Railway Empire 2 Test+

Die WiSim-Experten von Gaming Minds Studios haben vor rund fünf Jahren mit Railway Empire meiner Meinung nach einen ihrer bislang besten Titel abgeliefert, der euch zum Eisenbahnbaron in der Ära der Dampflokomotiven machte; eine Mischung aus Aufbauspiel und Wirtschaftssimulation mit ganz viel Schienenromantik.



Railway Empires 2 gestaltet das Eisenbahnerleben noch komfortabler und bietet von allem mehr: mehr Loks, mehr Szenarien, mehr Forschung, mehr Wirtschaftsoptionen. Auch insgesamt will Teil 2 alles noch besser machen – und schafft das in den meisten Fällen auch. Strecken zu verlegen, gestaltet sich wesentlich komfortabler und einfacher als im ersten Teil – beinahe schon zu simpel.

Komfortablerer Streckenbau

Mein größter Kritikpunkt gleich vorweg: Railway Empire 2 macht nicht allzu viel anders als das Original. Da mir das allerdings damals außerordentlich gut gefallen hat, kann ich das verschmerzen. Tatsächlich musste ich schon genauer hinsehen und meinen eigenen Test von damals erneut studieren, um alle Neuerungen zu erfassen. Im Wesentlichen ist Railway Empire 2 einfach umfangreicher als der Vorgänger: Es gibt deutlich mehr Szenarien in Europa und Nordamerika, die obendrein größer ausfallen: mit mehr Städten, mehr Wirtschaftsbetrieben und mehr Ressourcen.



Um die miteinander zu verbinden, haben die Entwickler den Streckenbau spürbar komfortabler gestaltet. Die Streckenautomatik schlägt sinnvollere Routen vor und es ist erheblich einfacher geworden, den Verlauf manuell zu optimieren. Obendrein kann man größere Bahnhöfe mit mehr Gleisen bauen, leichter Weichen einfügen und mit wenigen Klicks Feineinstellungen vornehmen, etwa bestimmte Fahrtrichtungen festlegen. Das sorgt dafür, dass sich das nach und nach entstehende Schienennetz komfortabler erweitern und modifizieren lässt und dass am Ende auch alles etwas realistischer aussieht. Apropos: Die nicht bei allen Spielern beliebten Comic-Elemente des Vorgängers gehören der Vergangenheit an.

Heute k aum zu glauben, aber auch New York war einst ein Kaff. Wenn ihr die Städte mit allem Nötigen versorgt, wachsen sie im Lauf der Zeit.

Von Europa nach Amerika

Wie eingangs erwähnt gibt es einfach mehr zu tun: Die verschiedenen Einsatzgebiete, etwa die amerikanische Ostküste oder die noch nicht zu Kaiserreich vereinten deutschen Fürstentümer, bieten mehr Platz zum Austoben, der Forschungsbaum ist weiter verzweigt und es gibt mehr technologische Fortschritte, etwa im Form Dutzender historischer Dampfloks.



Hier und da haben die Macher allerdings auch Features gekürzt. Zum Beispiel heuert ihr jetzt kein Personal mehr an. Und dann gibt es Spielbereiche, die zwar nominell erweitert wurden, was in der Praxis aber kaum Auswirkungen hat. So können Bahnhöfe nun zwar zwei Erweiterungen beherbergen, etwa ein Warenlager und ein Hotel. Allerdings muss ohnehin in etwa jeder zweiten Station ein Reparaturwerk stehen, weil die Haltbarkeit der alten Dampfrösser auch im zweiten Teil etwas zu wünschen übrig lässt. So ist die Auswahl am Ende dann doch

wieder beschränkt.

Undurchsichtige Wirtschaft

Ein paar Kritikpunkte des Originals bleiben obendrein erhalten. So ist es trotz der verbesserten Menüs nicht immer leicht herauszufinden, wo es hakt, wenn mal Sand im Getriebe knirscht. Zum Beispiel warnt mich das Spiel zwar, wenn bei einem meiner Wirtschaftsbetriebe die Produktion stockt – doch den Grund dafür aufzuspüren, das erfordert trotz hilfreicher Einfärbungen und Statistiken immer noch etwas Detektivarbeit. Hier und da muss ich mich auch wirklich über Entscheidungen der Interface-Designer wundern: Warum bewegen sich meine Züge in der kleinsten Zoomstufe als weiße Pfeile auf weißen Strecken? Es gibt so viele Farben ...

Von solchen kleinen Nervigkeiten mal abgesehen hat aber auch die Grafik einige Fortschritte gemacht. Wenn man die Spielkamera ganz nah ans Geschehen fährt, kann man das putzige Treiben in den Städten und Siedlungen beobachten oder sogar im Führerstand der eigenen Dampfloks mitfahren. Gerade die Züge sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet; trotzdem fallen die Systemanforderungen recht moderat aus. Weil Railway Empire 2 definitiv zu den gemächlicheren WiSims gehört, hat man zwischendurch auch reichlich Zeit, auf Sightseeing-Tour zu gehen. Wer schnelle Erfolgserlebnisse sucht oder eher zahlenlastige Genrevertreter vorzieht, ist hier fehl am Platz.



Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Railway Empire 2 PC

Fazit: Rüdiger Steidle Ich muss gestehen, in der ersten Spielstunde war ich angesichts der wenigen Neuerungen etwas enttäuscht. Railway Empire 2 wirkt stellenweise eher wie Teil anderthalb als wie ein vollwertiger Nachfolger. Das liegt aber auch daran, dass sich einige Verbesserungen erst im Lauf der Zeit erschließen. Allein der komfortablere Streckenbau und die schnellere Linienverwaltung sind Gold wert, gerade im späteren Spielverlauf. Und was man nicht vergessen darf: Viele Features wurden beim Original erst über Add-ons nachgereicht; der zweite Part macht schon vom Start weg einen runderen und kompletteren Eindruck.



Für mich ist Railway Empire 2 deshalb auch wieder die derzeit beste WiSim mit Eisenbahn-Thema. Wer nur mal reinschnuppern möchte, für den ist der günstigere Vorgänger vielleicht noch eine Überlegung wert, ansonsten empfehle ich klar den zweiten Teil – Daumen hoch!

