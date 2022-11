Pokémon Karmesin/Purpur Test+

Teaser Mit Pokémon Karmesin und Purpur gibt es die neunte Generation der kleinen Taschen-Monster – die dummerweise nicht nur dem Spielprinzip ein Beinchen stellen, sondern auch der brandneuen Open World.

Pokémon weckt in mir Kindheitserinnerungen, denn die kleinen Taschen-Monster sind mir schon immer sympathisch gewesen. Das Wichtigste für mich war immer das Sammeln und Züchten, und ich ich habe in fast allen Editionen den Pokédex komplettiert. Man könnte also sagen, dass ich ein Fangirl bin!



Pokémon Karmesin und Purpur bereist ihr die bergreiche Region Paldea, in deren Mitte ein gewaltiger Krater liegt. Paldea ist die erste richtige Open World in der Pokémon-Historie; ihre Weiten sollen euch die Freiheit geben, euer Abenteuer nach Lust und Laune zu gestalten. Allerdings kann Pokémon Karmesin dieses Versprechen nicht einlösen. Wer sich übrigens wundert, dass ich hier von Karmesin schreibe statt von Purpur: Nach meiner Teilnahme an der Das legendäre Pokémon Koraidon begleitet mich am Anfang als Fortbewegungsmittel und wird mit meiner Hilfe stärker.

Aller Anfang dauert ewig Bevor es mit eurer Reise durch Paldea losgeht, müsst ihr erst einmal an die Orangen-Akademie, das ist die örtliche Trainer-Ausbildungsstätte. Alleine um von eurem Haus bis zur Akademie zu kommen, braucht ihr über eine Stunde, denn auf dem Weg bekommt ihr erst einmal euer Starter-Pokémon: Pflanzenkatze Felori, Feuerkrokodil Krokel oder Wasserente Kwaks.



Habt ihr es dann langsam mal in die Akademie geschafft, geht das Geplauder weiter. Denn jetzt erzählen euch eine Menge NPCs in langatmigen Dialogen mit obskuren Kamerafahrten alles Mögliche über die drei zentralen Inhalte der Kampagne. Die Leute an der Akademie haben allgemein eine Menge zu erzählen, denn sie reden und reden und reden und reden. Ich habe ich mir bei dieser Informationsflut maximal die Hälfte von dem Gesagten gemerkt. Naja, wenn wir schon an einer Akademie sind, dann kann ich ja mein Motto in der Schule auch wieder aufleben lassen: Mut zur Lücke!

Wenn ich dann endlich in das eigentliche Abenteuer starten darf und aus der Akademie rauskomme, laufen mir die Plaudertaschen gleich wieder über den Weg und beginnen eine Grundsatzdiskussion darüber, was ich denn jetzt zuerst machen soll. Zwischenzeitlich ruft auch noch jemand auf meinem fliegenden Smartphone an und diskutiert fleißig mit. Abiturienten im G8 müssen sich heutzutage ähnlich fühlen, denn das Spiel überfrachtet mich förmlich mit Wissen, das ich gar nicht will.

Jetzt streiten sich schon die NPCs darüber, was ich denn als erstes machen soll. Gleich ruft auch noch einer an...



Und endlich geht es los!

Die Kurzfassung von all der Exposition: Es gibt drei Pfade, denen man im Spiel folgen kann. Der Pfad der Legenden schickt mich mit dem Sohn von Professorin Antiqua auf die Suche nach fünf Titanen-Pokémon, um die Mystischen Kräuter zu finden, die von diesen Giganten bewacht werden. Die Kämpfe gegen die Titanen sind angenehm herausfordernde Bosskämpfe, auf der Jagd nach ihnen entwickelt sich eine kleine Story. Dazu erhält euer legendäres Pokémon durch die Kräuter weitere Fähigkeiten, die euch die Fortbewegung in der Open World erleichtern.

Die Straße der Sterne ist der zweite Pfad. Auf diesem legt ihr euch mit Team Star an. Die Antagonisten machen den Eindruck einer aus dem Ruder gelaufenen Studentenverbindung, die an fünf Orten auf der Karte Basen gebaut hat. Angeführt werden die Gruppen durch Bosse, die sich erst herausfordern lassen, wenn ihr in ihrer Basis 30 Pokémon innerhalb von zehn Minuten besiegt. Besonders hierbei ist, dass eure Pokemon neben euch herlaufen und ihr ihnen den Angriff befehlen müsst. Das ist ein Feature, das ihr auch mit euren Pokémon in der Open-World nutzen könnt.



Der Kampf gegen den jeweiligen Boss ist hingegen wieder klassisch aufgebaut. Am Ende erfahrt ihr etwas über die Hintergründe der einzelnen Bosse, und wie Team Star mit der Akademie zusammenhängt. Das fand ich sogar ziemlich interessant.

Aus dem Ruder gelaufen ist die Sache nämlich wegen einer ominösen Person, über die ich an der Stelle aber nichts verraten werde. Nur soviel: Es begann mit einer guten Idee...



Der letzte Pfad ist der des Champions, der die früheren Editionen klassisch weiterführt und euch Orden sammeln lässt, um irgendwann der Pokémeister zu werden.

Mit dem Kristall-Mützchen durch die Terakristallisierung hätten auch die zukünftigen Topmodels von Frau Klum ein Balance-Problem.

Bewährte Spielmechanik, seltsame Neuerungen

Die Kämpfe in Pokémon Karmesin/Purpur unterscheiden sich nicht groß von den Vorgängern. Jedes Pokémon hat vier Attacken aus einer Reihe von erlernbaren Fähigkeiten zur Verfügung. Diese lassen sich kategorisieren in direkte Angriffe, spezielle Angriffe und Statusveränderungen. Auch in Karmesin und Purpur gibt es jedoch wieder einen regionalen Boost für eure Pokémon: Die Terakristallisierung. Dadurch bekommt euer aktuell kämpfendes Pokémon einen kristallinen Schutzschild und eine Kristallkrone, die trotz fragwürdiger Optik immerhin den Angriffswert eures Monsters boostet.

Auf dem Weg zum Champion erfüllt ihr In jeder Arena erst die zugehörige Herausforderung und messt euch anschließend mit dem Arenaleiter. Vorausgesetzt, ihr findet auch die passende Arena für den Levelbereich eurer Pokémon.

Die Open World wird hier zur Falle, denn es gibt kaum Indikatoren dafür, mit welchen Inhalten ihr am besten starten und in welcher Reihenfolge ihr die Herausforderungen angehen solltet. Die Welt gliedert sich zwar in sechs Areale, die ich aber nicht hilfreich fand dabei, mich zurechtzufinden. Zumal sich die Karte in etwa so dreht wie das Kinderkarussell auf dem Jahrmarkt und die Zoomstufen wenig dabei helfen, die Orientierung zu behalten. Eine Option, um das fröhliche Rotieren zu stoppen, habe ich nicht gefunden, denn jedes mal wenn ich mich im Spiel bewege und die Karte wieder öffne, hat sie sich gedreht.

Durch Zufall bin ich am Strand gelandet und habe mir direkt einen Elekrto-Vogel gefangen. Man weiß ja nie wann man das braucht.

