R-Type Final 2 Test+

Teaser Ganze 18 Jahre ist der letzte Ableger der Hauptreihe her, nun soll der schwarmfinanzierte Nachfolger das Shmup-Genre zu neuer Größe führen. Geboten werden alte Stärken, aber auch neue Schwächen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

R-Type Final 2 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalKnapp 35 Jahre alt ist die-Reihe mittlerweile. Erstmals gestartet auf Arcade-Automaten wurde sie schnell stellvertretend für das Shoot-Em-Up-Genre. Im Jahr 2021 ist ihre Bekanntheit allerdings deutlich geschrumpft, hauptsächlich Fans der besagten Spielart dürften die Ohren bei dem Namen klingeln. Kein Wunder, schließlich ist der letzte Teil der Hauptreihe,, bereits 2003 erschienen und sollte auch das Ende der Serie markieren. Wie der Name dezent andeutete. Doch anscheinend waren ein paar Entwickler-Veteranen der Shmup-Klassiker nicht ganz damit einverstanden und haben 2019 eine Kickstarter-Kampagne fürgestartet, die erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Nun, zwei Jahre später, ist das zweite Finale der Serie erschienen und ich habe einige Runden im Cockpit gedreht.Solltet ihr irgendeinen Teil der Reihe bereits gespielt haben, dann wisst ihr, was euch erwartet. R-Type war im Vergleich zu Shoot-Em-Up-Kollegen immer etwas langsamer und servierte euch mehr Umgebungspuzzles als reflexfordernde, blitzschnelle Bullethell-Kost. Was nicht heißen soll, dass es in Final 2 an Projektilen auf dem Bildschirm mangelt. Erhätlich ist das Spiel für alle aktuellen Konsolen, egal ob ihr also auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 oder Nintendo Switch unterwegs seid, wenn euch die Retro-Sucht packt könnt ihr zugreifen. In meinem 4K-Videotest mit 60 Bildern pro Sekunde erfahrt ihr, ob sich der Ausflug nur für alte ...