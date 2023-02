Pharaoh - A New Era Test+

Teaser In dem Remake vom Klassiker aus den 90ern reist ihr in das alte Ägypten und werdet zum Herrscher über das Reich am Nil. Pharaoh - A New Era baut auf bewährte Elemente und liebevolle Details.

Die Neuauflage des Aufbau-Klassikers wurde von Triskell Interactive entwickelt und baut auf dem Original von 1999 auf. Ihr seid das Oberhaupt eurer Familie, die ihr von den Anfängen Ägyptens bis in die Zeit von Kleopatra begleitet.

Nebenbei verwaltet ihr euer Dorf und baut es nach und nach zur Stadt aus, ringt um die Gunst der Götter und verteidigt euch gegen Feinde.

Einstieg und Zugänglichkeit Das Tutorial von Pharaoh - A New Era beginnt mit den ersten Missionen und ist im Kampagnenmodus auch nicht optional. Dafür geh es im Detail auf verschiedene Mechaniken ein und zeigt euch zumindest am Anfang, wie ein funktionierendes Dörfchen entsteht. Die Finessen der Einwohnerbespaßung und des Wachstums müsst ihr selbst entdecken. Das Interface bietet euch dazu viele Informationen und lässt euch durch diverse Kartenmodi den Bedarf eurer Stadt erkennen. Mit einem Klick auf die Häuser erhaltet ihr wichtige Hinweise, was in der unmittelbaren Umgebung fehlt. Um Missionsziele zu erreichen und Einwohner dauerhaft in eurer Stadt zu halten, sind die Ausbaustufen der Häuser und Bevölkerungsanzahl wichtig. In der Kampagne sind das wiederkehrende Siegbedingungen. Ein zügiger Aufbau von Gebäuden lässt eure Stadt schnell gedeihen. Spielmechaniken und Bürgerverwaltung Damit eure Bürger ihre Häuser auch ausbauen, brauchen sie neben Wasser und Nahrungsmitteln auch Zugang zu religiösen Stätten, Basaren, Luxusgütern, Ärzten, Apotheken und einer generell schönen Wohnumgebung, die durch Produktionsgebäude und andere Häuser beeinträchtigt wird. Die Häuser werten sich eigenständig auf und ab und das kann auf Dauer zu einem Problem werden, insbesondere weil die Einwohner den Eindruck erwecken, willkürlich zu entscheiden, wann ihnen der Zugang zu Gütern oder Religion fehlt. Sind die Bürger unzufrieden, packen sie ihre Sachen und wandern ab. Das machen sie auch wenn ihnen die Steuern zu hoch sind oder die Einkünfte zu gering. Die richtige Balance zu finden ist alles andere als einfach, denn bereits die Veränderung um ein Prozent oder ein Deben – die Währung – sorgt für Massenauswanderung oder unkontrollierten Zulauf.

Autorin: Ramona Kiuntke, Redaktion: Jörg Langer Pharaoh - A New Era PC Fazit: Ramona Kiuntke Mein Urteil für Pharaoh – A New Era lautet "Daumen quer". Es ist in meinen Augen nur mittelmäßig gelungen. Klar ist Pharaoh ein Klassiker, und die Neuauflage fängt den Flair des 1999er-Originals durchaus ein. Aber es ist trotzdem arg altbacken und lässt Features vermissen, die moderne Aufbauspiele einfach haben. Dazu gehören das Drehen der Karte, Tag-und-Nacht-Wechsel und nicht zuletzt präzisere Anzeigen, um Wirkungsradius und Zugänglichkeit von Gebäuden einzuschätzen.



An den Defiziten ändert auch die 4K-Auflösung nichts. Damit stellt Pharaoh – A New Era für mich den nett gemeinten Versuch dar, ein in die Jahre gekommenes Spiel liebevoll zu restaurieren – kann man spielen, muss man aber nicht. Geändert hat sich seit der Version aus dem Jahr 1999 einiges und auch wieder nichts. Das Interface ist einfacher zugänglich, das Nilometer hilft bei der Agrarwirtschaft und Informationen zu Arbeitskräften sind verbessert worden, die Perspektive, der Kartenausschnitt und die Willkür der Bewohner aber gleich geblieben. Der Effekt der 4K-Elemente hält sich auch in Grenzen und bei den sich immer wiederholenden Texturen und Mustern ist das Potential einer gestochen scharfen Auflösung eher verschenkt. Dafür ist die Neuauflage wesentlich zugänglicher als das Original und bietet viele Erklärungen und eine Enzyklopädie. Die knuddeligen Figuren, die über den Bildschirm wuseln, sind auch charmant.

