturen und findet die Serie zu alter Stärke zurück?

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIn beinahe 20 Jahren hat es die-Serie auf über zehn Titel gebracht. Teil 1 bis 3 waren die Hauptausgaben, dazu gesellen sich jede Menge Ableger, Deluxe-Versionen und Neuauflagen, vonbis. Mit sieben bis acht Millionen verkauften Exemplaren gehört die Reihe jedenfalls nicht nur zu den langlebigsten, sondern auch erfolgreichsten Echtzeit-Strategiespielen – doch sorgten Stagnation und unsaubere Launches bei den jüngeren Ablegern wie zuletzt Stronghold Crusaders 2 (im Test, Note 5.5 ) nicht gerade für Begeisterungsstürme. Nun unternehmen die britischen Firefly Studios knapp sieben Jahre nach dem bislang letzten Part miteinen weiteren Anlauf, der vieles anders und besser machen soll.Die Kernfantasie bleibt dieselbe: Selbst als Burgherr eine Festungsstadt zu bauen, die anrückenden Belagerer-Horden standhält. Aber statt in Westeuropa in Story- und Aufbau-Kampagne nebst Multiplayer-Modus zu spielen oder den kargen Landschaften in Arabien zur Zeit der Kreuzzüge eine stattliche Burg abzutrotzen, errichtet ihr das erste Mal in der Seriengeschichte Festungen im fernen Osten.