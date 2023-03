Project Zero - Die Maske der Mondfinsternis Test+

Fazit: Hagen Gehritz Klar, Survival-Horror der alten Schule sorgt zwar auch auf Ebene der Steuerung für eine gewisse Hilflosigkeit im Kampf, aber das ist keine Entschuldigung für die Mankos in dieser Hinsicht bei Project Zero - Die Maske der Mondfinsternis. Bei dem von Koei Tecmo aufgerufenen Preis hätte die Überarbeitung der Bedienung sowie der Umgebungen im Remaster mehr Liebe vertragen können. Eine volle Empfehlung kann ich daher nicht aussprechen.



Doch auch im vierten Serienteil bleibt es clever, wie schön unangenhem die Kämpfe sind. Beim Blick durch den Sucher ist eure Mobilität eingeschränkt. Gleichzeitig zwingt die Mechanik euch, die Gegner anzusehen und verleitet dazu, sie nah an euch heranzulassen. Die Gruppenkämpfe des Polizisten mit seiner Mondlicht-Taschenlampe fühlen sich da im Vergleich weniger spannend an. In Sachen Balancing wirft euch Maske der Mondfinsternis zum Glück nicht wie Priesterin des schwarzen Wassers von Anfang an mit Heil-Items zu, nach dem Auftakt werdet ihr aber genug Punkte erspielt haben, um euch an Speicherpunkten regelmäßig einen Vorrat zu gönnen.



Bei einigen Details wirkt Project Zero 4 schonmal albern, so gibt es einen Foto-Aufsatz für die erwähnte Taschenlampe und die Protagonistinnen haben das denkbar unpassendste Schuhwerk für Abenteuer in einem verfallenen Gebäude gewählt. Doch sowas gerät für mich schnell in den Hintergrund, wenn ich durch Erscheinungen, Dokumente und das sprechende Level-Design mehr schaurige Einzelheiten zur Klinik und Geschichte der Figuren erfahre. Survival-Horror-Fans, die sich mit den Schwächen arrangieren können, sollten also definitiv einen Blick auf Maske der Mondfinsternis riskieren.