Postal 4 - No Regerts Test+

Teaser Der Name mag anderes vermuten, aber Running with Scissors sollte sich in Reue üben. Das nunmehr vierten Abenteuer des Postal Dudes ist ein spielbarer Sex-Witz ohne eine gute Pointe.

Ist das dein Genitalschmuck oder freust du dich nur, mich zu sehen?

Große Vorbilder, unerreicht

Eine typische Szene aus Postal: Die Katze wird zum Schalldämpfer umfunktioniert.

Alltägliche Aufgaben zum Fürchten

Der Postal Dude muss sehr hässlich sein, wenn die Gegner so betont wegsehen.

Shooter aus der Vorzeit

Meinung: Dennis Hilla Wenig überraschend ist Postal 4 der Spiel gewordene Furzwitz geworden, den sich die wenigen Fans wohl so dringend gewünscht haben. Es ist White Trash in Spieleform. Doch selbst als Kenner der Vorgänger ließ mich jeder Gag einfach kalt. Vielleich bin ich zu alt geworden. Oder aber es rührt daher, dass das Writing ähnlich wohlüberlegt und fundiert ist, wie mein betrunkener Aluhut-Onkel am letzten Weihnachtsfest. Selbst die Aussagen des Spiels und meines entfernten Verwandten glichen sich oftmals in frappierender Weise.



Faszinierend ist aber durchaus, wie es Running with Scissors schafft, jeden Anflug von Spaß oder gar dezent gelungenem Humor unter einer Lawine aus Fäkalien, Alltagsrassismus und gelegentlich sogar Menschenfeindlichkeit zu begraben. So werden selbst Bidet-liebende Bürgermeister, seltsame Sado-Maso-Widersacher oder ein Mafia-Boss mit losem Mundwerk zu oberpeinlichen Begegnungen, die aber nie das schaffen, was die Entwickler sich wohl eingebildet haben – euch zu unterhalten.



Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal – sorry!Manchmal ist es schon interessant, wie sich gewisse Spieleschmieden so lange im Geschäft halten können. Nehmen wir mal Running with Scissors: Das amerikanische Studio aus Tucson, Arizona, existiert bereits seit 25 Jahren und hat in dieser Zeit zwar zehn Titel veröffentlicht, die aber alle derselben Reihe angehören:. Seit ihrem ersten Teil sorgten sie für haufenweise Kontroversen und waren oftmals gar nicht erst in Deutschland verfügbar. Kein Wunder, schließlich konntet ihr in einer Stadt komplett freidrehen, Leute über den Haufen schießen und sogar anpinkeln, bis sie brechen müssen. Gepaart mit infantilem Humor ergibt sich daraus ein Potpourri des schlechten Geschmacks, dessen Zielgruppe schon immer frühpubertierende Jugendliche waren.Und irgendwie haben es die Leute von Running with Scissors mit dieser Formel geschafft, bis heute aktiv zu sein und mitnun den neuesten Teil der geschichtsträchtigen Reihe aus dem Early Access in den Vollrelease zu hieven. So gerne ich an dieser Stelle auch die Spannung für meinen Test aufrecht halten würde, muss ich doch direkt von Beginn an eines klarstellen: Das Spiel ist genauso schlecht, wie man es erwarten konnte. Sollte bei der bisherigen Historie nicht weiterlich verwunderlich sein und spätestens, wenn man sich die Beschreibungen der Mitarbeiter auf der offiziellen Homepage durchliest, dann merkt man den Geisteszustand der Entwickler. Beispielsweise der Chief Bidet Officer: „MikeJ lives for the bidet….so if you have any questions about clean buttholes, hit him up!“Genug der Vorrede, jetzt viel Spaß mit dem Test. Im Idealfall seht ihr euch das oben eingebundene Video an, um Postal 4 in all seiner Pracht zu sehen...Wie schon in den Vorgängern verkörpert ihr den Postal Dude, der sich selbst eine ganz simple Mission auferlegt. Er will einen Job und seinen geklauten Wohnwagen finden. Jeder, der schon mal auf Arbeitssuche war, dürfte jetzt wohl vor Schock vom Stuhl gefallen sein. Denn wenn es etwas gibt, was noch weniger Spaß als eine Prostata-Untersuchung macht, dann ist es wohl der Gang zum Arbeitsamt.Glücklicherweise sind Running with Scissors Profis und peppen die lästige Jobsuche mit dem gewohnt feingeistigen Humor der Postal-Serie auf. Wie aber schon bei den Vorgängern scheitern sie daran aber kläglich. Postal 4 ist ein in die Länge gezogener, nicht zur Pointe kommender Sexwitz mit Fäkalelementen, die – verzeiht meine Ausdrucksweise – einfach kacke sind.Irgendwie hatte ich mehrfach den Eindruck, man wolle Erfolgs-Fernsehserien wieodernacheifern. Allerdings schafft es das Studio nur, den Holzhammerhumor zu emulieren, ohne dabei aber die Klasse der Vorbilder zu erreichen. Und auch die pointierte Sozialkritik sucht man vergeblich. Postal 4 fühlt sich durchgehend so an, als hätte es ein frühpubertierendes Kind geschrieben, das gerade seine ersten Schimpfwörter von seinem großen Bruder gelernt hat.Das Missionsdesign ist Postal-typisch stinklangweilig. So dass ein Besuch bei der AG tatsächlich als spassig durchgehen könnte. Denn als Arbeitsloser seid ihr zunächst nicht wählerisch und reinigt verstopfte Abflussrohre von ihrer braunen Füllung, sammelt Hunde und Katzen für einen, nun ja, Feinschmecker ein oder besucht einen Vagina-gebrandeten Vergnügungspark. Das Spiel ist so subtil wie ein Affe, der seine Fäkalien durch das Zoogehege schmeißt, während er seine Genitalien an die Scheibe drückt.Abgesehen von dem infantilen Humor schafft es Postal 4 nebenher auch noch ganz easy, unnötig Grenzen zu überschreiten und sensible Themen mit dem Feingefühl eines Presslufthammers zu behandeln. Ich bin wahrlich nicht empfindlich, wenn es um den gerne zitierten schwarzen Humor geht. Aber wenn ich mexikanische Immigranten mit einer riesigen Schleuder über eine Mauer schleudern soll, dann würde ich selbiges gerne mit den Schreibern machen. Warum eine Nebenmission von mir verlangt, von einem Elektrogefährt aus wehrlose Passanten zu killen frage ich besser gar nicht erst. Unnötig, unlustig, unspielbar.Wenn ihr gerade keine belanglosen Aufgaben für die Bewohner von Edensin erledigt, dann werdet ihr auch öfters mal in Feuergefechte verwickelt. Klar, wenn während eurer Schicht als Gefängniswärter plötzlich ein Aufstand losbricht, schießt ihr die Häftlinge halt konsequent über den Haufen. Als wäre das nicht schon so geschmacklos wie Discounter-Mozarella, scheint das Shooter-System der frühen 3D-Zeit entsprungen zu sein. Und nein, auch die Ballerabschnitte fühlen sich nicht gut an. Die Schießprügel sind unpräzise und das Handling schwammiger als Spongebob.Dazu gesellt sich die künstliche „Intelligenz“ der Feinde, neben der selbst ein Flatearthler wie ein heller Kopf wirkt. Oft genug bleiben die Schießbudenfiguren einfach stillstehen und warten, bis ihr einen Zufallstreffer landet. Oder sie bleiben einfach in Umgebungsobjekten hängen. Selbst Moorhuhn hatte hier mehr Anspruch.Abgesehen vom katastrophalen Gunplay, der lieblos-leblosen Stadt und der peinlichsten Story seits Postal-Verfilmung hat das Spiel auch noch haufenweise technische Fehler. Trotz SSD sind die Ladezeiten länger als die Leitung von Pandemieleugern und Abstürze stehen genauso an der Tagesordnung wie beim Postal Dude selbst. Immerhin wird euer Hauptcharakter vonhimself,gesprochen. Schwacher Trost.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)