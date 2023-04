Road 96 - Mile 0 Test+

Teaser Der mehrfach ausgezeichnete Vorgänger war ein großer Indie-Hit. Das Prequel legt ebenfalls viel Wert auf die Story, reduziert aber die Systeme und setzt spielerisch auf Minigames.

In Mile 0 gibt es allgemein deutlich mehr Minigames als im Vorgänger. Die wichtigste Neuerung besteht in mit treffender Musik unterlegten Skate-Challenges. Theoretisch könnt ihr diese aber (segmentweise) ohne Nachteil skippen.

Zwei Helden, viele Rückkehrer

Beim Bepinseln eures Verstecks dürft ihr kreativ werden. Hatte ich erwähnt, dass ich nicht gut malen kann ...

Es gibt auch vor dem letzten Spieldrittel durchaus spannende Momente. Das Verhör mit diesen systemtreuen Polizisten übersteht ihr allerdings immer. Es wäre nicht die erste "Täuschung" in einem Story-Adventure, aber Telltale kaschiert sowas meist besser.

Beat Saber ohne Rhythmus

Fazit: Benjamin Braun Mich konnte zwar schon das Konzept des Vorgängers nicht in jedem Aspekt überzeugen, aber gerade aufgrund seiner erzählerischen und atmosphärischen Qualitäten hatte ich mich Road 96 einige Freude – und zwar praktisch durchgehend! Bei Mile 0 ist das leider nicht ganz so, denn selbst als Kenner der wiederkehrenden Figuren packt mich das recht kurze Abenteuer von Zoe und Kaito erst in der zweiten Hälfte. Obgleich mich Teile der Spielmechanik im Vorgänger auch mal genervt haben, fehlt mir im Prequel zudem dessen vielfältiges Gameplay. Die Musik-Minigames haben mir – obwohl sie in ihrer Machart für mich eigentlich nicht so richtig passen – zwar wirklich gut gefallen. Sie allein reichen aber nicht, um einen auch spielmechanischen Abstieg zu verhindern. Immerhin reichen sie jedoch im Zusammenspiel mit der deutlich spannenderen zweiten Hälfte, dass mein Daumen am Ende nicht nach unten zeigt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal.ist unser neues Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden.Der Chefentwickler von Valiant Hearts (im Test: 8.5 ) hat nach seinem Weggang von Ubisoft Montpellier längst bewiesen, dass sein Abenteuer im Ersten Weltkrieg kein Glückstreffer war. Vor rund eineinhalb Jahren, um genau zu sein, alsmit seinem eigenen Studio DigixArt Road 96 (im Test: Note 7.5 ) ins Rennen schickte. Gänzlich frei von Schwächen war das erzählerisch und spielerisch komplexe Story-Adventure zwar nicht, aber so einzigartig und atmosphärisch, dass es zu einem waschechten Indie-Hit reichte. Mitvertiefen die Entwickler das Abenteuer mit einem Prequel, das spielmechanisch ganz andere Schwerpunkte setzt – ganz besonders in Form rasanter Musik-Challenges. Dazu fallen die Zufallselemente aus dem ersten Spiel weg. Ob damit eine würdige Fortsetzung gelingt, habe ich für euch in der PS5-Fassung herausgefunden.Mile 0 erzählt die Vorgeschichte zum 2021 erstmals veröffentlichten Story-Adventure Road 96. Entwickler DigixArt geht dabei gar nicht so weit in der Zeit zurück, sondern lediglich einige Wochen vor dem Beginn des Exodus zahlreicher Jugendlicher aus dem totalitären Staat Petria. Dabei trefft ihr auf eine Reihe bekannter Figuren wie den Trucker John oder die etwas dümmliche, systemtreue TV-Moderatorin Sonya. Bereits einiges über diese und andere NPCs zu wissen, bietet erzählerisch meinem Eindruck nach insgesamt ein Vorteil, prinzipiell sollte man der Handlung aber auch ohne Vorkenntnisse folgen können.Mit Zoe und Kaito stehen zwei spielbare Charaktere im Zentrum, die bereits virtuelle Auftritte hatten. Rotschopf Zoe taucht in Road 96 selbst auf, Skateboarder Kaito wiederum im bereits einige Zeit zuvor veröffentlichten iOS-Musik-Spiel. Das Besondere am Heldenduo ist, dass die beiden Teenager unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in Petria aufwachsen und deshalb sehr unterschiedlich zum System stehen. Als Tochter eines Ministers von Diktator Tyrak fröhnt Zoe einem Dasein im Wohlstand. Kaito ist hingegen ein Kind der Arbeiterklasse, deren Angehörige für einen Hungerlohn die Drecksarbeit machen und in schäbigen Plattenbauten hausen müssen. Dennoch sind die beiden befreundet, wobei Zoe anfangs nichts davon ahnt, dass Kaito etwas mit den Schwarzen Brigaden zu tun hat, die unter Tyraks Regime als Terror-Organisation bekämpft werden.So spannend die Ausgangssituation klingen mag, das Spiel ist es in der Praxis zunächst nicht. Stattdessen dümpelt die Handlung in Teilen vor sich hin und erzählt zumeist in Form von Belanglosigkeiten von einer Freundschaft, die vom System unerwünscht ist. Das ändert sich im späteren Verlauf des mit drei bis vier Stunden recht kurzen Abenteuers jedoch, als Kaitos subversive Umtriebe, die er vor Zoes verheimlicht, immer deutlicher werden. Gerade im letzten Spieldrittel kommen dann auch eure zumeist in Multiple-Choice-Dialogen getroffenen Entscheidungen zum Tragen, mit denen ihr zuvor eher rudimentär Zoes Systemgläubigkeit oder auch Kaitos Hang zur Rebellion beeinflusst. Schlecht ist das letztlich also nicht, macht sich aber insgesamt erst viel zu spät in nennenswertem Maße bemerkbar.Während der Storyfokus des Vorgängers mit Mile 0 trotz der genannten Anlaufschwierigkeiten unverändert hoch bleibt, verändert sich die Spielmechanik deutlich in eine andere Richtung. Es mag mit erlernbaren Skills, Schlafbedarf und anderen RPG-Anleihen nicht alles in Road 96 bis zum Ende durchdacht gewesen sein. Die spielerische Vielfalt war aber dennoch ein positives Merkmal. Mile 0 schraubt die Komplexität und Non-Lineariät insgesamt deutlich zurück und baut dafür deutlich mehr Minigames ein. Mal kann ich als Zoe Kaitos Job als Zeitungsjunge übernehmen, wobei ich NPCs die Dinger mitten ins Gesicht werfe. Mal helfe ich Kaito dabei, eine Rampe zusammenzunageln. Es gibt zwar eine Reihe von Sammelobjekten, aber insgesamt eher wenig Raum zum Erkunden. Rätsel oder Puzzles tauchen nur sporadisch auf, wenn ich einen Code für ein Türschloss herausfinden muss.Die wichtigste Neuerung hat ebenfalls Minigame-Charakter und betont die im Vorgänger eher beiläufig hervorgehobene Bedeutung der Musik. Genauer gesagt geht es um Geschicklichkeits-Herausforderungen, die an Rhythmus-Spiele wieund Konsorten erinnern, allerdings kein Rhythmusgefühl erfordern. In den dynamisch inszenierten Musik-Passagen unter anderem mit Songs vonim Hintergrund, ist dennoch Geschick und Reaktionsvermögen notwendig, zumindest, wenn ihr einen perfekten Durchgang schaffen wollt. Das einfache Beenden der Challenges reicht aber aus, zumal ihr bei Fehlern nur das letzte Segment wiederholen müsst und die Herausforderung sogar abschnittsweise überspringen dürft, wenn ihr "oft genug" scheitert. Tatsächlich ist es so, dass mir diese Passagen (die euch meist am Ende eines Kapitels erwarten und angenehm temporeich ausfallen) sogar mit am besten an Mile 0 gefallen haben. Sie bis zur Perfektion durchzuexerzieren allerdings, dürfte wohl kaum für jeden zu einer erhöhten Langzeitmotivation führen. Ich hatte jedenfalls spätestens nach dem zweiten Versuch auch davon genug.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)