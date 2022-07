Stray Test+

Teaser Im Indietitel seid ihr auf vier Samtpfoten unterwegs, um aus einer unterirdirschen Stadt zu entkommen. Stray verzückt mit liebevollen Details, lässt aber beim Gameplay Luft nach oben.

Zu Beginn seid ihr mit anderen Katzen an der Oberfläche unterwegs. Nach einem fatalen Sturz müsst ihr einen Weg aus einer unterirdischen Stadt zurück an die Oberfläche finden.

In die Tiefe

Das Spiel weist deutlich darauf hin, dass ich diesen Farbeimer-Schleuderer durch Miauen ablenken kann. Statt mich das dynamisch ausprobieren zu lassen, muss ich diese Szene durch den Interaktionsknopf auslösen und darf erst dann im richtigen Moment mauzen.

Von der Leine

Meinung: Hagen Gehritz

Allzu genau nimmt es Stray nicht mit der Grundidee, dass ihr eine Samtpfote seid. So seht ihr das ganze Farbspektrum (was meines Wissens nach nicht die gängige Auffassung davon ist, wie diese Tiere die Welt sehen) und früh braucht ihr trotz eurer Katzenaugen eine Taschenlampe. Doch was zu einer Mieze als Hauptfigur passt und Stray auszeichnet, ist eine gewisse Freude am Entdecken, bei dem der Spieltrieb belohnt wird. Überall Draufspringen ist eine Kernmechanik, also will ich natürlich auf Möbel kraxeln und sehen, was ich alles umwerfen kann. Ebenso freue mich, wenn Bücherstapel umkippen, sobald ich von ihnen herunter hechte. Und dass die Hauptfigur so „umwerfend“ ist, wird auch gerne in Rätsel eingewoben.



Auch sind überall kleine Interaktionen verstreut. Die erfüllen keinen spielerischen Zweck, schaffen aber Katzen-Atmosphäre. Gleichzeitig kann ich mich eben nicht an jedes Robo-Bein schmusen, sondern darf das nur, wenn der Interaktionsmarker auftaucht. Das hätte gerne dynamischer umgesetzt werden dürfen. Recht ähnlich ist es beim Springen, bei dem für mich kein rechter Flow aufkam. Ich erkundete deutlich lieber die offenen Hubs mit ihren liebevollen Details, als durch die linearen Abschnitte zu hüpfen und zu rätseln. Auch die seichte Geschichte holte mich nicht ab, die sich um Begleiter-Drohne B12 und gewisse prominente Roboter dreht, die allerdings wenig Persönlichkeit ausstrahlen.



Durch seine charmanten Qualitäten ist Stray zwar sehr kurzweilig und stellenweise faszinierend, aber abseits vom ungewöhnlichen Element der Katze als Hauptfigur hinterlässt es bei mir keine sonderlich tiefen Pfotenabdrücke im Gedächtnis.

STRAY PS5

Einstieg/Bedienung Übersichtliche Steuerung Starres Sprungsystem lässt bei Bewegung selten Flow aufkommen Spieltiefe/Balance Starkes Level-Design in Hub-Arealen

Feine Rätsel

Nebenaufgaben entdecken motiviert

Liebevolle Details fördern Entdeckerdrang und Spieltrieb Seichte Gameplay-Mechanik, was in linearen Abschnitten stärker durchschlägt

Platte Geschichte lässt euch nur auf oberflächliche Robo-Figuren treffen

Spielzeit von nur 4 bis 5 Stunden Grafik/Technik Hübsche Umgebungen mit starker Lichtsetzung

Kulissen wechseln gerade dann, wenn sie zu eintönig zu werden drohen Grafikschwächen im Detail

Manche Animationen wirken steif Sound/Sprache Ungewöhnlicher Soundtrack

Authentische Katzen-Sounds

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAuf das Indie-Spielvon Entwickler BlueTwelve war ein guter Teil des Internets richtig heiß. Warum, ist klar: Katzen gehen immer im Netz und in Stray spielt ihr einen süßen Streuner. Ich habe zwar keinen Stubentiger daheim, bin aber putzigen Tieren nie abgeneigt und hatte entsprechend Lust auf den Titel, zumal Publisher Annapurna Interactive in der Vergangenheit schon öfter ein sehr gutes Gespür für feine Indies bewiesen hat.In der Praxis schafft es Stray, immer wieder zum Entdecken einzuladen und den eigenen Spieltrieb mit feinen Details zu belohnen. Allerdings bleiben Story und Gameplay dahinter zurück.Ihr habt in der Rolle als Katze zwar keinen Knopf, um euch mithilfe spektakulärer Verrenkungen zu putzen, aber Miauen auf Befehl ist umgesetzt worden. Nach einem idyllischen Prolog mit eurer Katzengang stürzt die tierische Hauptfigur in einen tiefen Abgrund, findet sich in einer unterirdischen Science-Fiction-Stadt voller Roboter-Bewohner wieder und muss einen Weg zurück ans Licht finden.Das erinnert zunächst anin hübscher 3D-Umgebung. Um weiterzukommen, löst ihr kleine Physik-Rätsel. Die Stimmung ist aber weniger düster als in Limbo oder, so droht der Katze keine Gefahr, wenn ihr euch einem Ventilatorschacht nähert, bevor ihr dessen Rotorblätter mit einem Objekt blockiert.Es geht beim Durchqueren von Räumen meist darum, nach Oberflächen zu suchen, bei denen das X-Icon auftaucht und darauf zu springen. Anspruchsvoll ist das nicht. Das Turnen ist aber recht rigide umgesetzt. Ohne Icon kein Sprung, ihr könnt nicht frei hüpfen. Alternativ haltet ihr X beim Steuern gedrückt, aber auch dann tigere ich nicht flüssig durch die Gegend. Oft genug gibt es aber Kanten, bei denen ich denke, das sollte gehen, aber das Spiel ist anderer Meinung und so muss ich eine andere Route suchen. Insgesamt war mir das zu behäbig und es kam kein rechter Fluss auf. Der richtige Pfad ist in der Regel nicht allzu schwer zu finden, da das Level-Design gut lesbar ist und Lichter oder andere Erkennungsmerkmale dezent den rechten Weg weisen.Ohne zuviel zu verraten: Ihr betretet auch gefährliche Gebiete und seht euch Gefahren gegenüber. Das wird nicht nur für nette Rätsel genutzt, es gibt auch handfeste Fluchtpassagen und da fiel mir umso mehr auf, dass Springen in diesen Abschnitten kaum vorkommt – vermutlich eben wegen der starren Sprung-Mechanik.Bald tut ihr euch mit der Drohne B12 zusammen, die fast alle ihre Erinnerungen verloren hat. B12 verleiht euch ein Inventar und übersetzt für euch, was die Roboter sagen, die in der Tiefe wohnen. Kurz darauf dürft ihr ein Hub erkunden, mit schön verzweigten Straßen und Stockwerken und allerhand Robotern. Dort warten diverse Nebenaufgaben und Entdeckungen auf euch – bei letzterem unter unter anderem Umgebungsdetails, die das Gedächtnis von B12 anregen aber auch Ecken zum Zusammenrollen und Schnurren oder eine Papiertüte, in der euer Kopf festeckt, was eure Steuerung eine zeitlang invertiert. Stray lässt euch in solchen Abschnitten von der Leine und spielt sich wie ein Adventure. Außerdem ist es schön, dort ein Gefühl für die Umgebung zu entwickeln und später blitzschnell durchs Viertel zu navigieren.So erlebte ich einen kleinen Aha-Moment, als ich erkannte, wie ich an Energy-Drinks komme. Von denen wusste ich wiederum, dass sie der lokale Händler sucht und konnte wiederum mit den eingetauschten Gegenständen etwas anstellen. Alternativ kann ich die Dose einem der überraschend zahlreichen NPCs zeigen, die entweder sagen "Ich habe keinen Durst" oder mich auf die Spur des Händlers bringen. Allerdings wirkt es auch formelhaft, dass viele der Roboter exakt mit diesen zwei Sätzen reagieren. Das verwundert nicht bei der Fülle an Charakteren, doch hätte ich mir bei ein paar exotischeren Bewohnern gewünscht, dass sie beim Ansprechen mehr zu sagen haben. Die weckten teils schon in ihren nur angerissenen Charakterzügen mehr Interesse als die für die Story relevanteren Roboter und B12, deren Persönlichkeiten ebenfalls oberflächlich bleiben.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)