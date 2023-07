Oxenfree 2 - Lost Signals Test+

Teaser Oxenfree von den Night School Studios entwickelte sich zum Kritikerliebling. Sieben Jahre später liefert das Studio einen Nachfolger, der noch stärker als der Erstling mit Raum-Zeit-Anomalien spielt.

Das Raum-Zeit-Kontinuum ist mächtig aus den Fugen geraten. Für Riley geht's sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.

Im Schatten von Edwards Island

Es gibt auch Puzzles, bei denen ihr wie hier eine Frequenz korrekt einstellen müsst. Auch die machen Oxenfree 2 aber nicht anspruchsvoller. Spielmechanisch ist das Sequel unterm Strich genauso seicht wie der erste Teil.



Starke Dialoge und Mystery-Quatsch

... die vordere Wand ausgeblendet wird. So nah dran wie hier ist die Kamera aber selten – und selbst dann ist nur grobe Gestik sichtbar, keinerlei Mimik.

Wie gehabt seichtes Gameplay

Meinung: Benjamin Braun Ich habe den Vorgänger seinerzeit nicht als erzählerischen Überflieger empfunden. Aber das recht komplexe, andersartige Dialogsystem hat mir gut gefallen und ich hatte, besonders dank der gut geschriebenen Dialoge, allein damit meinen Spaß. In der Hinsicht überzeugt mich der Nachfolger deutlich weniger, was besonders daran liegt, dass ich Riley und Jacob weit weniger spannend finde als die Jugendfreunde aus Teil 1.



Das ist aber nur ein Grund, weshalb Oxenfree 2 nicht an seinen Vorgänger heranreicht. Es war gewiss im ersten Teil schon nicht völlig anders, aber hier empfinde ich die übernatürlichen Elemente überwiegend als trashig. Mehr denn je stört mich zudem, dass die Kamera meist so weit vom eigentlichen Geschehen weg ist. In einem so storylastigen Spiel möchte ich den Protagonisten auch mal ins Gesicht schauen können. Für mich jedenfalls unterm Strich schwächer als Teil 1, weshalb ich Oxenfree 2 selbst großen Fans des Vorgängers nur eingeschränkt empfehlen kann. Ich habe den Vorgänger seinerzeit nicht als erzählerischen Überflieger empfunden. Aber das recht komplexe, andersartige Dialogsystem hat mir gut gefallen und ich hatte, besonders dank der gut geschriebenen Dialoge, allein damit meinen Spaß. In der Hinsicht überzeugt mich der Nachfolger deutlich weniger, was besonders daran liegt, dass ich Riley und Jacob weit weniger spannend finde als die Jugendfreunde aus Teil 1.Das ist aber nur ein Grund, weshalb Oxenfree 2 nicht an seinen Vorgänger heranreicht. Es war gewiss im ersten Teil schon nicht völlig anders, aber hier empfinde ich die übernatürlichen Elemente überwiegend als trashig. Mehr denn je stört mich zudem, dass die Kamera meist so weit vom eigentlichen Geschehen weg ist. In einem so storylastigen Spiel möchte ich den Protagonisten auch mal ins Gesicht schauen können. Für mich jedenfalls unterm Strich schwächer als Teil 1, weshalb ich Oxenfree 2 selbst großen Fans des Vorgängers nur eingeschränkt empfehlen kann.

Oxenfree 2 - Lost Signals PS5

Einstieg/Bedienung Keine Storyvorkenntnisse notwendig

Wegweiser helfen bei Wegfindung

Oft hilfreiche Übersichtskarte Keine Schnellreise zu bekannten Orten

Kein manuelles Speichern oder "Kapitelauswahl" Spieltiefe/Balance Interessante Story ...

Dialogentscheidungen teils mit großer Tragweite

Verküpfung mit Geschichte des Vorgängers reizvoll für Fans

Einige optionale Aufgaben und freischaltbare Walkie-Talkie-Kontakte

Überwiegend gut geschriebene Dialoge ... die teils in Mystery-Trash abdriftet

Sehr wenig bei Erkundung zu entdecken

Recht kurz (ca. 4-5 Stunden pro Durchgang)

Spielerisch weitgehend anspruchslos Grafik/Technik Insgesamt gefälliger Zeichenstil in 2,5D

Ein paar hübsche Animationen Kamera meist extrem weit entfernt, dadurch kaum Mimik und Gestik

Häufige, relativ lange Ladezeiten beim Szenenwechsel Sound/Sprache Solide deutsche Textübersetzung ...

Sehr gute englische Sprecher

Überwiegend passender Soundtrack ... aber keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 6.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMit einer Durchschnittswertung von 80 schneidet Oxenfree (im Test: Note 8.0 ) für ein Adventure auf Metacritic gut ab. Damit liegt es dort immerhin vor Genre-Größen wieoder– und nur knapp hinter. Ich persönlich hatte meinen Spaß mit Alex, ihren Freunden und deren seltsamen Erlebnissen auf Edwars Island, war aber weniger euphorisch als die Kollegen.Fakt ist: Nicht nur bei den Kritikern kam das Debütwerk der Night School Studios ziemlich gut an, auch bei vielen Spielern. Sieben Jahre (und eine Übernahme des Entwicklers durch Netflix) später steht der offizielle Nachfolgerfür alle aktuell wichtigen Spieleplattformen zur Verfügung. Ich habe das erzählerisch eigenständige, aber mit der Story des Vorgängers verknüpfte Abenteuer für euch auf PS5 gespielt. Schlecht finde ich es nicht, hatte aber trotz gewisser Detailverbesserungen deutlich weniger Spaß als im ersten Teil.Für alle jene unter euch, die den ersten Teil nicht selbst gespielt haben: der Handlung von Oxenfree 2 - Lost Signals könnt ihr auch ohne Vorkenntnisse folgen. Es tauchen zwar Charaktere und auch Edwards Island wieder auf. Diese Rückbezüge sind am Ende aber eher ein Bonus für Kenner.In Oxenfree 2 spielt ihr Riley Poverly, die (vermutlich in den 1980er Jahren) auf der Insel Camena, nahe Edwards Island gelegen, geboren ist. Nun kehrt sie viele Jahre später dorthin zurück. Sie ist eher von der rastlosen Sorte, hat nichts gelernt und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Weshalb genau sie wieder da ist, das bestimmt ihr im Rahmen der Mulitple-Choice-Dialoge teils selbst, genauso wie ihren Charakter – beispielsweise wenn sie das Freundschaftsangebot ihres neuen Kollegen Jacob Summers annimmt oder ablehnt.In den Dialogen trefft ihr allgemein haufenweise direkte und indirekte Entscheidungen, die meist eher geringfügig den Verlauf beeinflussen. In Schlüsselmomenten legt ihr damit aber die Weichen für den Ausgang der Geschichte. Ähnlich wie in den Telltale-Adventures (wobei sich Night School Studio zu einem großen Teil aus Ex-Mitarbeitern des Entwicklers vonoderrekrutierte) fallen die meisten der tatsächlich wegweisenden Entscheidungen aber erst spät in der Solokampagne, die mit vier bis fünf Stunden nicht zu üppig im Umfang ist. Blöd ist, dass man nicht manuell speichern oder wie in den Quantic-Dream-Spielen an bestimmten Punkten wieder einsteigen kann. Wollt ihr also die Konsequenzen eures Handelns erleben, müsst ihr Oxenfree 2 komplett neu spielen.Das Dialogsystem bleibt ungeachtet der nicht immer gravierenden Auswirkungen eurer Auswahl eine der Stärken des Sequels. Für jede einzelne Sprechzeile mag das nicht gelten, im Großen und Ganzen allerdings sind die ausnahmslos auf Englisch vertonten Dialoge aber sehr gut geschrieben und von überwiegend exzellenten Sprechern intoniert. Gut ist auch, dass Night School Studio das Dialogsystem "entschärft" hat, was den Zeitdruck betrifft. Ihr habt nun praktisch immer mehr als genug Zeit, euch für eine der Optionen zu entscheiden. Hilfreich ist zudem, dass es kaum noch zu Szenen kommt, in denen gleich mehrere Charaktere durcheinander quatschen. Trotzdem habe ich mit den Dialogen weniger Spaß als im Vorgänger.Den größten Teil der Spielzeit seid ihr nur mit Jacob im Schlepptau oder ganz allein unterwegs (letzteres zum Beispiel in Rückblenden). Die fünf Jugendfreunde in Teil 1 mit ihren teils komplexen Beziehungen untereinander waren aber interessanter als Riley und "Lebensversager" Jacob, dessen einzige Freundin seine Hündin Athena ist. An der Atmosphäre kratzt nicht zuletzt auch, dass Oxenfree 2 in etlichen Szenen zu stark in Richtung Mystery mit Trash-Faktor abgleitet. Zweifellos gab es das schon in Teil 1. Aber dort wirkten selbst die absurderen Bestandteile meist noch glaubwürdig. In Oxenfree 2 schießen die Entwickler diesbezüglich aus meiner Sicht zu oft übers Ziel hinaus.Es verwundert nicht, dass Oxenfree 2 wie schon der Vorgänger den Schwerpunkt weniger auf komplexes Gameplay, sondern viel mehr auf Story und Atmosphäre legt. Das bedeutet aber auch hier, dass sich die Spielmechanik nicht gerade durch ihren hohen Anspruch auszeichnet. Im Gegenteil! Ihr lauft hier im Wesentlichen nur von einem Punkt auf der Insel zum anderen, wenngleich ihr insgesamt etwas mehr Freiraum bei der Erkundung habt. Das Dauergelatsche, das ihr auch später nicht durch eine Schnellreisefunktion oder Ähnliches abkürzen könnt, wird definitiv meist durch Dialoge mit Jacob versüßt. Aber das langwierige Herumlaufen wird durch Klettern an Felswänden, Sprünge über kleine Abgründe oder Steine in einem Flussbett trotzdem nicht spannender.Es gibt aber vereinzelt Puzzles oder zumeist eher Minigames, bei denen ihr ähnlich wie im Vorgänger Funkfrequenzen in eurem Radio einstellt oder sogar beide Sticks abwechselnd drehen müsst, um aus mehreren Frequenzen ein Bild zu formen. Aber meine Beschreibung klingt erheblich kniffliger, als das in der Praxis ist. Ja selbst die ebenfalls aus dem Vorgänger bekannten Risse stellen keine hohen Ansprüche an die grauen Zellen. In einer ehemaligen Minenstadt gilt es etwa, Zahlen an zwei Apparaturen einzustellen, wodurch einer der Zeitrisse euch beim Betreten in ein bestimmtes Jahr bringt. Aber bei gerade mal zwei Terminals die korrekte Einstellung zu finden, in der ein Minenschacht bereits existiert, aber noch nicht eingestürzt ist, das ist mehr Beschäftigungstherapie als Rätsel. Schlimm finde ich den geringen spielerischen Anspruch an sich nicht. Nur müssten dann Storytelling und Atmosphäre höhere Sphären erreichen, damit ich Oxenfree 2 wenigstens den Fans des Vorgängers ohne größere Einschränkungen empfehlen könnte.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)