Risen Test+

Teaser Für Fans von Piranha Bytes geht nichts über Gothic 1 und 2. Gleich dahinter aber kommt das 2009 erstmals veröffentlichte Risen. Nun erscheint das RPG auch für PS4, Xbox One und Switch.

Das Korn auf dem Feld im Hintergrund baut sich nach und nach auf, während ihr euch nähert. Könnte besser sein, aber auch viel schlechter. In der früheren Konsolenversion auf 360 sind die Feldpflanzen nicht mal zu sehen, wenn ihr im Feld nebenan steht.



Port statt Remaster

Bei den Arenenkämpfen im Sumpflager schaut niemand zu. Schade eigentlich, denn die Aktivierung dieses speziellen Schutzzaubers hätte den Zuschauern eine schöne Lichter-Show geboten.



Unter den Möglichkeiten

Gut für Piranha Bytes, dass Risen in Nordamerika kaum jemand kennt. Andernfalls hätte Anita Sarkeesian dem Spiel wohl eine ganze Ausgabe von Feminist Frequency widmen können...



Saubere Performance, neue Fehler

Meinung: Benjamin Braun Ob ihr es glaubt oder nicht, obwohl ich 2009 einen brandneuen, schweineteuren High-End-PC und auch die dazugehörige Steam-Fassung hatte, habe ich Risen am Ende primär auf der 360 gespielt. Denn so grottenhässlich der damalige Port auch war, für mich hat das letztlich schlimmstenfalls kaum das Spielerlebnis getrübt. Risen hat, damals wie heute, viel gewichtigere Qualitäten. Die faszinierende Welt, die tolle Queststruktur, die NPCs, Dialoge und Musik sind nur ein paar davon.



Genau deshalb sind auch die neuen Versionen von Risen empfehlenswert, obgleich ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es sich um deutlich mehr als einfache Ports handelt, bei denen die Entwickler wohl nicht mal das technisch maximal mögliche aus dem 13 Jahre alten PC-Original auf Xbox One, PS4 und Switch bringen. Na klar, wenn euch die angestaubte Technik oder die teilweise sperrige Steuerung extrem stört, solltet ihr die Finger davon lassen. Ihr solltet allerdings wissen, dass ihr euch dann ein richtig gutes Rollenspiel mit Herz, Seele und „Volles Pfund aufs Maul“ entgehen lasst, für das ich sofort so manche Triple-A-Produktion der letzten Monate links liegenlassen würde. Ob ihr es glaubt oder nicht, obwohl ich 2009 einen brandneuen, schweineteuren High-End-PC und auch die dazugehörige Steam-Fassung hatte, habe ich Risen am Ende primär auf der 360 gespielt. Denn so grottenhässlich der damalige Port auch war, für mich hat das letztlich schlimmstenfalls kaum das Spielerlebnis getrübt. Risen hat, damals wie heute, viel gewichtigere Qualitäten. Die faszinierende Welt, die tolle Queststruktur, die NPCs, Dialoge und Musik sind nur ein paar davon.Genau deshalb sind auch die neuen Versionen von Risen empfehlenswert, obgleich ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es sich um deutlich mehr als einfache Ports handelt, bei denen die Entwickler wohl nicht mal das technisch maximal mögliche aus dem 13 Jahre alten PC-Original auf Xbox One, PS4 und Switch bringen. Na klar, wenn euch die angestaubte Technik oder die teilweise sperrige Steuerung extrem stört, solltet ihr die Finger davon lassen. Ihr solltet allerdings wissen, dass ihr euch dann ein richtig gutes Rollenspiel mit Herz, Seele und „Volles Pfund aufs Maul“ entgehen lasst, für das ich sofort so manche Triple-A-Produktion der letzten Monate links liegenlassen würde.

Risen XOne

Einstieg/Bedienung Autosave-Funktion ...

Ungebrenzt Speicherslots und (fast) jederzeit nutzbar

Viele Zusatzinfos (etwa Position Quest-relevanter NPCs auf der Welt-/Lager-Karte

Drei Schwierigkeitsgrade (jederzeit anpassbar) ... die aber eher selten greift

Teils hakelige Kampfsteuerung

Oft umständliche Menübedienung Spieltiefe/Balance Spaßige Kämpfe mit durchaus taktischem Anspruch...

Exzellente, eng verzweigte Queststruktur

Viele Aufgaben auf unterschiedlichen Wegen lösbar

Drei spielbare Fraktionen

Sehr freie Charakterentwicklung

Hohe Solospielzeit (30-50 Stunden für einen Durchgang)

"Lebensechte", oft kernige NPCs ... am Anfang aber eher Klicki-töt

Nach heutigen Maßstäben auf "normal" fast schon zu schwer Grafik/Technik Erstklassige Weltarchitektur

So gut wie alles wirkt wie von Hand gestaltet

Läuft flüssig mit 60 fps Wirkt in allen technischen (!) Grafikaspekten teils massiv veraltet

Einige (vermutlich neue) Bugs bei Beleuchtung und teils auch bei KI

Entspricht insgesamt nur mittlerem bis hohem Detailniveau der alten PC-Fassung Sound/Sprache Stimmungsvoller Soundtrack

Gute deutsche Sprecher (auch auf Französisch und Englisch spielbar)

Nette Soundeffekte Soundübergänge (Musik) oft unsauber Multiplayer

Nicht vorhanden 7.5 Userwertung 8.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDer 2. Oktober ist ein kulturell bedeutender Tag – bevor ihr gleich in die Kommentarspalte springt und "wir haben Januar" in die Tasten drescht, lest erst mal weiter: Im Jahr 1925 trat Showstarerstmals im Théâtre des Champs-Élysées in Paris auf. 1950 erschienberühmter Comicstrip erstmals unter seinem finalen Namen. Neun Jahre später wird in den USA die erste Folge vonausgestrahlt. Das allerdings könnte für viele Rollenspielfreunde aus Deutschland weit unter dem stehen, was am 2. Oktober des Jahres 2009 passierte. An jenem Freitag nämlich wurdeveröffentlicht, das vierte Rollenspiel des Essener Entwicklers Piranha Bytes. Im Test auf GamersGlobal von einem gewissenkam die PC-Fassung seinerzeit vollkommen zurecht sehr gut weg. Hätte er hingegen die damals einzige Konsolenumsetzung auf Xbox 360 gespielt, wäre sein Urteil womöglich ganz anders ausgefallen. Denn die damals vom französischen Studio Wizardbox umgesetzt Ausgabe für die Microsoft-Konsole hättewohl attestiert, dass sie "abgrundtief hässlich" ist.Nun bekommt Risen mit Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch (native Next-Gen-Versionen gibt es nicht) eine neue Chance auf den Konsolen. Ich habe mich via Abwärtskompabilität mit der Xbox Series X für euch erneut auf die Insel Faranga begeben und verrate euch im Folgenden sowie im oben eingebetteten Testvideo, wie sich die neue Version schlägt.Allein in diesem Jahr erscheint eine ganze Reihe an Neuauflagen von Spieleklassikern, darunter wahrscheinlich auch eine zu Piranha Bytes' Debüt-Titel Gothic (Serienrückblick ). Während es sich bei letzterem allerdings um ein Remake mit komplett neuer Grafik und etlichen inhaltlichen und spielmechanischen Neuerungen handeln wird, ist die Neuauflage von Risen lediglich eine "simple" Portierung der damaligen, final gepatchten PC-Version. Das heißt also, dass es nicht einmal grundlegend überarbeitete Texturen, geschweige frische Animationen oder gar neu implementierte Quests gibt.Damit keine Missverständnisse entstehen: Publisher THQ Nordic hatte das im Vorfeld offen kommuniziert. Dass er nur ein Port ist und nicht mal ein Remaster, ist also keine Überraschung. Bedauerlich finde ich das allerdings dennoch. Denn es wäre die Chance gewesen, ein richtig gutes Action-RPG noch besser zu machen. So ist die neue Version von Risen aber immerhin eine Umsetzung für Konsole, die zumindest nahe am PC-Original ist und kein technischer Reinfall wie die 360-Fassung von 2009.Ich gebe zu, dass ich nicht gerade ein Technik-Guru bin. Den Verdacht werde ich aber nicht los, dass das für die Umsetzung zuständige St. Petersburger Entwicklerstudio Elverils das Potenzial der Last-Gen-Konsole von Microsoft nicht ausreizt. Alles in allem schafft Risen auf der Xbox One (gespielt auf Series X!) für meinen Blick eine Grafikqualität irgendwo zwischen mittleren und hohen Details der damaligen PC-Fassung, die ihrerzeit für maximale Qualität allerdings auch ordentlich Leistung benötigte. Was mittlere bis hohe Grafikqualität bei einem PC-Spiel von 2009 bedeutet, sieht man dann auch auf dem Bildschirm: überwiegend niedrig aufgelöste Texturen und viele recht kantige Objekte. Reine technisch betrachtet, dürft ihr nicht mehr als ein Spiel erwarten, das 2013 als Starttitel für Xbox One "ganz okay" gewesen wäre.Die rein technische Güteklasse allein zu betrachten, würde der Präsentation von Risen allerdings nicht gerecht. Die Kulisse lebt hier schließlich unter anderem sehr von der überwiegend fantastischen Welt-Architektur oder auch davon, dass ich auch heute noch bei jedem Baum, jedem Fels und jeder auch noch so kleinen Hütte das Gefühl habe, dass sie liebevoll von Hand gemacht wurden. Da stören mich dann auch die schon im Original vorhandene Altersschwächen im Gesamtbild nur begrenzt, etwa bei den groben Gesichtern des namenlosen Helden und der NPCs oder den hakeligen Animationen im Kampf. Das Wichtigste für mich ist allerdings, dass es nun endlich eine Konsolenversion von Risen gibt, die technisch unterm Strich gewiss nicht den höchsten Ansprüchen genügt, aber anders als die 360-Gurke dem PC-Original dennoch gerecht wird.Während Texturen, Effekte oder Animationen den Ansprüchen von 2023 nicht mehr genügen, kann ich mich über die Performance nicht beklagen. Die 60 Bilder pro Sekunde, die viele Spieler heute einfordern, werden geboten. Die dürften indes auch ein Grund dafür sein, dass nicht sämtliche Details des Maximum der PC-Fassung entsprechen. Immerhin hat die Xbox One auch bereits mehr als neun Jahre auf dem Buckel. Und anders als, wollte THQ Nordic diesmal vielleicht auch erreichen, dass das Spiel nicht nur auf der Xbox One X halbwegs rund läuft. Überdies stellen Pop-ups und Fade-ins in einiger Distanz keine Ausnahme dar. Beim Spielen fällt das allerdings allenfalls am Rande auf, da der Fokus meist ganz woanders liegt als auf einer Baumkrone oder anderen Details im Bildhintergrund.Erwähnen muss ich jedoch auch, dass es ein paar Fehler ins Spiel geschafft haben, die es in der Original-Version so nicht gab oder wenigstens nicht ganz so häufig wie in der mir für den Test vorliegenden Xbox-One-Fassung. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, beim Durchschreiten von Türen so oft an Kanten hängengeblieben zu sein. Darstellungsfehler am Himmel habe ich zwar noch in Erinnerung. Aber dass (insbesondere innerhalb von Dialogen) binnen Sekunden die Lichtverhältnisse oft mehrfach wechseln oder seltsamfarbige Muster in den Wolken entstehen, scheint mir neu zu sein. Aufgefallen sind mir auch gelegentliche KI-Fehler. Gleich in mehrere Hütten des Banditenlagers im Sumpf konnte ich (wohlgemerkt ohne zu schleichen) unbemerkt eindringen und die darin befindlichen Truhen plündern, worauf die NPCs in den Piranha-Bytes-Spielen normalerweise sehr gut und aufmerksam reagieren. Nachhaltig negativen Einfluss auf die Atmosphäre nehmen diese, für mich, neuen Phänome aber nicht, da sie entweder selten auftreten oder wie im Falle von seltsamen Himmfelseffekten nicht groß ins Gewicht fallen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)