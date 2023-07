Pikmin 4 Test+

Teaser Nach langem Wartem geht das Puzzle-RTS in die nächste Runde. Nintendo macht dabei nicht alles neu, ergänzt die Formel aber sinnvoll und vermeidet die schlimmsten Sünden des Vorgängers.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pikmin 4 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

W ie üblich landet ihr als Winzling auf der Erde. Selbst die Kirschen unten links sind in etwa so groß wie euer Astronaut. Die Grafik ist schön und diesmal dürft ihr endlich die Kamera immer frei drehen.



Bewährtes Prinzip mit tierischer Unterstützung

Optisch hinterlassen Bossgegner wie dieser schon Eindruck . Sie sind aber ingesamt weniger spektakulär als in Teil 3 und fallen ( überwiegend ) zu leicht aus .

Tiefer, leichter, langsamer

Erwartet von den Nachtexpeditionen nicht zu viel : Es handelt sich letztlich nur um ( zum Glück kurze ) Abwehrschlachten, bei denen ihr nur lange genug durchhalten müsst.

Von Dandori und Nachtexpeditionen

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Die Bezeichnung "Serienrevolution" ginge für Pikmin 4 gewiss zu weit. Denn völlig umgekrempelt wird das Spielprinzip hier nicht, wer die Reihe kennt, kommt gleich zurecht. Aber so gut wie jede der Neuerungen macht Pikmin 4 zu einem besseren Erlebnis. Das gilt für besonders für Rettungshund Otschin und seine nützlichen Skills. Es gilt aber auch für die neuen Pikmin-Arten, die deutlich größeren Einsatzgebiete oder auch die nun endlich frei drehbare Kamera. Die Dungeons mehreren die spielerische Vielfalt genauso wie die Dandori-Herausforderungen.



Das einzige, wo Pikmin 4 es vielleicht besser hätte machen können, ist der Schwierigkeitsgrad. Es ist schon auffällig leichter als der Vorgänger, weshalb ich auch freiwillig weitgehend auf den Einsatz der Verbrauchsgüter verzichtet habe. Für mich ist der Anspruch, so wie er ist, dennoch in Ordnung, zumal die potenziell frustige Sache mit dem Saft wegfällt. Aber Serienveteranen, die herausgefordert werden möchten, werden deutlich weniger Situationen finden, in denen sie sich wirklich anstrengen müssen. Unterm Strich ist Pikmin 4 dennoch eine klare Steigerung zu Teil 3. Wer den schon mochte, sollte unbedingt zuschlagen. Die Bezeichnung "Serienrevolution" ginge für Pikmin 4 gewiss zu weit. Denn völlig umgekrempelt wird das Spielprinzip hier nicht, wer die Reihe kennt, kommt gleich zurecht. Aber so gut wie jede der Neuerungen macht Pikmin 4 zu einem besseren Erlebnis. Das gilt für besonders für Rettungshund Otschin und seine nützlichen Skills. Es gilt aber auch für die neuen Pikmin-Arten, die deutlich größeren Einsatzgebiete oder auch die nun endlich frei drehbare Kamera. Die Dungeons mehreren die spielerische Vielfalt genauso wie die Dandori-Herausforderungen.Das einzige, wo Pikmin 4 es vielleicht besser hätte machen können, ist der Schwierigkeitsgrad. Es ist schon auffällig leichter als der Vorgänger, weshalb ich auch freiwillig weitgehend auf den Einsatz der Verbrauchsgüter verzichtet habe. Für mich ist der Anspruch, so wie er ist, dennoch in Ordnung, zumal die potenziell frustige Sache mit dem Saft wegfällt. Aber Serienveteranen, die herausgefordert werden möchten, werden deutlich weniger Situationen finden, in denen sie sich wirklich anstrengen müssen. Unterm Strich ist Pikmin 4 dennoch eine klare Steigerung zu Teil 3. Wer den schon mochte, sollte unbedingt zuschlagen.

Pikmin 4 Switch

Einstieg/Bedienung Kein Saft-Rationen mehr und somit Expeditionstage ohne Druck

Frei drehbare Kamera bieten deutlich bessere Übersicht

Etliche Komfortverbesserungen Nur ein Spielstand pro Switch-Nutzerprofil Spieltiefe/Balance Bewährtes, aber in vielen Punkten verfeinertes Spielprinzip

Otschin ist spielerisch und atmosphärische Bereicherung

Situationen durch mehr Freiheiten häufiger unterschiedlich lösbar

Abwechslungsreiche Dungeons und größere Oberwelt

Meist tolle, sehr motivierende Dandori-Herausforderungen

Üppiges Upgrade-System für Otschin und Astronaut

Mit circa 20 Stunden und mehr umfangreicher als Teil 3 Insgesamt für erfahrene Spieler etwas zu leicht

Boss fallen meist zu leicht aus und sind (auch deshalb) selten sonderlich spektakulär

Nachtexpeditionen fallen im Vergleich zu den restlichen Aufgaben ab Grafik/Technik Schöner, angenehm bunter Grafikstil

Hübsche Animationen

Hohe Weitsicht (für Switch)

Durchweg flüssige Darstellung und relativ kurze Ladezeiten Sound/Sprache Teils witziger Kauderwelsch der NPCs...

Passende Musik

Überwiegend gute, oft putzige Soundeffekte

Herzerweichender Singsang und Sterbelaute der Pikmin ... aber keine Sprachausgabe

Lästiger Soundbug (teils starke Lautstärkeschwankungen) Multiplayer

Koop-Modus nicht getestet 9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen Nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalGegen einen Ohrwurm kann man nichts machen. Mir kommen sich hartnäckig im Kopf festbeißende Lieder oft genug ganz von selbst in den Sinn, wenn ich mich eigentlich mit etwas völlig anderem beschäftige. Bei mir ist es aktuell(also dieses Martins-Lied, für die, die es nicht kennen). Warum? Weil es da um rote, gelbe, grüne und blaue Laternen geht und auch die putzigen Pflanzenwesen ausunter anderen in diesen Farben erscheinen – wenigstens, wenn man die neongrün schimmernden Exemplare aus den brandneuen Nachtexpeditionen mitzählt.So viel zur Tester-Psychologie. Das Problem liegt natürlich bei mir und nicht darin, dass die intensive Beschäftigung mit den neuesten Teil der Strategie-Reihe sich negativ auf die Psyche auswirken würde, ganz im Gegenteil: Hier und im oben eingebetteten Testvideo verrate ich euch, warum mir Pikmin 4, das mir noch mehr Spaß gemacht als das schon sehr guteDen Kennern der 2001 auf GameCube gestarteten Reihe muss ich nichts großartig zur Grundlegenden Spielmechanik von Pikmin 4 erklären. Denn auch im neuen Teil funktioniert prinzipiell noch alles genauso wie im (inzwischen auch für Switch verfügbaren) Vorgänger. Ihr steuert also in Echtzeit einen sehr kleinen Astronauten auf einer Rettungsmission durch verschiedene Einsatzgebiete. Konkret müsst ihr im vierten Teil gleiche eine ganze Reihe verschollener Weltraumreisender finden und retten. In den durch eure geringe Größe riesenhaft anmutenden Levels bekommt ihr Unterstützung von den sogenannten Pikmin. Das sind kleine Pflanzenwesen mit Blatt oder (sobald sie Sirup geschlürft haben) Blüte auf dem Kopf, die jeden Befehl ohne Widerrede ausführen – selbst, wenn ihr sie damit in den Tod schickt. Jede Art (am deutlichsten zu erkennen an der Farbe) hat dabei besondere Eigenschaften, Resistenzen und Schwächen. Die neuen Eis-Pikmin in helllau können als einzige frostige Barrieren einreißen, so nur die gelben bei Elektro-Toren klein kriegen. Starke Kämpfer sind die coolen Neuzugänge nicht unbedingt, können Gegner dafür aber einfrieren, wenn ihr sie auf die Widersacher werft.Das eröffnet euch auch bei der Erkundung zusätzliche Optionen: Die Eis-Pikmin können unter anderem auch Wasserflächen komplett einfrieren und so gangbar machen. Der neueste Serienteil bleibt im Kern dem Puzzle-artigen Prinzip treu: Ihr müsst die "richtigen" Pikmin für gewisse Aktionen nutzen oder könnte andere Vorteile ausnutzen, wie dass die gelbe Sorte schneller gräbt. Etwas anders sieht das bei Otschin aus. Das ist der neue zweibeinige "Rettungshund", der euch ähnlich treu ergeben ist wie die Pikmin. Auch er kann wie die Pflanzenhelfer Fundobjekte oder Käferkadver zur Basis schleppen – auch gemeinsam mit ihnen. Vor allem aber könnt ihr auf ihm reiten, per Sprung sonst unüberwindbare Hindernisse überspringen und dabei auch sämtliche der bis zu 100 Pikmin tragen. Mittels im Basis-Camp erlernbarer Skills lernt er auch Schwimmen und trägt auf seinem Rücken so auch Pikmin über das kühle Nass, die sonst ertrinken würden. Ihr könnt auch Otschins von Beginn an verfügbare Rammattacke stärker machen, die ein wichtiges neues Element des Kampfsystems darstellt. Kurz gesagt: Der niedliche Kläffer ist nicht nur ein absoluter Sympathieträger, sondern auch spielerisch eine echte Bereicherung!Während sich im Kern letztlich nur wenig ändert, gibt es in Pikmin 4 neben einer Reihe neuer Features und Detailverbesserungen. Die meisten davon wirken sich positiv auf Spielgefühl und -tiefe aus, ein paar wenige davon können aber auch negativ aufgenommen werden.Zu den positiven neuen Aspekten zählen insbesondere die Dungeons, die erweitern die vier deutlich größere Einsatzgebiete von Pikmin 4 zusätzlich. Wie in anderen Teilen gibt es das gewohnte Zeitlimit, nachdem die Sonne untergeht. Bis dahin müsst ihr eure Pikmin wieder bei eurem Raumschiff in Sicherheit gebracht haben. Der teils große Umfang der Dungeons verträgt sich aber nicht mit dem gewohnten Prinzip, daher wird bei deren Betreten die Zeit an der Oberfläche quasi eingefroren. Darin geht ihr dann auf mehreren Ebenen in teils labyrinthartigen Umgebungen gegen spezielle Gegner ans Werk, wobei auf der untersten ein einzigartiger Boss wartet. Ein paar der Verließe fallen deutlich rätsellastiger aus (inklusive Schalterpuzzles) und mithin trennen sich auch die Pfade eures Helden und von Otschin immer wieder.Positiv bewerte ich zudem, dass es nun keinen Saft-Rationen mehr gibt. Ihr müsst also nicht darauf achten, ob ihr neben den Hauptzielen auch genug Früchte sammelt, um Saftflaschen abzufüllen, die mit dem Start jedes Tages verbraucht werden. Gingen in früheren Teilen die endlich verfügbaren Vorräte aus und ihr habt nicht schnell genug neue beschafft, führte das zum Game Over. In Pikmin 4 könnt ihr dagegen so oft losziehen, wie ihr wollt und müsst nicht überlegen, ob ihr an einem Tag ohne großen Erfolg nicht zu viel Zeit verschwendet habt und nicht deshalb erwägen, das Savegame auf einen früheren Tag zurückzudrehen. Das finde ich gut, auch wenn schon das Pikmin 4 leichter macht. Einen weiteren Beitrag dazu leistet der gestiegene Komfort. Schon die Hälfte dieser Verbesserungen zu nennen würde den Rahmen sprengen. Daher die wichtigsten: Die frei drehbare Kamera beseitigt die Übersichtsprobleme des Vorgängers. Pikmin lassen nun erst Objekte fallen, wenn ihr sie länger mit der Pfeife zu euch ruft. Hinzu kommen käufliche Hilfsobjekte im Basislager, etwa ein Schatzdetektor oder eine Option, um alle im Level zurückgelassenen Pikmin von Otschin einsammeln zu lassen, um sie vor dem todbringenden Anbruch der Nacht zu retten. Außerdem hat jedes Einsatzgebiet nun mehrere Landepunkte. Auf Kofpdruck könnt ihr die Zwiebel, mit der ihr Pikmin züchtet und die Zusammensetzung eurer aktiven Truppe ändert, bequem verlegen.All das und mehr hat aber eben auch einen potenziell negativen Effekt: Pikmin 4 ist damit zwar weniger frustig, aber eben auch deutlich leichter als der Vorgänger. Mich stört das am Ende nur begrenzt, obgleich der ein oder andere Boss für meinen Geschmack zu schnell fällt. Wem es zu leicht wird, der kann es aber wie ich machen: keine Hilfsitems wie Bomben kaufen. Dann ist der Anspruch zwar immer noch niedriger als in Pikmin 3, aber auf einem Niveau, auf dem zumindest bei mir nicht der Spielspaß leidet. Mehr oder weniger optionale Herausforderungen findet im Spiel dann doch genug.Eine spezielle Variante der Dungeons bilden die sogenannten Dandori-Levels. Dabei handelt es sich um Herausforderungen unterschiedlicher Art mit Zeitlimit. In einer davon tretet ihr im Splitscreen (warum auch immer) gegen einen KI-Gegner an. Ziel ist es, möglichst viel Kram mit den Pikmin zu sammeln und am Ende mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Bei der anderen Variante seid ihr allein und müsst möglichst viele der Beuteobjekte im Level sichern, bevor die Zeit abläuft. Gerade dort kommt der Puzzle-Charakter von Pikmin 4 gut zur Geltung. Denn komplett leer räumt ihr das relativ kompakte Einsatzgebiet nur, wenn ihr in der richtigen Reihenfolge vorgeht, gezielt neue Pikmin an Land zieht – sowohl für Gegner, als auch um Hindernisse zu beseitigen, um die Laufwege zur sichernden Rettungskapsel zu optimieren. Gerade bei dieser Variante war ich besonders motiviert, die höchste Auszeichnung zu erhalten, indem ich wirklich alles abräume. Pflicht ist das aber nicht. Für den Storyabschluss reicht das Minimalziel, das nicht allzu schwer zu erreichen ist, auch in Bezug auf die höherstufigen späteren Dandori-Levels.Ähnlich sieht es mit dem verpflichtenden Teil der neuen Nachtexpeditionen aus, von denen lediglich drei obligatorisch sind (Zeitaufwand unter 20 Minuten insgesamt). Ihr könnt euch schon denken, dass ich die nicht zufällig erst jetzt erwähne. Dort gibt es zwar mit den Leucht-Pikmin auch eine weitere, gänzlich neue Variante, die später auch in den regulären Levels sinnvoll genutzt werden können.Anders als der Name Nachtexpedition aber vermuten lässt, handelt es sich lediglichum kurze Abwehrschlachten, bei denen ihr das (Haupt-)Nest der Leucht-Pikmin verteidigen müsst. Wobei "Durchhalteschlachten" es eher treffen würde, denn in den nur wenigen Minuten kurzen Nachtexpeditionen müsst ihr nicht alle Angreifer vor Ablauf des Timers besiegen. So lange sie euer Nest nicht zerstören, ist alles in Butter. Manch einer mag richtig Spaß daran haben, für mich fielen sie im Kontrast mit allem, was Pikmin 4 sonst auffährt, maximal in die Kategorie "nice to have".Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)