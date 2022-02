Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth Test+

Teaser Das Metroidvania des Indie-Teams Ladybug präsentiert sich optisch als Hommage an Castlevania – Symphony of the Night, doch spielerisch bedient es sich stärker bei einem japansichen Arcade-Klassiker.

Mit ausgerüstetem Wind-Elementar schwebt Deedlit über eine Stachelgrube.

Ikaruga lässt grüßen

Viele Bosse nutzen im Wechsel Feuer- und Windmagie. Der gezielte Wechsel eures angelegten Elementargeists ist da sehr wichtig, allerdings kann bei vielen Effekten auf dem Bildschirm die Übersicht leiden.

Clever Kämpfen

Die Pfeile in den Wänden legen Zeugnis von meinen Fehlversuchen ab. Den Schuss erschwert ein Magnet, der die Flugbahn der Geschosse ablenkt.

Meisterschützin

Meinung: Hagen Gehritz Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth ist auf Nintendo Switch eine Metroidvania-Spaßgranate mit nur einigen Kritikpunkten. In Sachen Balance ist die Magie etwas übermächtig und in hektischen Situationen wünschte ich mir, es wäre deutlicher angezeigt, welches Element ich habe. Die sehr hübsche Retro-Pixelgrafik glänzt bei den Figuren, doch die Hintergründe sind sehr statisch und viele Räume in den einzelnen Abschnitten sind recht karg gestaltet. Dazu treten vereinzelt Slowdowns auf, die jedoch bei mir nie die Spielbarkeit minderten.



Dem gegenüber stehen aber große Stärken: Die Eigenschaften in Sachen Reichweite und Schlagmuster machen nicht unbedingt das Waffe mit dem größten Angriffswert zur besten Wahl. Auch der Aufbau der Spielwelt ist sehr rund und macht immer wieder Gebrauch von den Mechaniken von Bogen und Elementen. Ich kann die Implementierung der Element-Mechanik nicht genug loben. Die kommt gerade bei den spannenden und spaßigen Bosskämpfen – von denen es nicht zu wenige gibt – zum Tragen, aber auch sonst hebt das allgegenwärtig eingewobene Feature Deedlits Abenteuer aus der Masse heraus.



Daher zählt zu den größten Schwächen, dass man nach dem Ende gerne noch mehr mit der Hochelfe kämpfen und erkunden möchte. Denn nach rund fünf bis sechs Stunden seht ihr schon den Abspann, doch es sind sehr gute Stunden.

RECORD OF LODOSS WAR - D.i.W.L. Switch

Einstieg/Bedienung Präzise Steuerung...

Einzelne Fähigkeiten in der Praxis geübt ... aber keine Funktion für erleichterte diagonale Schläge

Nur ein Schwierigkeitsgrad Spieltiefe/Balance Mit rund sechs Stunden nicht zu ausufernd...

Element-Mechanik im Ikaruga-Stil zieht sich als spielericher roter Faden durchs Spiel

Viele, spaßige Bosskämpfe

Gute Vielfalt an Gegnertypen mit Stärken und Schwächen

Rätsel nutzen Bogen auf besondere Weise

Einige Geheimnisse zu entdecken ... hätte aber gerne länger sein dürfen

An einer Stelle wird es mit der Zahl an Bosskämpfen hintereinander übertrieben

Bereits erste gefundene Magie bleibt über das Spiel hinweg sehr mächtig Grafik/Technik Hübscher Pixel-Look

Stattliche Effekt-Kanonade Visuelle Anzeige von Schwachpunkten und angelegtem Element könnte deutlicher sein

Vereinzelte Slowdowns

Hintergründe zu statisch Sound/Sprache Soundtrack mit schönen Stücken...

Deutsche Textübersetzung... ... der aber oft zu dudelig daher kommt

... aber trotzdem englische Fragmente und keine Übersetzung der japanischen Gebietsnamen Multiplayer

Nicht vorhanden 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDer japanische Entwickler Team Ladybug liefert miteine Metroidvania-Adaption der japanischen Fantasy-Reihe, die in Romanform ihren Anfang nahm und später unter anderem als Manga und Anime adaptiert wurde. Team Ladybug arbeitete für Deedlit in Wonder Labyrinth (bei Deedlit handelt es sich dabei um den Namen der Protagonisten, einer unsterblichen Hochelfe) sogar mit Lodoss-Autorzusammen. Nachdem der Titel zunächst für PC, PS4 und Xbox One erschien, ist seit kurzem nun auch eine Switch-Fassung erhältlich, der ich auf den Zahn gefühlt habe.Deedlit in Wonder Labyrinth beginnt mit einer sehr knappen Rückschau, in der vermittelt wird, dass die Heldin mit weiteren Gefährten gegen böse Mächte kämpfte, sich in den Ritter Parn verliebte und mit ihm in den Sonnenuntergang ritt, nachdem der Tag gerettet war. Doch als Deedlit zu Beginn im namensgebenden Labyrinth erwacht, ist von Parn ist keine Spur zu entdecken und eine Hexe prophezeit ihr, um wieder mit ihm vereint zu sein, muss sie ihre Seele opfern oder schwere Prüfungen überstehen. Deedlit behält lieber ihre Seele und macht sich auf den Weg, der gespickt ist mit Fantasy-Monstern, Fallen, Rätseln und riesigen Bossen.Die Geschichte bleibt lange kryptisch, das Wiedersehen mit Figuren aus der Vorlage wird nur bei Fans für Freude sorgen, doch der größere Plot funktioniert auch ohne Kontext. Ihr solltet euch als Metroidvania-Fan also nicht von mangelndem Wissen um die Vorlage abhalten lassen, denn dann entgeht euch eine spielenswerte Indie-Überraschung.Am Anfang kann Deedlit in Wonder Labyrinth erschlagend wirken, da euch die ersten Tutorial-Texttafeln direkt die gesamte Grundsteuerung und einige weitere Details reinwürgen. Allerdings sind die ersten Räume so gestaltet, dass sie das Wissen abfragen, während am unteren Bildrand die aktuelle Lektion in Erinnerung gerufen wird. Von Anfang an fällt dabei der schöne Retro-Pixelstil ins Auge, der insbesondere bei den Animationen der Figuren glänzt – auch wenn die teils sehr hübschen Hintergründe statisch bleiben, was gerade bei Motiven wie einem Wasserfall in der Ferne ins Auge fällt. Allgemein wirkt Deedlit in Wonder Laybrinth jedoch ansehnlich und die Heldin erinnert mit ihrem wehenden Umhang und den phantomhaften Schemen, die sie beim Rennen hinterlässt, stilistisch stark an Held Alucard in. Parallel zu dem Klassiker könnt ihr auch durch das Töten der stets wieder neu erscheinenden Gegner nicht nur euren Level steigern, sondern auch Waffen von Feinden finden und einsetzen. Deedlit hat stets eine Nahkampfwaffe, einen Bogen (Pfeile sind unbegrenzt, verbrauchen aber Magiepunkte) und eine Form der Magie ausgerüstet.Die größte Besonderheit sind aber das früh entdeckte Windelement Sylph und das Feuerelement Salamander. Einmal gefunden, könnt ihr mit Druck auf die R-Taste blitzschnell zwischen Feuer- und Windform wechseln. Das hat vorrangig einen Effekt: Eure Angriffe werden mit dem entsprechenden Element aufgeladen und ihr wiederum immun gegen entsprechende Angriffe, die stattdessen absorbiert und in Magiepunkte umgewandelt werden. Durch Element-Barrieren bei der Erkundung, Kämpfe gegen Feinde unterschiedlicher Typen oder Bosse, die sowohl Wind als auch Flammen beschwören, ist es häufig eine kluge Taktik, nach Bedarf schnell das Element zu wechseln und so unbeschadet davon zu kommen. Euren aktiven Elementargeist erkennt ihr an einer Reihe Details wie der Farbe von Deedlits Umhang und Schemen sowie einer farbigen Kugel im Interface. Letztere hätte aber gerne noch größer ausfallen können, denn wenn in einem der spannenden Bosskämpfe das Effektgewitter losbricht, kam es doch in der Praxis zu oft vor, dass ich mir unsicher war, welches Element ich angelegt habe.Das aktive Element verändert auch teils das Bewegungsrepertoire von Deedlit. Nur im Feuer-Modus ist sie bei Rutschangriffen unverwundbar, doch nur mit angelegtem Wind-Element kann sie in der Luft schweben. Eine weitere taktische Note entsteht dadurch, dass ihr durch das Besiegen von Feinden Energie für das jeweils nicht ausgerüstete Element sammelt, das dadurch bis zu Stufe drei aufsteigt – kassiert ihr dagegen Treffer, verliert das angelegte Element Energie. Mit höherer Stufe, teilt ihr mehr Schaden aus und bei maximaler Energie heilt das Element sogar stetig eure Lebensleiste. Das kann bei einem langen Bosskampf ebenso entscheidend sein, wie wenn ihr bei der Erkundung lange nicht an einem Speicherpunkt vorbeikamt. Es gibt ansonsten keine Checkpoints, segnet ihr also das Zeitliche, geht es unerbittlich zum letzten Speichermomument, selbst wenn ihr in der Zwischenzeit einen Boss besiegt hattet – allerdings ist stets ein Speicherpunkt von solchen Kämpfen platzier, das ihr also einfach nach überstandenem Kampf direkt besuchen solltet.Am unteren rechten Bildrand seht ihr bei jedem Feind die verbleibende Lebensenergie sowie seine Schwachpunkte und Resistenzen – gerade letztere hätten wiederum etwas größer und somit schneller erfassbar dargestellt werden können. Mit angelegtem Feuer-Element seid ihr gegen den Flammenatem von Drachen gewappnet, könnt sie jedoch wiederum nicht mit euren Feuerangriffen verletzen, da sie selbst dagegen immun sind. Zwar könntet ihr daher auch Waffen mit eigenen Element-Effekt ausrüsten, der nicht vom angelegten Wind oder Feuer überschrieben wird (beispielsweise einen Finsternis-Bogen), um dem Drachen aus der Sicherheit eurer Feuer-Immunität heraus zu besiegen, doch da ihr schon früh mächtige Zauber lernt, mit denen das bequemer erledigt ist, verliert dieser Aspekt seine Wichtigkeit.Durch die präzise Steuerung machen die Sprung-Parcours Spaß. Es störte mich lediglich, dass Deedlit zwar in acht Richtungen schlagen kann, es aber keinen Knopf gibt, der diagonale Schläge ermöglicht, ohne dabei gleichzeitig zu laufen. Das Level-Design bietet euch in jedem der fünf Gebiete genug Raum zu Erkundung, da sich immer wieder mehrere mögliche Routen an Kreuzungen auftun. Die Wege sind aber nicht zu verschachtelt und es gibt fair verteilte Speicher- und Schnellreisepunkte. Dank der Karte findet ihr meist schnell die Orte, an denen ihr nun mit einer neuen Fähigkeit weiterkommt, wo es vorher kein Durchkommen gab. Dazu warten viele versteckte Schätze wie starke Zauber, Waffen und Bogen. Doch auch Feinde lassen einige starke Waffen fallen. Außerdem gibt es ein paar Minispiel-Räume zu entdecken.Die Rätsel haben eine besondere Note, da sie meist auf Einsatz von Pfeil und Bogen bauen. Da Pfeile von Metalloberflächen abprallen, müsst ihr öfter Seile mit Trickschüssen durchtrennen, bei denen der Pfeil mehrfach von den Metallflächen abgelenkt werden. Das läuft ohne das geschulte Auge eines Billardspielers auf Trial & Error hinaus und doch fühlte ich mich hinterher öfter wie ein Schützenkönig. An anderer Stelle müsst ihr gezielt gegen Zahnräder schießen, damit sie sich konstant in eine Richtung drehen und so eine an einer Tür befestigte Kette aufwickeln. Wenn ihr jedoch in Metroidvanias allgemein mehr Lust auf Erkundung als Kampf habt, seid gewarnt: Ihr müsst im Spielverlauf häufiger mehrere Bosskämpfe Rücken an Rücken bestehen. Geht ihr drauf, beginnt ihr beim letzten Speicherpunkt. Diese kniffligen Passagen könnt ihr euch abseits von Grinding nicht erleichtern, da es nur einen Schwierigkeitsgrad gibt.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)