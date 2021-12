Teaser Das neue Spiel von Heart Machine wirkt auf den allerersten Blick wie Hyper Light Drifter in 3D. Hinter der stylischen Fassade verbirgt sich aber ein flotter Plattformer, der nicht ganz fehlerfrei ist.

Gegner könnt ihr ohne große Probleme im Vorbeifahren verhauen.

Auf futuristischen Inline-Skates

Die Story-Präsentation hätte einiges mehr an Liebe vertragen.

Kampf dem Ultravoid!

Die Ritte auf den Bossen brauchen meistens nur einige Sekunden, gehören aber zum Eindrucksvollsten, das Solar Ash zu bieten hat.

Grafik und Sound im Einklang

Meinung: Dennis Hilla In meinen ersten Minuten mit Solar Ash war ich regelrecht im Rausch. Die schicke Grafik in Kombination mit dem flotten und ungewöhnlichen Gameplay entfaltet eine Sogwirkung, die ich so nur selten erlebt habe. Da konnte ich sogar über die teils zu ungenaue Steuerung hinwegsehen. Doch je mehr Zeit ich in der ungewöhnlichen Welt verbracht habe, umso mehr stellte sich eine gewisse Monotonie ein. Zwar unterscheiden sich die Gebiete deutlich in ihrer Optik, der spielerische Anspruch verändert sich aber kaum. Selbst der Schwierigkeitsgrad bleibt weitestgehend auf einer Stufe.



Zwar gibt es Kleinigkeiten wie Giftseen, spezielle Schließmechnismen an Türen oder Pflanzen, aus denen nach einem Schlag Schienen wachsen, die ändern aber nur bedingt etwas. Zudem erzählen die Nebenaufgaben zwar interessante Geschichten, präsentieren sie aber in langweiligen Textboxen. Hier wurde also auch einiges an Potenzial liegen gelassen und das ist abschließend auch mein Urteil zu Solar Ash: Es bietet viele spannende Ideen und ein tolles Kerngameplay. Aber Entwickler Heart Machine hätte so viel mehr daraus machen können. Wenn ihr aber ein Herz für ungewöhnliche Indies habt, dann werdet ihr etwa sechs Stunden gut unterhalten.

Das 2016 veröffentlichte gilt nicht umsonst als einer der größten Indie-Hits unserer Zeit. Der Mix aus und, wie ihn Hauptentwickler selbst bezeichnet hat, kann durch knackiges Gameplay und ein flüssiges Kampfsystem überzeugen, wie auch den ungewöhnlichen Pixel-Grafikstil. Und auch wenn das indirekte Storytelling nicht jeden Spieler für sich überzeugen konnte, so verarbeitet Preston darin sein eigenes Leben, was Hyper Light Drifter eine tiefere Meta-Ebene verleiht, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Der Entwickler leider an einem angeborenen Herzfehler und hat daraus resultierend einige gesundheitliche Probleme, die ihn sein Leben lang begleiten.Nun ist mit nach einigen Verschiebungen das zweite Spiel des Entwicklerstudios Heart Machine erschienen. Der Name der Spieleschmiede dürfte sicherlich auch kein Zufall sein. Angesiedelt ist das neue Werk von Preston und seinem Team in derselben Spielwelt wie Hyper Light Drifter, allerdings handelt es sich nicht um ein Sequel, noch steht Solar Ash anderweitig mit seinem Entwicklungsdebüt im Zusammenhang. Das macht sich schon an der Grafik bemerkbar, die schicken Pixel mussten einer nicht minder hübschen 3D-Grafik weichen. Und auch das zugrundeliegende Spielprinzip wurde gänzlich geändert, grob erklärt handelt es sich bei Solar Ash um einen Plattformer mit Kampf-Einlagen und Grind-Passagen. Was genau das heißt und wie gut das Spiel ist erfahrt ihr im 4K60-Testvideo und den nachfolgenden Zeilen.Abgesehen von der Optik, zu der ich später noch kommen werde, ist wohl das grundlegende Spielprinzip ein Alleinstellungsmerkmal von Solar Ash. Denn einen Großteil der Zeit verbringt ihr auf einer Art futuristischen Inline-Skates, durch die ihr euch nicht plus schneller fortbewegt. Ihr könnt sie auch nutzen, um auf besonderen Schienen zu grinden. In Kombination mit dem Enterhaken, den ihr an bestimmten Stellen in den Levels nutzen dürft, und dem Doppelsprung ergibt sich so ein einzigartiger Flow.Allerdings kann die Stimmung immer wieder auf den Spielspaß drücken, denn sie ist gerne mal etwas zickig und so bin ich öfters mal gegen Wände und andere Hindernisse gekracht. Das kann besonders in den Kämpfen gegen die kleineren Gegner nerven, weil die Kamera auch dazu neigt, sich hinter den Wänden zu postieren. Das passiert nicht allzu oft, aber doch häufig genug, um zu nerven.Die Schergen attackiert ihr entweder mit dem Greifhaken oder durch Angriffe mit euren Klingen, die ihr auch lässig im vorbeisliden ausführen könnt. Wirklich knifflig sind die Kämpfe nie, wenn ihr aber ein Fragment zerstören sollt, und von allen Seiten beschossen werdet, kann das schon mal den sonst so tollen Flow stören. Ärgerlich!Ihr steuert die Voidrunnerin Rei. Deren Heimatplanet läuft Gefahr, von einem schwarzen Loch verschlungen zu werden, das auf den Namen Ultravoid getauft wurde. Um das Unheil abwenden zu können müsst ihr große Anomalien, auch Fragmente genannt, beseitigen. So aktiviert ihr ein besonderes Artefakt, das auf den Namen „Sternensaat" hört. Ihr merkt schon, die Story von Solar Ash mutet etwas wirr an, hat man sich aber erst einmal eingearbeitet, wird sie aber durchaus spannend. Am Storytelling hätte Heart Machine aber noch etwas feilen dürfen, vorangetrieben wird die Geschichte meistens in öden Textboxen, die immerhin von netter englischer Sprachausgabe begleitet werden. Trotzdem nur bedingt super.Was Fragmente nun aber genau sind fragt ihr? Das sind riesige Monster, die aus Schleim, Knochen und Augen bestehen. In jedem Gebiet gibt es ein solches Vieh, um es attackieren zu können, müsst ihr zunächst kleinere Anomalien zerstören. Das läuft unter Zeitdruck in flotten Parcours. Ihr müsst das Movement von Rei verinnerlicht haben, denn ihr habt nur wenig Spielraum, um die Nervenenden zu zerstören.Die Ritte auf den Fragmenten gehören übrigens zu den Highlights von Solar Ash, teilweise geht es in schwindelerregende Höhen und eure Reflexe werden aufs Äußerste gefordert. Hier liegt aber auch das Monster begraben, denn oftmals werdet ihr abgeworfen, bevor ihr die kritischen Punkte angreifen könnt – es ist nicht immer klar ersichtlich, wo der nächste Schwachpunkt auftaucht. Trial and Error at its finest also.Ihr habt es vermutlich schon anhand der Screenshots oder des Testvideos gesehen, Solar Ash fällt durch seinen ungewöhnlichen Grafikstil auf. Müsste ich ihn in einem Satz beschreiben, dann würde ich sie wohl als Mischung aus und Hyper Light Drifter betiteln. Die kräftigen Pastellfarben treffen auf stark reduzierte Details und ergeben so ein in sich stimmiges Gesambild. Dazu trägt auch der sphärische Soundtrack bei, der irgendwo zwischen Ambient und Electro schwankt.

Auto: Dennis Hilla (GamersGlobal)