Prodeus Test+

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWenn sich zwei ehemalige Mitarbeiter von Firmen wie Raven und id Sofware zusammentun, dann dürfte fast klar sein, dass das Ergebnis nichts für zartbesaitete Naturen wird.undhaben in der Vergangenheit beispielsweise an Titeln wieundgearbeitet und nun gemeinsam Bounding Box gegründet. Mitarbeitet das Duo an seinem Erstlingswerk und will Fans alter Shooter einen blutigen Flashback zu besseren Zeiten bieten. Wenn ihr also das ersteblind durchspielen könnt,euch nur noch ein müdes Gähnen entlockt und Doom Eternal (im Test, Note: 9.0) für euch ein überladenes Feuerwerk ohne Sinn und Zweck ist, solltet ihr aufhorchen.Denn Prodeus hält sein Versprechen, so viel kann ich nach dem Durchspielen der Early-Access-Kampagne schon einmal sagen. Euch erwartet schnörkellose Action, die bewusst auf moderne Features und anderen Schnickschnack verzichtet. Verpackt ist das Ganze in eine ungewöhnliche, aber keinesfalls hässliche Pixel-Optik, die ihr mit zahlreichen Filtern nach eigenem Gusto anpassen dürft. Der Umfang mag aktuell noch etwas dürftig sein, dank einem Level-Editor und Community-Einbindung gibt es aber bereits jetzt zahlreiche Zusatzinhalte und Bounding Box entwickeln Prodeus beständig weiter, der finale Release ist für 2021 angesetzt. Ich habe für den Test den Dämonenschreck gespielt und kann für alle Retro- und Ballerfreunde schon an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen. Warum und weshalb erfahrt ihr nachfolgend und in meinem 60-fps-Testvideo.