Sniper Elite VR Test+

Teaser Rebellion spendiert seiner erfolgreichen Stealth-Action-Reihe ein VR-Spinoff. Gelingt auf dem PC ein Volltreffer ins Spielspaßzentrum oder wird es nur ein oberflächlicher Streifschuss?

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalZuletzt schickte euch Rebellion in Sniper Elite 4 (im Test, Note 7.5 ) mit US-Scharfschützenkönig Karl Fairburne nach Italien, um still und heimlich Nazi-Größen auszuschalten. Im Koop-Zombie-Spinoff Zombie Army 4 (im Test, Note 8.0 ) musstet ihr dieselben Landstriche erneut säubern, nachdem Hitler und Konsorten dreist als Zombies von den Toten auferstanden sind. Nun folgt mitdie Virtual-Reality-Premiere der Stealth-Action-Reihe und wieder hat man sich für den bunten und sonnigen Mittelmeerkriegsschauplatz entschieden.Diesmal schlüpft ihr allerdings in die Haut eines namenlosen lokalen Partisanenkämpfers, der gegen die Übermacht der Wehrmacht aushält, bis die Alliierten zur Hilfe eilen. Dafür wählten die Entwickler eine nette Metapher: Der gealterte Held blättert im Menü durch sein altes Tagebuch und auf dessen Seiten steuert ihr die achtzehn Missionen oder das Hauptquartier an. In letzterem findet ihr Schießplätze zum Üben mit den vielen Bleispritzen und einen Schuppen, in dem ihr aus allen gefundenen Waffen drei Sets an Startausrüstung mit je drei Schießprügeln zusammenstellen könnt. Ob die Besonderheiten der Serie gut in VR transportiert wurden und wo der Scharfschützenspaß mit Ladehemmungen zu kämpfen hat, verrät dieser Text und das oben eingebundene Testvideo. Getestet wurde die PC Version mit HTC Vive Pro und Oculus Rift S. ...