Park Beyond Test+

Teaser Mit Park Beyond versucht ein weiteres Vergnügungspark-Aufbauspiel das Erbe des ewigen Klassikers Rollercoaster Tycoon anzutreten. Macht die „Impossification“ das Unmögliche möglich?

Mit Tropico 6 (im Test, Note 7.0 ) haben die hessischen Entwickler von Limbic Entertainment schon einige Erfahrung im Aufbau- und WiSim-Genre gesammelt. Die kommt ihnen nun in Park Beyond zugute, denn ihr jüngstes Werk tritt in die Fußstapfen von Theme Park, Rollercoaster Tycoon, Planet Coaster (im Test, Note 8.5 ) & Co. Im Spiel übernehmt ihr die kreative Leitung eines etwas angeschlagenen Freizeitkonzerns. Eure Aufgabe: Die Parks des Unternehmens fit für die Zukunft zu machen und die enttäuschenden Besucherzahlen durch Sanierung und Ausbau der Einrichtungen zu verbessern.

Natürlich dürft ihr eure Fahrgeschäfte auch alle in der Ego-Perspekteive persönlich ausprobieren.

Kein Job für Erbsenzähler

Neben dem freien Spiel, in dem ihr nach Herzenslust den Architekten mimen dürft, ohne euch über die Bilanz den Kopf zerbrechen zu müssen, umfasst Park Beyond eine für das WiSim-Genre erfreulich aufwendig mit Zwischensequenzen inszenierte Kampagne. Diese besteht aus einem Tutorial und etwa einem halben Dutzend Missionen, angesiedelt in ebenso vielen verschiedenen Szenarien, vom Wilden Westen bis hin zu asiatischen Felseninseln. Dort sollt ihr der Reihe nach verschiedene Aufgaben erfüllen, zum Beispiel eine Achterbahn konstruieren, die Jugendliche und Kinder begeistert, oder ein Ausflugsrestaurant auf einem Plateau bauen. Damit ihr die Ziele erfüllen könnt, müsst ihr üblicherweise obendrein sicherstellen, dass der Park reibungslos funktioniert und Gewinn abwirft.



Zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ist das nicht allzu schwer. Solange ich sicherstelle, dass mein kleines Reich sauber bleibt, alle Einrichtungen gut in Schuss sind und die Bedürfnisse meiner Besucherinnen und Besucher gedeckt sind, wirft der Betrieb fast automatisch Gewinn ab. Wenn es doch mal irgendwo hakt, helfen mir eine Reihe nützlicher Statistiken und Infografiken, den Problemen auf den Grund zu gehen. Weil es stets gewisse Schwankungen im Publikumsverkehr gibt und die Zahlen auch immer etwas verzögert aktualisiert werden, kann es trotzdem manchmal etwas dauern, Ursachenforschung zu betreiben. Trotz solider Zahlenbasis würde ich Park Beyond insgesamt eher als Aufbaustrategiespiel einordnen, denn als knallharte Wirtschaftssimulation. Aber ehrlich gesagt ist das auch genau das, was ich von einem Titel mit so einem kunterbunten, spaßbetonten Szenario erwarte.

Landschaftspflege mit Leidenschaft

Der Aufbaupart ist meiner Ansicht nach auch die größte Stärke des Spiels. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Fahrgeschäfte, vom klassischen Riesenrad über Autoscooter bis hin zum Kettenkarussel, eine Menge Imbissbuden und Restaurants, Serviceeinrichtungen wie Toiletten oder Wartungszentren sowie Hunderte Dekorationsobjekte. Dank sauber gegliederter Menüs und diverse Such- und Sortierfunktionen werdet ihr trotz der großen Auswahl schnell fündig.



Weil Park Beyond eine Tendenz zu Kurven und krummen Wegen hat, ist es für Menschen mit Ordnungsfimmel vielleicht nicht die beste Wahl. Aber mit etwas Fantasie und viel Klickarbeit könnt ihr eure Anlage bis ins letzte Detail ausgestalten und eure Traumlandschaft Wirklichkeit werden lassen – so lange euch nicht das Spiel dazwischen pfuscht, denn es gibt immer mal wieder kleine Fehler beim Platzieren der 3D-Bauteile. Dann verschwinden etwa Wege im Nirgendwo oder Objekte schweben über dem Boden.

B ei Nacht wirken die schicken Lichteffekte von Park Beyond gleich noch mal so atmosphärisch.



Bugs in der Verkaufsfassung

Solch kleine Fehler beim Platzieren sind zu verschmerzen und meist schnell korrigiert. Etwas nerviger sind die Bugs in der Spielmechanik. Mir ist es mehrfach passiert, dass Attraktionen ohne erkennbaren Grund plötzlich ihren Betrieb eingestellt haben. Oder es haben sich lange Schlangen vor den Kassen gebildet, die nie abgearbeitet wurden. Manchmal war die Lösung, die Einrichtung kurz zu schließen und wieder zu eröffnen oder einen Weg neu zu verlegen. Manchmal half aber nur, den Betrieb abzureißen oder einen alten Spielstand zu laden. Wobei Park Beyond dann, um dem ganzen die Krone aufzusetzen, auch noch gelegentlich abgestürzt ist. Schade, denn ansonsten macht das Spiel technisch einen guten Eindruck und sieht meiner Meinung nach, gerade wenn man richtig reinzoomt, dank Unreal Engine auch besser aus als der Genrevorreiter Planet Coaster.

Letzteres hat freilich andere Vorteile, unter anderem wesentlich mehr Inhalte dank einem Dutzend Erweiterungen, die über die Jahre dafür erschienen sind. Auch erlaubt Planet Coaster mehr Freiheiten beim Design von Achterbahnen und ist einfacher zu bedienen, wenn auch insgesamt etwas komplexer und weniger einsteigerfreundlich.

Anzeige Infografiken verraten, wie profitabel die verschiedenen Attraktionen sind oder woran es euren Gästen mangelt.

Impossification

Ein im Vorfeld immer wieder beschworenes Feature von Park Beyond ist die sogenannte Impossification. Klingt aufregend, ist aber im Grunde nur ein fantasievoller Begriff für bestimmte Upgrades. Neben Geld verdient ihr euch im Lauf der Zeit auch Begeisterungspunkte, mit denen ihr wahlweise Personal, Verpflegungs- oder Fahrgeschäfte aufrüsten könnt.



Eine Hausmeisterin, die für gewöhnlich Müll einsammelt und Toiletten wienert, erledigt ihren Job nach der Impossification mit einem Flammenwerfer sowohl effizienter als auch spektakulärer. Ein Taco-Stand bekommt mit Impossification einen animatronischen Werbeturm in den Vorgarten und lockt damit mehr Besucher an. Und die üblicherweise relativ realistisch dargestellten Fahrgeschäfte werden mit Impossification in fantasievolle Stunt-Spektakel umgewandelt, die allerdings nicht immer mehr Gäste anziehen.



Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

PARK BEYOND PC Xbox X PS5