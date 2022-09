Steelrising Test+

Teaser Vielversprechende Spiele hat Entwickler Spiders bereits mehrere abgeliefert, doch der ganz große Wurf fehlt. Bringt das Roboter-Soulslike im Paris des 18. Jahrhunderts den Durchburch?

Einer der Bosse aus Steelrising. Schön designt sind die Story-Großgegner alle. Dieser hier war aber mein erster, den ich relativ schnell erledigen konnte – da man sich quasi unbegrenzt durchheilen kann.

Ein Hauch von Assassin's Creed

An den Rastpunkten nutzt ihr Essenz für Stufenaufstiege oder in Kombi mit anderen Ressourcen für Waffenaufwertungen. Da ich gut durch kam, blieb ich bei meinen Startwaffen, Raum zum Experientieren gibt es aber reichlich.

Etliche Parallelen und dennoch einzigartig

In der Kampagne besucht ihr verschiedene Stadtteile von Paris. Anders als in Dark Souls besteht die Welt aus einzelnen Ladezonen. Es gibt auch mehr Komfort, etwa Hinweise auf die aktuelle Aufgabe oder einen Kompass, der euch in die richtige Richtung lotst.



Soulslike für Einsteiger?

Meinung: Benjamin Braun Es besteht kein Zweifel daran, dass Entwickler Spiders mit Steelrising From Software nacheifert und so manches Element dabei dreist kopiert – wie viele andere auch. Und es besteht auch kein Zweifel daran, dass Steelrising etwa mindestens eine Liga unter Elden Ring spielt. Aber ich mag das Setting, das visuelle Design von Welt und Gegnern und ja, ich mag, dass ich hier auch ohne den Hilfsmodus zu nutzen vergleichsweise geringfügig gefordert werde, ohne große Hürden oder Grinding-Zwänge durchkomme. Dass das möglich ist, liegt auch an den quasi unendlich mitführbaren Heilmitteln und Wurfwaffen, aber sicherlich auch daran, dass ich hier Aegis viel eher als Evade-Character spielen kann als in den meisten Soulslikes, was mir schlicht am meisten liegt.



Die Story ist ein zweischneidiges Schwert. Mich persönlich packt sie letztlich null, obwohl ich vergleichbare Mischungen aus historischen Bezügen und fiktiver Geschichte eigentlich sehr mag. Aber andere mögen zum einen daran mehr Spaß haben als ich. Zum anderen verlor Steelrising für mich nicht an Reiz, als ich im späteren Verlauf praktisch jeden Dialog und jede Zwischensequenz weggeklickt habe. Es bleibt jedenfalls dabei, dass mich auch das jüngste Spiel von Spiders zwar nicht restlos begeistern kann, ich aber viel Spaß damit hatte. Mit gefühlt jedem Werk werden die Franzosen etwas besser und erreichen mit Steelrising aus meiner Sicht abermals einen Höhepunkt ihres Schaffens.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalOb Mars – War Logs (im Test, Note: 7.0 ), Bound by Flame (im Test, Note: 7.0 ) oder The Technomancer (im Test, Note: 6.5 ), die Werke des französischen Entwicklers Spiders habe ich alle gerne gespielt. Keins davon war ein Überflieger und insbesondere technisch wurde stets deutlich, dass das Studio aus Paris nicht gerade auf ein gigantisches Budget zurückgreifen konnte. Aber dass Spiders was auf dem Kasten hat und mit mehr Geld das Potenzial für einen Knaller besitzt, fand ich immer eindeutig. Die finanziellen Mittel für ihr Soulslikeist mir nicht bekannt, dürfte aber wohl mindestens im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen. Unabhängig davon habe ich mich auf Xbox Series X für euch mit Roboter-Kämpferin Aegis ins Paris des 18. Jahrhunderts begeben und herausgefunden, ob Spiders einen neuen Höhepunkt ihres Schaffens erreichen oder gar an die Klasse der Vorbilder von From Software heranreichen.Die Handlung von Steelrising versetzt euch ins Paris Ende des 18. Jahrhunderts. Die Französische Revolution ist in vollem Gange, allerdings nicht so, wie ihr das aus den Geschichtsbüchern kennt. Denn hier behalten nicht die Revolutionäre die Oberhand. Stattdessen gelingt es dem König, die Aufständischen mithilfe einer Armee von Robotern niederzuringen. Der fiese Kerl hält zudem seine Ehefrau Marie-Antoinette wie eine Gefangene und hat seine eigenen Kinder verschleppt. Da die Königin selbst nicht an den Roboter-Wachen vorbei kommt, beauftragt sie euch, den König und dessen mechanische Armee aufzuhalten. Ihr, das ist die Kammerzofe und Hoftänzerin Aegis, selbst ein Roboter, aber als einer der wenigen auch in der Lage, zu sprechen, was auch in den zahlreichen Cutscenes und Multiple-Choice-Dialogen immer wieder von Bedeutung ist. Überhaupt tut Spiders viel mehr als From Software dafür, aktiv eine Geschichte zu erzählen.Ein bisschen so wie in der-Reihe begegnet ihr dabei etlichen historischen Persönlichkeiten wie demoder katholischen Würdenträgern, die tatsächlich eine wichtige Rolle während der Französischen Revolution gespielt haben. Obwohl ich dieses an Ubisofts Meuchelmörder-Reihe erinnernde Konzept aber eigentlich sehr mag, holt mich die Story von Steelrising nicht wirklich ab. Ich gebe zu, nach vielleicht fünf Spielstunden habe ich deshalb quasi alle Dialoge nur noch weggeklickt und Cutscenes übersprungen. Ich will damit aber keineswegs sagen, dass das euch nicht ganz anders gehen könnte. Wenn ihr aber auch nicht gepackt werdet, müsst ihr nicht befürchten, dass der Spielspaß beim Skippen der Story leidet. Denn abseits des zweischneidigen Schwerts namens Story, gefällt mir das Action-RPG trotz manch anderer kleinerer Macken richtig gut.Es besteht kein Zweifel daran, dass Spiders in Steelrising From Softwares Action-RPGs wienacheifert. Auch hier gibt es Rastpunkte, an denen ihr die Seelen ersetzende Essenz nutzt, um bei Stufenaufstiegen eure Attribute zu steigern. Bei jeder Rast und jedem Tod respawnen alle (normalen) Gegner in der Welt, wobei ihr die bis dahin gesammelte Essenz einmalig zurückholen könnt. Und auch, wenn Aegis als Roboter nicht an Heiltränken nippt, um sich zu heilen, sondern sich Öl hinter die Binde kippt, funktioniert Steelrising auch in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Denn Vorrat an Ölkännchen wird nur bei der Rast aufgefüllt und kann mittels spezieller Ressourcen in der Anzahl und in puncto Wirksamkeit erhöht werden.Aber ich will nicht zu viel über die Ähnlichkeiten sprechen, die auch in den duellartigen Kämpfen deutlich werden, und ohne Aufschalten auf den Gegner kaum beherrscht werden können. Anders ist Steelrising etwa in Bezug auf Aegis' Agilität. Die ist zwar durchaus vergleichbar mit der des Shinobi aus Sekiro - Shadows Die Twice (im Test: Note 8.5 ). Eure Roboter-Kämpferin kann sich aber auch an Kanten hochziehen, muss immer wieder klettern und sogar Passagen bei der Wegfindung bewältigen, die ich ohne mit der Wimper zu zucken als Plattforming bezeichnen würde. Dabei spielen später zudem Spezialfähigkeiten eine Rolle, darunter ein frontaler Dash, ohne den ihr bestimmte Abgründe oder einen weiter entfernten Balkon nicht erreichen könntet. Diese Skills können zudem auch im Kampf genutzt werden, der etwas hakeliger wirkt als etwa in, dafür aber wesentlich wuchtiger daherkommt und sich angenehm flott spielt. Dark Souls wirkt dagegen regelrecht lahm. Witzig finde ich dabei zum Beispiel, dass ich von Feinden entflammt das Feuer durch schnelle Ausweichbewegungen löschen kann, wobei ich mich auf dieselbe Art auch aus einer Vereisung löse. Steelrising ist aber nicht zuletzt aufgrund des tollen Gegnerdesigns ein Heidenspaß. Darunter fallen auch Musikanten-Bots, die mit ihrer Trompete nach mir schlagen oder damit einen fetten Frostangriff zünden. Ich mag so etwas einfach, genauso wie die Roboter, die mit zwei dicken Stahlkugeln an ihren Händen nach mir ausholen.Ich hatte es ja bereits erwähnt, dass ich in Soulslike-Spielen bevorzuge, einen besonders schnellen, auf flinkes Angreifen und Ausweichen ausgelegten Charakter zu spielen. Deshalb kommt mir Aegis, wobei ich mich zu Beginn für das anfängliche Loadout der Tänzerin entschieden habe, extrem entgegen. Ich fühle mich bisweilen wohlig an meinen From-Software-Favoriten Bloodborne (im Test, Note: 9.0 ) erinnert, zumal es auch so etwas wie eine Rückgewinnungsmechanik in Steelrising geschafft hat. Konkret geht es dabei um die Ausdauer, die eigentlich die Schwelle zur Überhitzung symbolisiert, aber wie im großen Vorbild bei Blocks, Angriffen und Ausweichmanövern verbraucht wird. Was etwas seltsam anmutet ist, dass Spiders optional einen Hilfsmodus anbietet, der nicht zuletzt diese Überhitzungsgefahr aushebelt. Leert ihr die Leiste komplett, könnt ihr kaum noch eine zentrale Kampf-Funktion ausführen und müsst längere Zeit warten, bis die Ausdauer-Leiste sich überhaupt wieder beginnt, aufzufüllen.Denn Steelrising ist zumindest bei meinem präferierten Spielstil erheblich leichter als andere Genre-Vertreter. Auch, weil ich einfacher an Gegner vorbeirennen kann, um einen neuen Rastpunkt freizuschalten oder um eine der vielen Abkürzungen zu aktivieren. Besonders aber, da es offenbar keine Begrenzung für die Mitnahme von Verbrauchsobjekten gibt. Neben den Ölkännchen gibt es etwa auch Phiolen mit reinem Öl, das mich, wenn auch geringfügig, über die Zeit heilt. Genauso wie vereisende, entflammende oder explosive Wurfgeschosse kann ich die mit Essenz an den Rastpunkten unbegrenzt nachkaufen. Klar, dass das die Kämpfe und das Spiel allgemein einfacher macht. Denn selbst in den meisten Bossfights kann ich mich mit besagtem reinen Öl notfalls durchheilen. Optimal ist das vielleicht nicht, mich stört das aber nicht wirklich. Ich will ja in erster Linie Spaß haben und das hängt für mich auch in einem von den Souls-Titeln inspirierten Abenteuer nicht vom Schwierigkeitsgrad ab. Ja, wer, bildlich gesprochen, von einem RPG dieser Art regelmäßig den spielmechanischen Phallus in den Enddarm gerammt haben möchte, der mag in Steelrising etwas vermissen. Aber ich fühle mich nicht automatisch total unterfordert, auch wenn ich vergleichsweise selten Tode selbst gegen Bosse erleide. Ich finde es sogar gar nicht schlecht, dass ich hier etwa ohne billige Grinding-Zwänge gut durchkomme, wobei ich aufgrund meiner Vorliebe für eher schnelle Action nicht garantieren kann, dass das jedem von euch absolut genauso ergehen wird. Eins kann ich euch aber garantieren: leichter bedeutet nicht, dass Steelrising zum Selbstläufer wird. Und obgleich ich den aktivierbaren "Easy-Mode" für überflüssig halte: es wurde Zeit, dass sich endlich jemand traut, eine solche Funktion in einem Soulslike einzubauen!Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)