Sea of Stars Test

Teaser Während die deutsche Spielebranche ohne Förderung den Untergang befürchtet, zeigt ein kanadisches Indie-Studio, wie man mit überschaubarem Budget, klarer Nische und großer Vision ein tolles RPG macht.

Die 2016 gegründeten Sabotage Studios aus Quebec, Kanada, haben bestimmt von der landesüblichen kanadischen Spieleförderung profitiert, aber sie haben auch durch ein schnödes Bankdarlehen und eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne rund 1,2 Millionen EUR gesammelt – nicht viel für über 20 Festangestellte. Das Studio hat sich bewusst für die Nische "Moderne Titel mit 16-Bit-Anmutung" entschieden. Mit Erfolg! Schon der Erstling The Messenger, ein Retrostyle-Action-Plattformer, schlug bei Experten und Spielern ein wie eine Bombe. Es hagelte Wertungen deutlich jenseits der 80 Punkte und jede Menge Auszeichnungen.