Scars Above Test+

Fazit: Hagen Gehritz Scars Above hat spannende Seiten, mein Urteil lautet dennoch: Daumen quer. Anhand der Trailer erinnerte Scars Above an Returnal mit einer Prise Dark Souls – das Ergebnis ist aber doch eigenständiger. Weniger gelungen ist, wie das Dark-Souls-artige Rücksetzsystem das circa 6 bis 7 Stunden lange Scars Above in die Länge zieht und dazu noch unterstreicht, dass die Vielfalt an Gegnertypen nicht allzu groß ist. In Sachen Story ist es interessant, mehr über den Planeten zu erfahren, aber die Figuren sind zu platt und die Animationen zu leblos, als dass mich das Schicksal von Kates Crew interessieren würde.



In d en besten Momenten jedoch erinnerte mich die Atmosphäre beim Scannen der fremdartigen Welt an Metroid Prime. Der starke Fokus auf die Elemente inklusive kleiner Wechselwirkungen in den Schießereien ist ein netter Kniff und auch in den Bosskämpfen macht es Spaß, dass ein Hauch Taktik gefragt ist.