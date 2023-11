Robocop - Rogue City Test+

Teaser Teyon präsentiert den nächsten Shooter zu einer kultigen Kinofilm-Reihe. Das Studio adaptiert RoboCop mit viel Liebe und der angemessene Trash-Faktor lässt manche Schwäche weniger schlimm erscheinen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Robocop - Rogue City ab 54,25 € bei Amazon.de kaufen.

Die Dynamik zwischen RoboCop und seiner Partnerin Lewis wurde gut eingefangen, aber auch euer OCP-Vorgesetzter Becker passt mit seiner ungeduldigen, miesgelaunten und herablassenden Art wie die Schraube ins Robovisier.

Ballerei für Gorehounds

Beim Verbessern der Auto-9 müsst ihr Chips so zu platzieren, dass die Bonus-Knoten möglichst viele Prozente erhalten, ihr aber rote Malus-Knoten meidet.

Manche Gegner schützen sich gegen Kopftreffer mit Masken. Leider vertragen auch manche ohne Schutz mehr als einen dieser kritischen Treffer ohne Upgrades eurer Schusskraft. Zu Gegnertypen mit unterschiedlichen Bewaffnungen und Rüstungen gesellen sich ein paar besondere wie explosive Ka-Boomer und Gangmitglieder auf Motorrädern.

Verhaftungs-Modus

Das Polizeipräsidium wurde sehr wiedererkennbar nachmodelliert. Die Aushänge dort gehören zu den vielen liebevollen Details von Robocop - Rogue City. Dazu gibt es natürlich viel Retro-Futurismus mit Münztelefonen oder Arcade-Spielhallen mit Neonlichtern.

Mängel der PS5-Version

Ohne Standbild kann man es nicht ganz erfassen, aber so sehen auf PS5 die Figuren kurz aus, bevor die Modelle laden.

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Anders als doch so einige aus der GamersGlobal-Userschaft war ich ganz und gar kein Fan von Terminator – Resistance. Auch diesem vorigen Werk von Teyon mangelte es nicht an Liebe für die Vorlage, aber das Ballern machte mir nur in den wenigen Abschnitten mit Skriptsequenzen Spaß, die offenen Abschnitte fand ich bald sterbenslangweilig, gewisse offensichtliche Macken wie Terminatoren, denen ich Röntgen-Sicht beim Spawnen zuschauen konnte, torpedierten damals auf PS4 die ernste Atmosphäre. Rogue City macht da in vielerlei Hinsicht einen großen Sprung nach vorn. Das Ballern ist zu stumpf, wird aber nach dem rudimentären Start unterhaltsam – und vorhandene Albernheiten wie das Ragdoll-System fügen sich doch charmant in die trashige Seite von RoboCop. Die guten Ansätze der ruhigen Szenen im Widerstandslager von Terminator - Resistance wurden in Rogue City sehr gut ausgebaut, sodass die offenen Zonen mit ihren Adventure-Nebenquests statt noch mehr Geballer nun gut gefallen haben.



Loben möchte ich außerdem, dass Teyon nicht nur am oberflächlichen Fanservice festklebt. Natürlich sprühen die Funken, wenn Murphy den Polizeiwagen aus der Garage fährt und wo Animationen und Mimik sonst allgemein sehr hemdsärmelig wirken, sind die Bewegungen von RoboCop selbst in Zwischensequenzen absolut auf Linie mit den Filmen. Aber auch über diese Nachahmung (und augenzwinkernde Verweise auf andere Kultfilme) hinaus fängt diese RoboCop-Versoftung die Stimmung und die Themen der Vorlage ein. Nicht nur die Glitch-Halluzinationen und Dialoge sprechen Murphys Mensch-Maschine-Zerrissenheit direkt an, sondern auch kleine Szenen, in denen sein Programm ihm im Weg steht. Und bei gewissen Story-Momenten zeigt Teyon durchaus Mut: Der erste Auftritt des Neulings hinterlässt definitiv Eindruck. Viel Tiefsinn sollte man deshalb nicht erwarten, aber wer den Filmen etwas abgewinnen kann, wird in puncto Vorlagentreue sehr zufrieden sein und seine Freude mit den liebevollen Details haben.



Bei der von mir getesteten PS5-Version drücken jedoch die Mängel bei der Technik und vor allem der Steuerung auf die Wertung, die mich immer wieder störten. Anders als doch so einige aus der GamersGlobal-Userschaft war ich ganz und gar kein Fan von Terminator – Resistance. Auch diesem vorigen Werk von Teyon mangelte es nicht an Liebe für die Vorlage, aber das Ballern machte mir nur in den wenigen Abschnitten mit Skriptsequenzen Spaß, die offenen Abschnitte fand ich bald sterbenslangweilig, gewisse offensichtliche Macken wie Terminatoren, denen ich Röntgen-Sicht beim Spawnen zuschauen konnte, torpedierten damals auf PS4 die ernste Atmosphäre. Rogue City macht da in vielerlei Hinsicht einen großen Sprung nach vorn. Das Ballern ist zu stumpf, wird aber nach dem rudimentären Start unterhaltsam – und vorhandene Albernheiten wie das Ragdoll-System fügen sich doch charmant in die trashige Seite von RoboCop. Die guten Ansätze der ruhigen Szenen im Widerstandslager von Terminator - Resistance wurden in Rogue City sehr gut ausgebaut, sodass die offenen Zonen mit ihren Adventure-Nebenquests statt noch mehr Geballer nun gut gefallen haben.Loben möchte ich außerdem, dass Teyon nicht nur am oberflächlichen Fanservice festklebt. Natürlich sprühen die Funken, wenn Murphy den Polizeiwagen aus der Garage fährt und wo Animationen und Mimik sonst allgemein sehr hemdsärmelig wirken, sind die Bewegungen von RoboCop selbst in Zwischensequenzen absolut auf Linie mit den Filmen. Aber auch über diese Nachahmung (und augenzwinkernde Verweise auf andere Kultfilme) hinaus fängt diese RoboCop-Versoftung die Stimmung und die Themen der Vorlage ein. Nicht nur die Glitch-Halluzinationen und Dialoge sprechen Murphys Mensch-Maschine-Zerrissenheit direkt an, sondern auch kleine Szenen, in denen sein Programm ihm im Weg steht. Und bei gewissen Story-Momenten zeigt Teyon durchaus Mut: Der erste Auftritt des Neulings hinterlässt definitiv Eindruck. Viel Tiefsinn sollte man deshalb nicht erwarten, aber wer den Filmen etwas abgewinnen kann, wird in puncto Vorlagentreue sehr zufrieden sein und seine Freude mit den liebevollen Details haben.Bei der von mir getesteten PS5-Version drücken jedoch die Mängel bei der Technik und vor allem der Steuerung auf die Wertung, die mich immer wieder störten.

ROBOCOP - ROGUE CITY PS5

Einstieg/Bedienung Freischaltbare Fähigkeiten gut auf das Gamepad verteilt Shooter-Mechanik vor ersten Upgrades regelrecht langweilig

Fadenkreuz-Beschleunigung mit Sticks unausgewogen

Zweischneidiges Auto-Aim im Scanner-Modus Spieltiefe/Balance Story greift Themen und Stimmung der Filme sehr gelungen auf

Ermittlungsarbeit und Entscheidungen, wie ihr bei kleineren Straftaten vorgeht

Interessante Nebenquests sind im richtigen Maß über die offenen Areale verstreut

Angemessen blutiges Trefferfeedback in den linearen Shooter-Passagen

Skilltree mit sehr lohnenden Verbesserungen

Lässige Sprüche und absurder Humor zuhauf

Interessantes Waffenupgrade-Minispiel Shooter-Passagen zu eindimensional

Doofe KI mit selbstmörderischen Tendenzen

Gegner schlucken teils auch mit verstärkten Waffen zu viele (Kopf)treffer

Detektivarbeit artet teils in Pixel-Hunting aus

Vereinzelt zu viele Laufwege bei Nebenquests Grafik/Technik Hoher Wiedererkennungswert von Kulissen wie dem Polizeidepartment

Häufiger sehr zerstörbare Umgebung

Sehr ansehnliche Software-Raytracing-Spiegelungen

Viele liebevolle Details in Umgebungen

Animationen des RoboCop sehr nahe an den Filmvorlagen Ständig ganz kurz Pixelbrei bei Schnitten zu sehen (im Performance-Modus nur etwas geringfügiger)

Teils Slowdowns

Großteils grobe Mimik und Animationen Sound/Sprache Überwiegend gute Sprecher, insbesondere Peter Weller als Murphy

Schöne Variationen des ikonischen Themas Lautstärke-Abmischung der Dialoge schwankt teils deutlich

Sprüche der Gegner wiederholen sich von Anfang an zu oft Multiplayer

Ihr allein sorgt für Recht und Ordnung 6.5 Userwertung 7.3 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 54,25 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalNach Terminator – Resistance (im Test ) hat das polnische Studio Teyon nun den nächsten Kino-Klassiker zum Ego-Shooter umgebaut. Alex Murphy muss sich in der Kampagne mit dem sogenannten Neuling befassen, der die Unterwelt in Detroit in helle Aufregung versetzt. Gleichzeitig hat RoboCop mit neuen Fehlfunktionen zu kämpfen, wegen denen ihm auch Sitzungen mit einer Psychologin verordnet werden. Das bringt uns schon an dieser Stelle zur wohl größten Stärken vonDas Team ist erneut erkennbar mit viel Respekt vor der Vorlage zu Werk gegangen und hat einige interessante Ideen eingeflochten. Etwa schön surreale Szenen aus der Perspektive des Protagonisten, wenn seine Glitches auftreten.Im Folgenden soll es darum gehen, ob Teyon auch bei der Shooter-Mechanik und der Detektivarbeit der Öffentlichkeit gedient hat und welche Ordnungswidrigkeiten sich die von mir getestete PS5-Version zu Schulden kommen lassen hat.Die blutigen Gewaltspitzen sind ein eindrücklicher Teil der Streifen und entsprechend ruppig geht es auch in den Schießereien zur Sache, wenn die Kugeln eurer Auto-9 ihr Ziel finden. Die blutigen Effekte funktionieren wunderbar als Trefferfeedback, aber noch darüber hinaus legt es Teyon auf Spektakel an. Mein lautes “Whoa” blieb nicht aus, als ich das erste Mal einem Creep aus nächster Nähe fast den ganzen Schädel von den Schultern pustete und dazu noch rote Bröckchen von der Decke tropften. Weniger drastisch, aber richtig schön 80er-mäßig ist, wie theatralisch besiegte Gegner neben Geländern in die Tiefe stürzen.Auch die Umgebung könnt ihr zerlegen, zwar recht selektiv, aber immer wieder gibt es Räume, in denen sehr viele Objekte im Schusswechsel zerbröseln. Dazu könnt ihr Gegner und schwere Gegenstände werfen. Besonders schön ist es natürlich, wenn besagte Gegenstände beim Aufprall explodieren. Eine der wenigen schönen Feinheiten ist auch, dass Gegner, die zum Granatenwurf ausholen, die explosive Ladung oft fallen lassen, wenn ihr sie in diesem Moment trefft. Bei alle dem Krachbumm stiegen dann doch in sehr zerstörbaren Kulissen in Kombination mit der Zeitlupen-Fähigkeit manch wohlige Erinnerung anauf.Doch spielerisch ist der Ego-Shooter weit von der Klasse eines F.E.A.R. entfernt. Das fängt bei der Doofheit der KI an. Die wird immerhin augenzwinkernd innerhalb des Spiels damit erklärt, dass viele eurer Widersacher bis in die Haarspitzen voll mit der Droge Nuke sind. In der ersten Mission fand ich das Säubern von Raum nach Raum schon regelrecht langweilig, doch mit verdienten Erfahrungspunkten schaltet ihr im Skilltre Fähigkeiten wie die erwähnte Zeitlupe, eine Schockwelle oder einen Rammangriff frei, was euch mehr Möglichkeiten eröffnet. Es gibt sogar ein motivierendes Schaltkreis-Minispiel, um eure Auto-9 gezielt zu verbessern, was für mich die time to kill auf ein flotteres Nivau senkte. Gemeinsam mit einer moderat wachsenden Zahl an Gegnertypen entsteht so doch ein brachialer Flow im dumpfen Ballerspaß. Rogue City bleibt aber eine eindimensionale Schießbude, die zwischen den Stühlen sitzt. Es fehlen die Geschwindigkeit und der Chaos-Faktor vieler Boomer-Shooter. Das würde auch nicht zu RoboCop passen. Nein, der Held steuert sich hier genau im richtigen Maß behäbig. Aber diesem Tempo hätte mehr Taktik gut zu Gesicht gestanden, um die Gefechte interessanter zu machen.Daher ist es für mich durchaus ein Pluspunkt, dass in RoboCop – Rogue City auch mal längere Zeit gar nicht geschossen wird. Bei der Erkundung offener Zonen trefft ihr auf dem Weg zum Hauptziel immer wieder NPCs, die Nebenmissionen für euch haben. Mal stolpert ihr über kleine Ordnungswidrigkeiten und müsst per Dialogentscheidung bestimmen, wie streng ihr gegen die Missetäter vorgeht, was beeinflusst, wie die Bevölkerung von Old Detroit zu RoboCop steht. An anderer Stelle untersucht ihr Verbrechen, indem ihr mit eurem Scanner Hotspots abklappert und löst so unter anderem Mordfälle. Gewisse Verstecke lassen sich aber nur mit den richtigen Werten im Skilltree öffnen, ebenso lassen sich ohne die richtige Skillstufe optionale Spuren nicht analysieren. Allgemein könnt ihr aber sonst dabei nichts falsch machen. Manchmal dauert es aber doch einen Moment zu lang, genau das eine Objekt zu scannen, das trotz grüner Markierung nicht ganz so gut sichtbar ist, damit es weiter geht.Auch ohne spielerischen Anspruch hatte ich viel Spaß an diesen Nebenaufgaben und das liegt an dem narrativen Design. Die Fälle sind nicht weltbewegend, bewegen sich aber in einem guten Tempo vorwärts und auf den Weg zur nächsten Station einer Quest findet ihr im genau richtigen Maß noch weitere Nebenaufgaben. Vor allem aber haben mich die Dialoge oft zum Lachen gebracht. So manche Quest hält einen netten kleinen Twist bereit, doch so gut wie immer trefft ihr auf schräge Figuren (als schönen Kontrast zu RoboCop, der entweder sehr nüchterne Analysen abgibt oder lustige Sprüche). Die Aburditäten und das Überzeichnete der Vorlage werden hier teils urkomisch umgesetzt. Dazu findet ihr besonders im Polizeipräsidium einige Nebenaufgaben, die Murphys Kollegen Kolorit geben.Grafisch ist Rogue City anzusehen, dass Teyon in Sachen Personal und Budget nicht die größten Kapazitäten hat, gerade die Mimik und Animationen in den Cutscenes wirken aus der Zeit gefallen. Doch beim oft humorvollen bis absurden Ton der Dialoge stört das weniger und auch manche ernste Szene mit dem bedrohlichen Antagonisten oder der Psychologin ist dennoch stimmig umgesetzt. In den Kämpfen wiederum fügt sich die alberne Ragdoll-Physik auch gut in die überzeichnete Action.Stellenweise sind die Kulissen in der Unreal-Engine-5-Grafik sogar schön, das gilt insbesondere die nächtlichen Straßen mit durchaus beeindruckenden Software-Raytracing-Spiegelungen in den vielen Pfützen. Außerdem Die von mir getestete PS5-Fassung hat aber zwei große Mankos. Zum einen lenkte mich eine technische Macke in den sonst so feinen Dialogen ab: Bei fast jedem Schnitt sind entweder die Charaktere oder Teile der Hintergründe kurz mehr eine Art Pixelbrei, bevor anscheinend die Modelle vollständig geladen sind. Auch wenn das nur einen Sekundenbruchteil zu sehen ist, irritiert das doch in seiner Häufigkeit, besonders bei Schnitt und Gegenschnitt in Dialogen. Beim Wechsel vom Qualitäts- in den Performance-Modus tritt der Effekt immer noch auf, auch nicht mehr durchgängig. Abgesehen davon erlebte ich mitunter Slowdowns im Qualitäts-Modus, der auch im 4K-Testvideo zu sehen ist. Die traten aber häufiger in Cutscenes auf, nur selten in den Schießereien.Noch ärger für den Spielspaß ist die suboptimale Controllersteuerung. Egal, wie ich die Sensibilität anpasste, das Zielen fühlte sich fummelig an. Das scheint mir an der Beschleunigung bei der Kamerabewegung zu liegen, die sich in den Optionen nicht einstellen lässt. Die besitzt für mein Gefühl nur einen schmalen Korridor zwischen dem trägen Start des Fadenkreuz und der schnellen Kamera-Drehung. Das fühlte sich auch beim Feinjustieren nie gut an und in RoboCop bringen Kopftreffer klare Vorteile im Kampf. Ich bin gewiss kein Wunderschütze, aber hier erschien mir doch das Gefühl beim Gamepad-Aiming auffällig unrund, nicht nur im Vergleich mit Referenztiteln wie. Ich kann nur vom PS5-Testmuster ausgehen, da es die Steam-Demo inzwischen nicht mehr gibt, aber ich würde dennoch vermuten, am PC würde sich das mit der Maus besser anfühlen. Etwas Abhilfe schafft der Scanner, der im Gefecht Auto-Aim auf den nächsten Gegner aktiviert, aber auch der kann tückisch sein. Die Zielerfassung folgt nämlich der Bewegung es Gegners nur während des Reinzoomens. Ist der Zoom abgeschlossen und der Gegner läuft weiter, verliert ihr ihn somit direkt wieder aus dem Fokus.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)