Sons of the Forest (Early Access) Test+

Teaser Eine Rettungsmission wird nach einem Helikopter-Absturz zum Überlebenskampf für den Söldner und seinen Kameraden Kelvin, denn auf der Insel gibt es Kannibalen, wilde Tiere und andere Schrecken.

Das von Survival-Fans heiß erwartete Sons of the Forest ist in den Early Access gestartet und hat direkt für einen großen Ansturm auf der Plattform Steam gesorgt. Wie bereits sein Vorgänger, The Forest, gibt es eine Early Access Version, in der ihr die Insel erkunden könnt und euch mit Kannibalen und Mutanten anlegt.

Doch fangen wir ganz vorne an: Ihr seid Teil einer Söldnergruppe mit der Mission, drei Vermisste auf einer entlegenen Insel zu suchen. Der Sucheinsatz scheitert, da eure Maschinen plötzlich abstürzen. Als ihr nach dem Crash wach werdet, liegt ganz in der Nähe euer Mitstreiter Kelvin, den es schwer erwischt hat. Jetzt heiß es Überleben und den Rest der Truppe finden. Wie im Vorgänger The Forest seid ihr jetzt auf euch gestellt und gestaltet in der Sandbox euer eigenes Abenteuer. Sons of the Forest könnt ihr dabei sowohl im Single- oder Multiplayer-Modus spielen.



Begleitersystem

Kelvin hat nach dem Absturz seine Stimme und sein Gehör verloren. Lesen kann aber noch und so gebt ihr ihm durch diese etwas einseitige Kommunikationsweise Befehle. Mit dem NPC im Schlepptau wird der Abstieg vom Berg allerdings sehr zäh. Ständig fällt er zurück und findet nur schlecht einen Weg durch das felsige Terrain. So musste ich immer wieder warten und nachsehen, ob er den gleichen Weg nehmen kann wie ich. Immerhin ist er recht agil und kann über Hindernisse steigen.



Abgesehen von seiner Langsamkeit auf Spaziergängen ist Kelvin erstaunlich hilfreich. Auf Befehl sammelt er alles, was ihr ihm auftragt, geht fischen oder trägt Gegenstände für euch. Ein eigens Inventar hat Kelvin allerdings nicht und so wirft er die gesammelten Gegenstände in eurer Nähe oder im Lager einfach ab. Durch seine Hilfe spart ihr nerviges Sammeln und gewinnt mehr Zeit, um euer Lager aufzubauen und Erkundungstrips vorzubereiten. Kelvin kann auch kleine Strukturen bauen. Hat er Hunger oder Durst, läuft er selbst los und besorgt sich Wasser oder Beeren. Kelvin kann aber auch sterben oder getötet werden, wenn ihr den Begleiter nicht an eurer Seite haben wollt.

In der Nacht besuchen euch die Kannibalen und nehmen euer Camp ganz genau unter die Lupe.



Bausystem und Ressourcen

Ganz ohne Farmen geht es aber auch nicht, denn zumindest Bäume fällen und die größeren Strukturen aufstellen müsst ihr selbst. Anders als im Vorgänger The Forest habt ihr keine Baupläne, die euch während des Bauens angezeigt werden, sondern fügt in den Händen getragene Materialien hinzu, wenn sie benötigt werden. Dadurch wird es notwendig, immer wieder im Überlebens-Handbuch die Baupläne nachzuschlagen. Das Bauen wird so etwas interaktiver und entfernt sich von klassischen Mechaniken aus dem Survival-Genre.



Das verzögert den anfänglichen Fortschritt, denn ihr müsst euch erst einmal mit dem neuen System vertraut machen und die Eigenheiten verstehen. Einen schräg in den Boden gesteckten Speer als Verteidigung muss ich zum Beispiel so mit der Axt treffen, dass er in die richtige Richtung fällt, während ich bei meiner Palisade darauf achten muss, wie ich jeden einzelnen Stamm positioniere. Wie The Forest auch ist das Bauen im Nachfolger ressourcenintensiv und ihr werdet um die ein oder andere Runde Holzhacken nicht herumkommen.



Kämpfe und Feinde

Die Inselbewohner haben wenig überraschend von eurer Ankunft Notiz genommen und sind direkt dabei, euer Camp auszuspionieren. Es gibt zwei Arten von Einheimischen: Kannibalen und menschenähnliche Wesen, die sich aber wie Affen bewegen. So klettern sie auf Bäume und Baumstämme, springen herum und werfen Steine. Die Kannibalen sind weit menschlicher, gehen aufrecht und nutzen Kleidung sowie Waffen. Beide Gruppen kämpfen von Zeit zu Zeit gegeneinander, manchmal füttern die Menschenfresser aber ihre Inselnachbarn auch. Auf Mutanten stoßt ihr etwas später im Spiel.



Während die Primitiven anfänglich kaum ein Problem darstellen, sind die Kannibalen doch wesentlich geschickter und greifen auch eure Strukturen an. Verliert ihr alle Lebenspunkte und werdet von einem Kannibalen erledigt, ist das nicht das Ende. Wie auch im Vorgänger habt ihr einmal die Chance, aus dem Klauen der Kannibalen zu entkommen. Sinken eure Lebenspunkte danach wieder auf Null war es das und die Runde ist vorbei. Daneben gibt es wieder einen Friedlichen-Modus in dem ihr die Insel in Ruhe erkunden könnt.



Ihr beginnt mit einer Axt und könnt euch weitere Waffen, wie Pfeil und Bogen, herstellen. Die Bewegungen in den Kämpfen und der Einsatz der Waffen fühlt sich flüssiger als im Vorgänger an. Auch die Feinde haben dazu gelernt. Als ich mit meiner Axt wie früher von der Seite angreifen wollte, ist der Kannibale direkt ausgewichen und hat mich mit einem Hieb zu Boden geschickt.



Autorin: Ramona Kiuntke, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

SONS OF THE FOREST

Fazit: Ramona Kiuntke Mein Urteil lautet: Daumen hoch! Ich habe mit scharrenden Füßen auf Sons of the Forest gewartet und mich direkt auf die Insel gestürzt. Schon mit The Forest hat Endnight Games frischen Wind ins Survival-Genre gebracht und in der Fortsetzung stecken wieder kreative Neuerungen. Die clevere Mechanik mit Kelvin ist überwiegend gelungen umgesetzt. Auch das immersivere Bauen fand ich erfrischend und die Gegner erwiesen sich als knackiger, als ich sie aus The Forest in Erinnerung hatte. Die Early-Access-Fassung braucht noch etwas Optimierung, da ich öfter Mikroruckler bemerke. Spielerisch jedoch hinterlässt schon diese Fassung einen sehr runden Eindruck und macht vieles besser als der Vorgänger. Auf der Insel warten sicher noch so einige Überraschungen auf mich und ich kann es kaum erwarten, weiterzuspielen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal.