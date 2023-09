Stray Gods Test

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalEs braucht keine dreistündige Besprechung mit dem Marktanalyse-Team für die Feststellung, dass die Kombination „Interaktives Musical“ und „Handlung mit griechischen Gottheiten in der Gegenwart“ auf einen eher kleinen Interessentenkreis stoßen dürfte. Umso erfreulicher ist es, dass dieser Mix dank des ordentlichen finanziellen Enthusiasmus jener Interessierten tatsächlich realisiert werden konnte:(damals noch unter dem Arbeitstitel Chorus - An Adventure Musical), sammelte auf der Plattform Fig über 600.000 US-Dollar ein und ist seit August verfügbar.

Die Handlung der streunenden Götter stammt aus der Feder von Bioware-Legende. Der war unter anderem vormals Lead Writer der-Reihe und ist nun Creative Director von Stray Gods sowie Mitgründer des australischen Entwicklerstudios Summerfall.Der spoilerarme Durchlauf der ersten Viertelstunde: Mitzwanziger-Großstädterin Grace ist mäßig zufrieden mit den Kandidaten, die zum Vorspielen für ihre Band aufgetaucht sind – bis eine mysteriöse Dame namens Kalliope nicht nur einen guten Job macht, sondern mit ihrem Song auch eine besondere Verbindung zu Grace offenbart (zu den Liedern gleich mehr). Später nach der Probe will Grace daheim entspannen – da stürzt Kalliope blutüberströmt durch die Tür und stirbt, nicht ohne dramatische letzte Worte. Es bleibt keine Zeit, Hilfe zu holen, denn Augenblicke später stürzt Hermes hinzu und führt Grace zum Olymp, wo Athene die Situation eher ungünstig einschätzt: Grace ist die Sieht-man-doch-Mörderin der Kalliope und muss folglich sterben; tut ihr ja auch leid, kann man nichts machen. Mit Mühe gelingt es Grace, eine Woche Zeit herauszuholen, in der sie ihre Unschuld beweisen muss.

Richtig, Kalliope war nicht einfach nur eine Person mit leicht stereotypischer Prenzlauer-Berg-Namensgebung, sondern die Muse des (unter anderem) Saitenspiels sowie der epischen Dichtung und Athene ist die Göttin der Weisheit. Die Gottheiten des Olymp weilen in Stray Gods auch in der Gegenwart unter uns, allerdings meist nicht in Cosplay-würdiger Toga-Montur, sondern in Gestalt normaler, ethnisch diverser Menschen. Möglich wird das über einen Reinkarnationszyklus, der es den vermeintlich Unsterblichen ermöglicht, immer wieder in neuen Körpern innezuwohnen, deren vorherige menschliche Inhaber sich zu diesem Upgrade bereit erklärt haben.Dieses Setup stellt eine gelungene Mischung aus Bekanntem und Exotischem dar. Der grobe Handlungsrahmen des aufzuklärenden Mords mit Zeitdruck ist bekannt aus jedem Krimi-Adventure der Neunziger, das Ensemble an modernen Gottheiten – die im Spiel Idole genannt werden - in dieser Form eher rar. Wer wirklich noch niemalsnie von der Clique auf dem Olymp gehört hat, für den könnten die ersten Namensnennungen etwas holterdipoltern, aber zumindest zu Beginn beschränkt sich Stray Gods auf eher bekannte und markante Figuren, ehe nach und nach mehr Olympier der Kategorie 32000-Euro-Frage auftreten.

Durch die zahlreichen Schauplätze und die sie bevölkernden Gottheiten führt uns Stray Gods auf Basis der Unreal Engine mit einem klugen Einsatz der begrenzten Ressourcen. Formal liegen die Orte in 3D vor und erlauben so etwa Kamerafahrten, Figuren allerdings werden statisch mit einzelnen Comic-Standbildern platziert. Das funktioniert ästhetisch hervorragend und hat zu keiner Stelle die unfreiwillige Komik eines Gerda - A Flame in Winter (im Test ) ausgelöst, das sich inszenatorisch mit besonders dramatischen Szenen sehr schwer tat. Selbst Nebenfiguren haben eine Fülle an formidablen Gesichtsausdrücken. Darüber hinaus versteht es Stray Gods, großartige Bilder zu erzeugen – die besonders spektakulären wären hier eine reine Spoiler-Warnsalve – und geht selbstsicher mit Perspektiven, Geometrien und Farbräumen um.

Im normalen Dialog-System zeigen Icons, wenn etwa bestimmte Optionen mit gewissen Charaktereigenschaften verfügbar sind. Wie viel "Roleplay" steckt drin? Den größten Teil des Spiels verbringt ihr in gesprochenen Dialogen mit ein bis vier Antwortmöglichkeiten. Kleine Symbole neben den Optionen zeigen an, wenn diese besondere Auswirkungen auf die Handlung haben könnten (etwa romantische Beziehungen fördern oder abkühlen lassen) oder sie von einem der zu Beginn wählenden Charakter-Attribute abhängig sind. Besonders rüpelhaft kann Grace beispielsweise nur auftreten, wenn ich ihr zu Beginn die „Punk“-Eigenschaft verliehen habe, die anderen möglichen Attribute lassen Grace besonders einfühlsam oder klug plaudern. Das also ist der „Roleplaying“-Teil des Titels.



Stray Gods ist bei weitem nicht das erste Adventure-Spiel mit diesem System, aber es geht kompetent und nachvollziehbar damit um, die ausformulierten Varianten der Antwort-Vorschläge haben mich fast nie unangenehm überrascht und nur an zwei Stellen im Spiel fand ich mich insgesamt vom Plot zu sehr eingeengt. Und meine Entscheidungen wirken sich eben nicht nur auf die Romantik-Optionen aus, sondern ändern auch das Schicksal gewisser Orte oder Figuren. Eine Sache steht jedoch fest: Die Handlung führt euch in jedem Fall sicher zur Auflösung des Falls.

Anzeige Während der musikalischen Passagen sind unsere Gesprächsoptionen klar den Charakteren – eher aggressiv, einfühlsam, clever – zugeordnet, aber meist ohne Einschränkungen in den Wahlmöglichkeiten. Die Dialogregie überzeugt ebenso wie die Sprechrollen – mit ein paar winzigen Einschränkungen. Erstens sind Gesprächseinsätze etwas Popp-Laut-lastig, was insbesondere beim Spielen mit Kopfhörern auffällt. Zweitens hätte ich mir ab und an eine aggressivere Pausenkürzung in den Gesprächen gewünscht, um die Dynamik der Unterhaltungen voranzubringen. Und drittens: Weil das Interface für Textzeilen-Einblendungen einen Teil mit schwarzem Hintergrund versieht, aber besagte Zeilen auch während der kürzesten Pausen wieder ausblendet, flackert der obere Bildschirmrand bei eingeschalteten Untertiteln unnötig. Schließlich: Ab und dann kam auch die Bildbeschreibung für Sehbehinderte ungefragt – obwohl abgeschaltet – ins Gespräch. Ein Patch-Duett am 2. und 8. September hat sich insbesondere einem anderen Problem gewidmet: Die Lautstärke-Abmischung war sehr unausgewogen. Nach meiner Inspektion hat das zumindest das zweite Update mit Erfolg behoben.

Also auf ins Spiel, schließlich haben wir nur eine Woche Zeit! Was also tun wir nun? Durch die Stadt reisen, mit Personen sprechen, Tatorte inspizieren…? Ja schon, aber in einem sehr begrenzten Rahmen. Dass Stray Gods den Adventure-Untertitel verloren hat, ist berechtigt. Die Abenteuer-Elemente beschränken sich auf gelegentliches Entscheiden von Orts- und Gesprächspartnerreihenfolgen sowie noch gelegentlicheres Durchklicken interessanter Gegenstände vor Ort. Letzteres hätte es in der Form nicht gebraucht, da hier praktisch keine Interaktivität besteht – zwei Klicks zum Auswählen des Gegenstandes, dann einen kurzen Einspieler mit Graces Beobachtungen. Vielleicht waren hier ursprünglich stärkere Wendungen oder Interaktionen gedacht, so wirken die Passagen wie ungelenke Versuche, formal zu lange Cutscenes zu verhindern.