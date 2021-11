Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle Test+

Teaser Die Neuauflagen der DS-Spiele haben bereits im Vorfeld durch ihre knuffige Optik polarisiert. Dabei ist doch viel wichtiger, was unter der Haube steckt. Und das ist altbekannt und wenig überraschend.

Herzallerliebst ist die Optik ja schon. Aber eben auch Geschmackssache.

Mei, ist das süß!

Tief unter der Erde warten die Verstecke auf euch. Hier dürfen die Pokémon ganz frei herumlaufen.

Kleinteilige Neuigkeiten

Natürlich darf der Rivale eures Helden nicht fehlen, mit dem ihr euch das ganze Spiel über messt.

Zu Sinnoh sag‘ ich nie no

Meinung: Dennis Hilla Lange Jahre hat Game Freak bei der Pokémon-Reihe nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Das macht sich auch bei den ersten DS-Teilen stark bemerkbar, neue Ideen wurden nur in Nuancen verbaut. Der Untergrund, Wettbewerbe, Park der Freude, all das ist nichts wirklich Neues. Nun kann aber natürlich die Frage gestellt werden, braucht es das überhaupt? Welche Devise ist die Richtige? "Never change a running System" oder "Wer rastet, der rostet"?



Als jemand, der seit über 20 Jahren treuer Pokémon-Fan ist, komme ich durch eben diese Frage immer wieder ins Stocken. Denn klar wären neue Ideen ein dringend benötigter Windstoß im angestaubten Franchise. Andererseits fühlt sich gerade dieses Vertraute für mich jedes Mal aufs Neue einfach gut an. Ich muss mich nicht kompliziert einarbeiten, keine ewigen Tutorials wälzen und kann einfach, schnell und unkompliziert drauf los spielen.



Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle Switch

Einstieg/Bedienung Simpelste Steuerung

Sehr leichter Einstieg

NPCs geben haufenweise Tipps Spieltiefe/Balance Gewohnt ausgefeiltes Kampfsystem

Pokémon-Verstecke lehnen sich an Naturzone aus Schwert und Schild an

Komfortfunktionen wie das Pokétch

Sinnvolle Überarbeitungen ohne zu starke Einschnitte

Viele Geheimnisse und Optionales in der Welt

Himmel für Sammelfreaks: Knapp 500 Pokémon im Spiel

Viel Abwechslung in den Biotopen Anfangs seichtes Grinding nötig, danach über weitere Strecken viel zu leicht

Spielprinzip hat sich seit Jahren kaum geändert

Story wie immer komplett egal Grafik/Technik Charmanter Chibi-Stil...

Schicke Effekte

Nette Animationen ...der Geschmackssache bleibt

Umgebung teils sehr trist Sound/Sprache Gute deutsche Textübersetzung

Passende Musik & Effekte Keine Sprachausgabe Multiplayer

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSeit über 20 Jahren wollen Taschenmonster-Sammler der Allerbeste sein, wie keiner vor ihnen war. Dabei gibt es eine Glaubensfrage, und zwar die danach, welche Generation vondenn nun eigentlich die beste ist. Ich als "Kind der Neunziger" bin mir da selbst nicht so ganz einig. Denn die logische Antwort wäre eigentlich. Und tatsächlich liegt mir auch noch sehr viel an den Game-Boy-Teilen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann dürften die Game-Boy-Advance-Ableger wohl die insgesamt rundesten Spiele bisher sein. Glücklicherweise gibt es im Hause Game Freak eine lange Tradition von Neuaufgüssen bereits gebrühter Werke und so kann ich aus meiner persönlichen Sicht wohl voller Inbrunst sagen: Die besten Editionen sind dieund dieGespielt habe ich aber tatsächlich ziemlich jeden Teil der Hauptreihe und so richtig schlecht ist wirklich keiner. Es gibt nur solche, die kaum aus der breiten Maße herausstechen. Zu diesen würde ich definitivundzählen. Die 2007 erschienenen Nintendo-DS-Editionen haben zwar per se nichts falsch gemacht, aber brachten grundlegend kaum sinnvolle Neuerungen. Das größte Feature war wohl, dass sie den Touchscreen des Handhelds genutzt haben, was aber – sind wir ehrlich – kaum einen Unterschied im Spiel gemacht hat. Und doch gibt es mitundnun Remakes eben dieser beiden Spiele für die Nintendo Switch. Weil ich einfach nicht aus meiner Fan-Haut herauskann, habe ich die Sinnoh-Region natürlich noch einmal besucht und kann euch im Test sagen ob sich der erneute Trip lohnt oder ihr gar erstmals auf die Reise gehen solltet.Die offensichtlichste Änderung von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle dürfte ganz klar die Grafik sein. Dem alten Pixel-Look wurde abgeschworen, stattdessen erwarten euch nun 3D-Figuren in knuffiger Chibi-Optik. Wem dieser Anime-Begriff nichts sagt: Dabei handelt es sich um Figuren mit übergroßen Köpfen und proportional noch viel weniger passenden Kulleraugen.Das schmeckt sicherlich nicht jedem und ist definitiv ein mutiger Schritt. Ich verstehe auch jeden, der sagt, dass ihn die kunterbunten und zuckersüßen Pastellumgebungen abschrecken. Ich für meinen Teil finde sie aber durchaus passend zum allgemeinen Pokémon-Tenor. Außerdem sind die klassischen Pixel-Figuren durchaus an die Chibi-Optik angelehnt, somit ist der neue Stil eigentlich eine Verneigung vor den alten Tagen.Gut, ich mag die neue Optik, das ist damit geklärt. Allerdings hätten an manchen Stellen mehr Details nicht geschadet. Während die Modelle der Figuren, ihre Animationen und ein Großteil der Gebiete durchaus nett sind, kommen die Arenen teils sehr trist daher. Außerdem wirken die eigentlich sehr hübschen Arenen durch den Umstand, dass keine Pokémon frei herumlaufen, manchmal arg leer.Abgesehen von der offensichtlichen optischen Überarbeitung hat sich Game Freak bei weiteren Neuerungen in den Remakes aber gekonnt zurückgehalten. Wenn doch mal etwas geändert wurde, dann nur im Detailbereich. So könnt ihr wie gehabt in den Untergrund unter Sinnoh hinabsteigen, allerdings gibt es hier nun Pokémon-Verstecke, das sind eigene Biotope. In diesen hausen unterschiedliche Typen von Monsterchen, die ihr nur findet und die sogar offen herumlaufen. Etwas wie die Naturzone ausundalso, nur halt nicht als zusammenhängendes Gebiet.Damit wäre aber auch schon die größte und offensichtlichste Neuerung genannt. Sehr nützlich ist zudem, dass ihr VMs nun aus eurer Pokétch-Smartwatch auslösen könnt. Ihr müsst also nicht mehr zwangsläufig euren Pokémon Attacken beibringen, um Felsen zu zerschmettern oder Büsche zu zerschneiden. Außerdem wurden die Wettberwerbe leicht überarbeitet, ebenso wie der Park der Freude. Ihr merkt also, wenn es wirklich Änderungen gibt, dann ohnehin eher im optionalen Bereich.Ansonsten sind die Remakes wie schon die Originale ziemlich strikt an der klassischen und bewährten Pokémon-Formel orientiert. Zu Beginn wählt ihr aus einem von drei Starter-Monsterchen, bevor euch Professor Eibe feierlich den Pokédex überreicht und euch auf große Reise schickt. Ihr sollt alle 490 Tierchen fangen, nebenbei tragt ihr natürlich einen Wettkampf mit eurem besten Freund aus.Zudem müsst ihr acht Arena-Leiter besiegen, um der große Champion der Region zu werden. Beim Kampfsystem solltet ihr auf die üblichen Stärken und Schwächen achten, Feuer hat keine Chance gegen Wasser, Pflanze wird einfach verbrannt und so weiter. Nur wer die diversen Wechselwirkungen verinnerlicht hat wird zum wahren Meister.Ebenfalls ganz klassisch gehalten ist der verhältnismäßig sehr einfache Schwierigkeitsgrad, zumindest wenn ihr zu Beginn etwas grindet. Ein guter Maßstab dafür ist Veit, der erste Arena-Leiter. Ist euer Start-Pokémon bereits auf der zweiten Entwicklungsstufe haut ihr ihn und alle anderen Trainer ohne weiteres zurück in die Hisui-Zeit. Das macht aber nix, denn das entspannte Erkunden, Sammeln und Trainieren macht Spaß wie eh und je.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)