Somerville Test

Teaser Aliens greifen eine Kleinstadt an und ihr seid mittendrin: In dem Adventure nutzt ihr fremdartige Technologie, um eure Familie wiederzufinden. Auch ganz ohne Worte kommt dabei viel Stimmung auf.

Mit Somerville liefert Indie-Entwickler Jumpship sein Debüt. Doch ist der Executive Producer des Adventures und Gründer des Studios kein Unbekannter: Dino Patti fungierte zuvor als Mitgründer des Studios Playdead, das durch die atmosphärisch-düsteren Puzzle-Plattformer Limbo und Inside zu großer Berühmtheit kam.



Mich erinnert Somerville neben Limbo stark an This War of Mine. Auch das melancholische Fuchs-Adventure Endling – Extinction is Forever mit seiner zerstörten Welt kommt mir in den Sinn und der ähnlichen Handlung, im Schatten eines riesigen Konflikts die eigene Familie wiederfinden zu müssen. Beim Testen der PC-Version zündete die starke Atmosphäre von Somerville bei mir, denn Jumpship gelingt es auf unheimliche Weise, viel Gefühl in die Kapitel zu bringen und gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die traurig macht und spannend bleibt. Und das alles ganz ohne Worte!

Bereit für das erste kurze Abenteuer: Der kleine Junge verfolgt im Anfangskapitel ein mysteriöses Licht, während Mama und Papa auf dem Sofa vorm Fernseher schlafen.

Leichter Einstieg, haklige Steuerung

Trümmerteile und zerstörte Objekte finden sich überall in der Welt. Schnell klar, dass ein heftiger Krieg in der Kleinstadt tobt.

Visuelles Geschichtenerzählen

Auf dem Weg durch den Wald wäre die Gestalt ihinten leicht zu übersehen, wäre da nicht ihr bedrohlich rot leuchtendes Auge. Vorne rechts leuchten die weißen Augen zweier Roboter, die mir nicht feindlich gesinnt sind.

Eine längere Introsequenz, welche aus der Vogelperspektive einem Fahrzeug auf einer Landstraße bis zu einem Haus mit Hof folgt, stimmt auf das oft gemächliche Tempo von Somerville ein. Um den Spieler an die Steuerung heranzuführen, beginnt ihr das Abenteuer in Person des Kinds der Familie, um die sich die Geschichte dreht. Während die Eltern schlafen, werde ich also erst einmal mit der Steuerung warm und die unkoordinierten Bewegungen des Kleinkindes bei der Umsetzung meiner Befehle machen den Auftakt unterhaltsam.Mein erster Impuls ist, herauszufinden, warum es an der Tür rüttelt um anschließend einem seltsamen pinken Licht bis ans Küchenfenster zu folgen. Auf dem Weg muss ich Hürden überwinden und das Spiel bringt mir bei, dass ich mit vielen Gegenständen aus der Umgebung interagieren kann. Nachdem ich einmal aufgefordert wurde, mit X den Hund zu knuddeln und danach mit der selben Taste auf den Tisch zu steigen, war ich auf mich gestellt, weitere Einführungen gibt es nicht. Ich spielte Somerville am PC mit einem Playstation-Gamepad. Das Menü ließ mich zwar eine Maus- und Tastatursteuerung anwählen, doch bei der konnte ich nur in eine Richtung laufen und auch Tasten nicht neu zuweisen.Auf der einen Seite ist es ganz wundervoll, dass ich in Somerville selbst entdecken muss, wie ich mit meiner Umgebung interagieren kann. Auf der anderen Seite hing ich öfter länger an Objekten, die ich bewegen wollte, aber keine Möglichkeit dazu fand. Ich war dann immer unsicher, ob es nicht wieder nur eines dieser Objekte ist, bei denen ich nicht auf der verkehrten Seite stehen darf. So durfte ich die Eingangstür nicht wieder schließen, was ich wirklich gerne getan hätte, spätestens als irgendwelche außerirdischen Wesen beschließen, unseren idyllischen Hof in ein Schlachtfeld zu verwandeln!Im Chaos verliert der Vater das Bewusstsein. Als er in den Trümmern des Hauses wieder erwacht, ist von Frau und Kind keine Spur zu sehen. Den Rest des Spiels steuere ich den Vater, der seinen Körper besser im Griff hat als eben noch der Nachwuchs – meistens jedenfalls, denn die Steuerung beim Trab durch die Umgebung oder beim Interagieren mit Hotspots ist bisweilen haklig und könnte präziser sein. Ich bleibe öfter an Objekten hängen oder werde langsamer, obwohl der Gamepad-Stick schon am Anschlag ist.Der Grafikstil von Somerville ist relativ simpel, die Objekte lassen sich auf den ersten Blick gut unterscheiden und die Umgebungen sind nicht übermäßig komplex. So hatte ich die meiste Zeit keine Probleme zu erkennen, was ich in den einzelnen Kapiteln machen muss. Auch ohne eindeutige Hinweise. Das ist eine der größten Stärken von Somerville: Aussagekräftige Szenen und Umgebungen, die ohne textbasierte Erklärungen auskommen. Stattdessen experimentiere ich fröhlich, um herauszufinden, wie ich durch den Abschnitt komme.Die Rätsel gehe ich in entschleunigtem Tempo an, zumal es kleine versteckte Details zu entdecken gibt. Allerdings hätte ich mir zwischenzeitlich doch das ein oder andere Mal einen kleinen Hinweis gewünscht. Beispielsweise bei einer Tüte: Wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, öffnet man die normalerweise nicht dadurch, dass ihr den Control-Stick dreht oder wie verrückt daran herumrüttelt. Die Lösung war dann doch simpler: Es reicht, ihn einfach in eine bestimmte Richtung zu neigen. An späterer Stelle erwarten euch komplexere Aufgaben, sobald ihr gewisse Fähigkeiten erhaltet.Das Tempo der Handlung ändert sich ständig, sodass einzelne Abschnitte nicht zu langatmig werden. Zwischen den Extremen ruhige Rätselei und flotte Verfolgungsjagd schafft es Somerville, angenehme Zwischenschritte zu gehen und Zeit zum Verschnaufen zu lassen.Auch wenn der Charakter nur von einer Seite zur anderen laufen muss, bleibt das Spiel nicht in der Seitenperspektive, sondern ändert den Kamerawinkel öfter, sodass ihr auch mal von oben auf eure Figur blickt. Das gibt dem Spiel mehr Dynamik und zumindest die Idee davon, dass die Welt kein ewiger Schlauch ist. Die Bewegungsfreiheit der Spielfigur ist dennoch begrenzt und so kann ich nicht zu einem mysteriösen Objekt im Hintergrund laufen, dass gerade umgefallen ist und dass ich mir gerne näher ansehen würde.