Teaser Ab sofort könnt ihr auch unterwegs den Krieg der Untoten gegen die Pflanzenwelt nachspielen. Die Switch-Portierung glänzt beim Umfang, hat aber mit Technik-Unkraut zu kämpfen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIm Oktober 2019 wurde mit Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville (im Test, Note: 8.5) der dritte Teil der-Reihe veröffentlicht. Diese nimmt das Pflanzen-gegen-Untote-Szenario der erfolgreichen Tower-Defense-Spiele und verfrachtet es in kunterbunte Third-Person-Shooter. Währen das Konzept zunächst etwas seltsam anmutet, hat EA durch die bisherigen Spiele bewiesen, dass sie sich keinesfalls hinter anderen Multiplayer-Shootern verstecken müssen. Battle for Neighborville rückte aber auch den Solo-Modus weiter in den Vordergrund, um das Spiel für Solisten spannender zu machen. Allerdings fühlten sich die zwei Kampagnen mehr wie ein Multiplayer-Bootcamp an, als tatsächlich alleine dastehen zu können.Nun steht die Switch-Portierung von Battle for Neighborville in den Startlöchern. EA verspricht für sie das volle Spielerlebnis ohne Inhalte Abstriche. Aus diesem Grund hat sich die Umsetzung auch den Zusatz „Complete Edition“ verdient. Doch erfahrungsgemäß müssen Spiele immer Blätter lassen, wenn sie für die Hybrid-Konsole umgesetzt werden. Ich habe also meine beste Kampfkleidung angelegt und mich für den Test erneut nach Neighborville begeben, um Framerate, Auflösung und Spielspaß auf den fauligen Zahn zu fühlen. Zu letzterem kann ich an dieser Stelle schon einmal sagen: Wenn ihr Lust auf einen kunterbunten ...