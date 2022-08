Teaser Das 2018 erstmals auf der PS4 veröffentlichte Open-World-Spektakel ist nun auch für den Heimrechner zu haben. Ihr solltet euch sofort losschwingen, wenn ihr Spideys Abenteuer bisher verpasst habt.

Das Museum ist eine einzige, riesige Raytracing-Spiegelung.

Viele Einstellungen, hohe Anforderungen

Rechts: Auch auf der PS5 seht ihr zahlreiche Umgebungsobjekte in der Scheibe. Insgesamt ist der Detailgrad aber etwas niedriger, wie auch die Bildschärfe.

Voller Umfang und Controller-Support

Kein Wunder also, dass ich euch die PC-Portierung wärmstens empfehlen kann, sollte das Spiel bisher an euch vorbei gegangen sein. Viele Anpassungsoptionen, knackscharfe Grafik und alle DLCs sind auch noch enthalten. Es gibt für mich eigentlich keinen Grund, nicht zuzuschlagen. Außer vielleicht, wenn euer Rechner zu schwach auf der Brust ist, denn Spider-Man Remastered ist wirklich Hardware-hungrig. Dafür bekommt ihr aber auch die mit Abstand schönste Version des Spiels und ein rundum gelungenes Open-World-Abenteuer. Die Weitsicht, die Details, das Raytracing, all das sind nette Boni on top. Für mich ist Spider-Man das beste Superheldenspiel der letzten Jahre, wenn nicht gar aller Zeiten. Allein, wie viel Spaß es macht, durch New York zu schwingen ist unfassbar. Dazu schafft das Free-Flow-Kampfsystem den perfekten Spagat zwischen Schnelligkeit und Zugänglichkeit. Und im Vergleich zur Batman-Arkham-Reihe, die ebenfalls fantastisch ist, gefällt mir der lockere Stil von Spidey einfach besser. Da kommen regelmäßig Erinnerungen an die alten Comics auf, die ich gemeinsam mit meinem Vater verschlungen habe.Kein Wunder also, dass ich euch die PC-Portierung wärmstens empfehlen kann, sollte das Spiel bisher an euch vorbei gegangen sein. Viele Anpassungsoptionen, knackscharfe Grafik und alle DLCs sind auch noch enthalten. Es gibt für mich eigentlich keinen Grund, nicht zuzuschlagen. Außer vielleicht, wenn euer Rechner zu schwach auf der Brust ist, denn Spider-Man Remastered ist wirklich Hardware-hungrig. Dafür bekommt ihr aber auch die mit Abstand schönste Version des Spiels und ein rundum gelungenes Open-World-Abenteuer. Die Weitsicht, die Details, das Raytracing, all das sind nette Boni on top.

Spider-Man Remastered (PC) PC

Einstieg/Bedienung Gelungene Gamepad-Steuerung

Sinnvoll aus Maus und Tastatur übertragen

Sehr gute Tutorials

Drei Schwierigkeitsgrade, jederzeit änderbar Maus und Tastatur für diese Art Spiel doof Spieltiefe/Balance Komplettes Hauptspiel sowie drei Erweiterungen

Unfassbar spaßige Fortbewegung

Flotte Kämpfe mit Free-Flow-Mechanik

Anständige Superhelden-Story

Oftmals Stealth möglich

Viele Upgrade-Möglichkeiten

Haufenweise optionaler Kram

Spielzeit für das Hauptspiel alleine bei locker 15 Stunden

Typischer Spidey-Humor perfekt eingefangen Wenige Nebenbeschäftigungen sehr mühsam

Bosse meistens zu leicht Grafik/Technik Zahlreiche Anpassungsoptionen

Auf Ultra-Einstellungen sehr scharf

Zahlreiche Techniken wie DLSS, DLAA, SSAO und mehr

Sehr flüssige Animationen

Teils beeindruckendes Raytracing Systemanforderungen absurd hoch für maximale Settings bei 4K60 und vollem Raytracing Sound/Sprache Sehr gute englische Sprecher

Passende Superheldenmusik

Wuchtige Soundeffekte Lippensynchronität nicht immer gegeben Multiplayer

Nicht vorhanden 9.0 Userwertung 8.7 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum (720p30): GTX 950, i3-4160, 8 GB RAM, 75 GB Festplatte

Empfohlen (1080p60 ohne RT): GTX 1060/AMD RX 580, i5-4670/Ryzen 5 1600, 16 GB RAM

Maximum (4K60 mit RT): RTX 3080/RX 6950 XT, i7-12700k/Ryzen 5 5900X, 32 GB RAM

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start GTX 950, i3-4160, 8 GB RAM, 75 GB FestplatteGTX 1060/AMD RX 580, i5-4670/Ryzen 5 1600, 16 GB RAMRTX 3080/RX 6950 XT, i7-12700k/Ryzen 5 5900X, 32 GB RAM

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalHappy Birthday! Seit mittlerweile 60 Jahren gehört der Spinner fest zur Riege der Comic-Helden, erstmals tauchte der Netzschwinger aus der Feder vonundim August 1962 inauf. Seither gibt es zahlreiche Heftreihen, Filmumsetzungen, Serien und auch Videospiel-Adaptionen. Letztere haben unbestreitbar ihren bisherigen Höhepunkt mitim Jahr 2018 erreicht. Kein Wunder, dass das Playstation-exklusive Spiel in unserem Test satte 9.0 von 10 Punkten erreichen konnte.Solltet ihr aufgrund von akutem Sony-Konsolen-Mangel New York bisher noch nicht von Verbrechern gesäubert haben, dann gibt es nun gute Neuigkeiten für euch:erscheint für den PC. Bisher war die Neuauflage nur für die PS5 erhältlich und auch dort nur für eine ausgewählte Personengruppe. Ihr musstet entweder die Ultimate Edition des Standalone-Addonserworben oder aber ein kostenpflichtiges Upgrade der PS4-Fassung vorgenommen haben.Nun hat sich Sony in der Vergangenheit bereits durch gelungene PC-Portierungen profiliert. Sei es mit God of War Horizon - Zero Dawn oder Days Gone , die bisher umgesetzten Ex-Exklusivtitel konnten alle überzeugen. Eigentlich sollte es da klar sein, dass auch Spider-Man Remastered keine Ausnahme bildet, oder? Um wirklich alle Zweifel auszuräumen, habe ich die Heimrechner-Fassung genauer angeschaut und für euch ein Urteil gefällt. Im Testvideo seht ihr, sofern nicht anders deklariert, durchgehend Szenen aus der PC-Fassung mit maximalen Settings in 1080p60.Bei einer einfachen Portierung hat es Sony freilich nicht belassen, für PC-Spieler bieten sich zahlreiche Einstellungsoptionen, um ein möglichst schönes Erlebnis in New York zu haben. Auf technischer Seite könnt ihr bei Bedarf Nvidias Skalierungstechnik DLSS nutzen, oder alternativ AMDs FidelityFX Super Resolution – eine entsprechende Grafikkarte vorausgesetzt. Weiter ist auch DLAA mit von der Partie, eine KI-unterstützte Kantenglättungsmethode. Solltet ihr eine potente RTX-Grafikkarte verbaut haben, dann dürft ihr euch über ein noch schärferes Bild freuen. Und natürlich dürft ihr die Anzeige mit vielen weiteren Parametern noch mehr anpassen und verschönern.Dank Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) wirken dunkle Szenen noch realistischer, weiter dürft ihr Raytracing in mehreren Stufen regeln, die Schatten- und Haar-Qualität ändern und vieles mehr. Wenn ihr es drauf anlegt, könnt ihr euren Rechner ordentlich ins Schwitzen bringen. Entsprechend hoch fallen auch die Systemanforderungen aus, wollt ihr alle Regler bis aufs Maximum aufdrehen.Besonders im Vergleich zur PS5-Version fällt auf, wie viel mehr sich die Grafikqualität noch gesteigert hat. Steht Raytracing auf den höchsten Einstellungen, dann seht ihr nahezu alle Umgebungsobjekte, Passanten und Autos in spiegelnden Oberflächen, bisweilen kann das schon erschlagend wirken. Sollten euch die ganzen Spiegelungen aus irgendeinem Grund auf den Keks gehen, dann könnt ihr sie auch deaktivieren und die frei gewordenen Hardware-Ressourcen anderweitig nutzen. Und das ist auch kein unrealistisches Szenario, denn Spider-Man verlangt eurem Rechner einiges ab. Siehe dazu am besten unsere News mit den ausführlichen Systemanforderungen . Unser Redaktionsrechner mit einem i7-7770K, 16 GB RAM und einer RTX 3080 hat natives 4K mit maximalen Settings nicht in 60 Bildern pro Sekunde geschafft, daher gibt es das Testvideo auch nur in 60 Bildern pro Sekunde.Nicht viel dazu sagen brauche ich wohl, was alles in der PC-Version von Spider-Man Remastered enthalten ist. Natürlich bekommt ihr das komplette Hauptspiel ohne Streichungen, im Gegenteil. Mitkommen außerdem direkt drei Erweiterungen mit:und. In den drei zusätzlichen Kapiteln bekämpft ihr weitere Gegner, lernt zusätzliche Verbündete kennen und hab schlicht und ergreifend mehr Spaß.Wenn ihr einen Dualsense-Controller habt, dann könnt ihr ihn natürlich ohne Probleme benutzen. Wie auch auf der PS5 werden haptisches Feedback und die adaptiven Trigger unterstützt. Das macht jetzt keinen riesigen Unterschied im Vergleich zum beispielsweise Xbox-Gamepad, sorgt aber doch für ein kleines bisschen mehr Immersion. Andere Controller werden ohne Probleme erkannt und auf Wunsch könnt ihr New York auch mit Maus und Tastatur von den Gangstern säubern. Warum man jetzt Third-Person-Action-Adventures mit diesen Eingabegeräten spielen will, das erschließt sich mir zwar nicht. Aber schön, dass Sony die Option gut umgesetzt hat.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)