Necromunda - Hired Gun Test+

Teaser Die Makropolwelt Necromunda ist dreckig, brutal und voller tödlicher Fallen – perfekt also für einen Ego-Shooter. Hired Gun bietet flotte Gefechte mit seichten RPG-Elementen und macht durchaus Laune.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie Kombination aus Ego-Shooter undscheint ein perfektes Paar zu sein, die Chaosgötter haben aber aller Offensichtlichkeit nach etwas dagegen. Zumindest wurden wir bisher nicht gerade mit einer Myriade an Action-Titeln in dem düsteren Zukunftsuniversum bedacht. Die Third-Person-Ballerei Warhammer 40.000 - Space Marine (im Test, Note: 6.5) ist mittlerweile gute zehn Jahre alt, der Taktik-Shooter Space Hulk - Deathwing (im Test, Note: 6.5) hat bereits ebenfalls fünf Jahre auf dem Buckel. Scheinbar ist auch dem Entwicklerstudio des zuletzt genannten Titels, Streum on Studio, dieser Missstand aufgefallen und so hat manentworfen.Mit der Makropolwelt hat sich die Spieleschmiede auch gleich eine interessante Vorlage herausgepickt, denn Necromunda ist auf der Oberfläche nicht mehr bewohnbar. So haben sich die Menschen in die Unterwelt verzogen und leben in dreckigen Tunnel und Städten und sehen das Tageslicht in der Regel nie.Abgesehen vom Szenario gab es natürlich noch einige Vorbilder, die sich Streum on gesucht hat. Die allgemeine Action des First-Person-Shooters orientiert sich definitiv an Doom 2016 (im Test, Note: 8.5) und Doom Eternal (im Test, Note: 9.0) , Elemente wie die Anpassung der ...