No More Heroes 3 Test+

Teaser Travis Touchdown ist zurück! In seinem neuen Abenteuer auf Switch haben wir uns einer Alieninvasion entgegengestellt, jede Menge Außerirdische verdroschen, aber auch Rasen gemäht und den Pümpel in der Schüssel kreisen lassen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

No More Heroes 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Kämpfe finden in separaten Arenen statt und meist am Boden. Manchmal seid ihr aber auch fliegend im All unterwegs.

Vom Fellknäuel zum Welteneroberer

Falls jemand behauptet, No More Heroes 3 hätte keinen Tiefgang, zeigt ihm einfach diesen Screenshot...



Außen simpel, innen tough

Man kann positive Seiten an der Präsentation finden – besonders pixelige Elemente sind meist beabsichtigt. Aber gut sieht No More Heroes 3 wirklich nicht aus, auch gemessen am Hardwarepotenzial der Switch. Auf dem Bike ist zudem die Performance schlecht.



Ruckelige Open World mit witzigen Minigames

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Ich kann jeden verstehen, der in Anbetracht der selbst für Switch-Verhältnisse schwachen Grafik spontan keine Lust auf No More Heroes 3 verspürt. Aber in anderen Bereichen zeigt der Action-Titel mehr als genug Qualität: Mit den flotten und gerade in den Bossfights spektakulären Kämpfen, den albernen Mini-Jobs, der in stimmigen Cutscenes vorangetriebenen Geschichte und der allgemein humorvollen Inszenierung.



Klar, ihr solltet schon ein Faible für japanische Verrücktheiten mitbringen. Aber gerade, wer an den Vorgängern oder anderen Suda51-Spielen wie Lollipop Chainsaw Spaß hatte, weiß, was ihn ungefähr erwartet und weshalb das auch trotz schwachbrüstiger Technik ziemlich viel Spaß machen kann. Und das beweist Suda51 erneut mit No More Heroes 3. Ich kann jeden verstehen, der in Anbetracht der selbst für Switch-Verhältnisse schwachen Grafik spontan keine Lust auf No More Heroes 3 verspürt. Aber in anderen Bereichen zeigt der Action-Titel mehr als genug Qualität: Mit den flotten und gerade in den Bossfights spektakulären Kämpfen, den albernen Mini-Jobs, der in stimmigen Cutscenes vorangetriebenen Geschichte und der allgemein humorvollen Inszenierung.Klar, ihr solltet schon ein Faible für japanische Verrücktheiten mitbringen. Aber gerade, wer an den Vorgängern oder anderen Suda51-Spielen wieSpaß hatte, weiß, was ihn ungefähr erwartet und weshalb das auch trotz schwachbrüstiger Technik ziemlich viel Spaß machen kann. Und das beweist Suda51 erneut mit No More Heroes 3.

No More Heroes 3 Switch

Einstieg/Bedienung Drei Schwierigkeitsgrade...

Gute, umfassende Tutorials ... die aber nicht nachträglich änderbar sind Spieltiefe/Balance Schnelles, wuchtiges Kampfsystem

Sehr unterhaltsame, oft persiflierende Cutscenes und Dialoge

Abwechslungsreiches Gegnerdesign

Witzige Minispiele sorgen für Abwechslung Schwierigkeit der Kämpfe schwankt stark

Übersicht im Kampf trotz "Aufschaltfunktion" teils nicht optimal Grafik/Technik Cooles, vielseitiges Gegnerdesign

Einige schöne Kampfanimationen Grafik insgesamt ziemlich schwach

Performance in Open World mies

Häufige, teils lange Ladezeiten Sound/Sprache Großartiger Soundtrack

Gute englische Sprecher

Überwiegend ordentliche Soundeffekte Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 (Nintendo Switch) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalManchmal tut eine kleine Auszeit ganz gut. Pizza futtern, auf dem Sofa rumgammeln oder einfach nur alte Arcade-Spielchen am TV-Monitor zocken; Travis Touchdown weiß, wie man sich ungesund entspannt. Mit dem Relaxen ist es für den Helden aus der-Reihe vonzu Beginn des neuesten Teils jedoch vorbei. Inattackieren Aliens die Welt und hauen noch dazu Travis' Freunde windelweich. Das könnt ihr natürlich nicht auf euch sitzen lassen, packt das Laser-Katana wieder aus und haut den Invasoren damit ordentlich auf die Mütze – beziehungsweise trennt das die Mütze tragende Oberstübchen direkt vom Rest des Körpers.Ich konnte das Prügelspiel bereits spielen und verrate euch in meinem Test, weshalb ich sehr viel Spaß dem Switch-exklusiven Actionspiel hatte, obwohl die technische Umsetzung schwach bis teils miserabel ist.Jess-Baptiste VI. ist ein fieser Kerl. Vor zwanzig Jahren war er als kleiner Fellball namens Fu schon einmal auf der Erde und wurde damals von seinem Menschenkumpel Damon gerettet. Als kleiner Junge ahnte der heutige CEO eines milliardenschweren Konzerns nicht, dass Fus Versprechen, zwei Jahrzehnte später zurückzukehren, eine Drohung war. Denn inzwischen ist Fu zu einem Hünen herangewachsen, der sich die ganze Welt Untertan machen möchte. Der außerirdische Eroberer hat die Rechnung allerdings ohne Travis Touchdown gemacht, der Fu und seinen Schwergen den Kampf ansagt.Die Story an sich ist selbstredend nicht wirklich ernst zu nehmen. Die in unzähligen (stilistisch teils völlig unterschiedlichen) Cutscenes erzählte Story glänzt aber mit ihren total überzeichneten Charakteren und dem allgegenwärtigen Humor. Im Prinzip ist das gesamte Spiel wie eine Abfolge von TV-Episoden inklusive Werbeunterbrechungen oder heruntertickenden Timern vor dem Start der nächsten Folge aufgebaut. Im Rahmen dessen gibt es zudem etliche Anspielungen auf die Popkultur, die häufig persiflierenden Charakter haben. Animes, Videospiele und anderes wird fleißig durch den Kakao gezogen, was sich bis ins eigentliche Gameplay fortsetzt. Hier und dort sind die Cutscenes und Dialoge auch mal etwas zu lang geraten – sie können allerdings fast alle übersprungen werden. Wirklich langweilig wird es in No More Heroes 3 allerdings nie, wenn ihr wenigstens ein gering ausgeprägtes Faible für "japanische Verrücktheiten" mitbringt.Abgesehen von den Zwischensequenzen verbringt ihr in No More Heroes 3 erwartungsgemäß die meiste Zeit im Kampf. Travis setzt dabei primär auf sein Laser-Katana, dessen Energie anfangs nur sehr kurz reicht und mitten in der Schlacht aktiv wieder aufgefüllt werden muss. Mit der Energieklinge verteilt ihr leichte und schwere Hiebe, setzt zu Sprungangriffen an. Dazu gib es wieder unbewaffnete Manöver wie Tritte. Weicht ihr feindlichen Attacken mit optimalem Timing aus, werdet ihr mit einer Zeitlupensequenz belohnt.Mit euren Aktionen ladet ihr Special-Manöver auf. Unter anderem legt Travis bei einem davon seine-Gedächtnis-Rüstung an und jagt normalen Gegnern oder Bossen ein paar Raketen in den Allerwertesten. In dieser Erscheinungsform kämpft ihr aber später auch mal komplett im Weltall statt mit Katana am Boden. Gepaart mit den vielen unterschiedlichen Standard-Gegnertypen erwartet euch also eine recht viel Abwechslung.Fokussieren könnt ihr einzelne Gegner per Knopfdruck, allerdings werdet ihr zwischenzeitlich immer wieder kurz die Übersicht im Kampf gegen mehrere Feinde verlieren. Das rächt sich im meist aber nicht allzu schnell. Im Regelfall werden euch nur die Bosse wirklich fordern, da manche ihrer Angriffe euch nahezu das euren ganzen anfänglichen Vorrat an Trefferpunkten kosten kann. Selbige könnt ihr allerdings, genauso wie unter anderem die Angriffsstärke gegen eine Fähigkeitenressource dauerhaft aufwerten. Sushi gibt es wiederum gegen Geld. Das mampft ihr als Mahlzeit vorab als Booster oder als Verbrauchsobjekt im Kampf, wobei ich insbesondere ohne das heilende Sushi ein paar der Bossfights wahrscheinlich nicht geschafft hätte – oder nur nach etlichen Fehlversuchen, die mir vielleicht ganz die Lust genommen hätten. Selbst Prügelspiel-erfahrenen würde ich deshalb maximal zur mittleren der drei Schwierigkeitsstufen raten, zumal der die gewählte Stufe im laufenden Spiel nicht mehr geändert werden kann.Wie in der Reihe gewohnt, müsst ihr euch durch Besiegen der Bosse auf einer Rangliste nach und nach an die Spitze zu kämpfen und ebenfalls wie gewohnt kommt ihr um eine Vorbereitung auf den nächsten Rangkampf nicht herum. No More Heroes 3 ähnelt hier mehr dem Erstling als Teil 2, da es wieder eine Open World gibt. In erster Linie müsst ihr darin mehrere Kämpfe bewältigen, um euch als würdig zu erweisen. Ihr braucht aber auch stets ausreichend Geld, um überhaupt am nächsten Storybosskampf teilnehmen zu können. Das dauert keine Ewigkeiten, aber mit den Pflichtkämpfen allein ist es mir nie gelungen, gleich den gesamten Betrag zu sammeln.Zusätzliches Geld, aber auch kleinere Mengen der Fähigkeitenressource könnt ihr durch Nebenmissionen an Land ziehen. Neben Sammelaufgaben, bei denen ihr etwa einem Koch Skorpione für eine spezielle Suppe bringen sollt, umfasst das Angebot auch verschiedene Nebenjobs in Form witziger Minigames. So mäht ihr bei Vorstadtbewohnern den Rasen oder schürft in einer Mine nach Wertvollem. Anspruchsvoll sind die Spielchen nicht, aber unterhaltsam und eine willkommene Abwechslung zum Prügelalltag.Gerade in den Open-World-Gebieten werden allerdings auch die technischen Defizite von No More Heroes 3 besonders deutlich. Texturen, Detailgrad oder Effekte genügen auch so schon nicht modernen Ansprüchen – selbst gemessen am Hardware-Potenzial der Switch! Sobald man aber zu Fuß oder mit dem Motorrad durch die recht kleinen Städte heizt, kommt das Spiel mit Matschgrafik und Ruckelperformance der Schwelle des gerade noch Zumutbaren ziemlich nah. Für andere mag sie sogar längst überschritten sein. Mich stört es letztlich nur sehr begrenzt, eben da der Spielspaß von No More Heroes 3 sich aus anderen Bereichen speist.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)