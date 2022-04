MotoGP 22 Test+

Teaser Der König unter den Motorrad-Rennspielen stammt aus Italien und will nun nochmal alles besser machen. Schließt Milestone mit dem neuesten Teil der langlebigen Serie zu den Genre-Koryphäen auf?

Euer Wissen aus Auto-Rennspielen bringt euch in MotoGP 22 nichts, denn die Bikes steuern sich völlig anders. Genau diese Grundlagen vermitteln die neuen Tutorials nur begrenzt.



Eine Saison zum Dahinschmelzen

Der Storymodus NINE ähnelt dem aus F1 2021. Ein großer Unterschied: Die interaktiven Sequenzen sind in eine (wirklich gute!) Sportdoku eingebettet, die ich mir am liebsten direkt am Stück angeschaut hätte, ohne selbst aktiv zu werden.



Fettes (Lizenz-)Paket

Ist mir die Cockpitansicht sonst lieber in Rennsimulationen, bevorzuge ich in MotoGP 22 die Verfolgerkamera. Die gut erkennbare Bewegungsunschärfe könnt ihr übrigens auch auf Konsole reduzieren.



Bedingt einsteigerfreundlich

MotoGP 22 macht in Bezug auf Fahrmodell, Optik oder das Angebot an Spielmodi vieles absolut richtig. Simulations-Puristen dürfen sich sogar über ein manuell steuerbares Ride Height Device freuen und werden allgemein mit dem ultrarealistisches Rennspielerlebnis bei deaktivierten Fahrhilfen Spaß haben. Einsteiger oder Gelegenheits-Motorrad-Rennspieler werden aber auch trotz der neuen Tutorials nicht so gut eingeführt, wie es sein könnte. Selbst, wer regelmäßig Autorennspiele zockt, muss sich darauf einstellen, sich erst mal längere Zeit einarbeiten zu müssen.



Der Storymodus hätte vielleicht mein Highlight werden können. Die Dokumentations-Abschnitte zählen auch klar zu den Höhepunkten. Die interaktiven Sequenzen finde ich allerdings fast schon langweilig. Da hätte ich nur zu gerne die Möglichkeit gehabt, mir die Doku auf Wunsch einfach so anschauen zu können. Unterm Strich macht MotoGP 22 aber nochmals einen kleinen Sprung, auch wenn der letztlich nicht reicht, das Niveau eines F1 2021 zu erreichen. Freunde von Motorrad-Rennspielen finde aktuell aber definitiv keine bessere Alternative.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBei der Kulturmetropole Mailand denkt wohl nicht nur meine Wenigkeit als Erstes an die berühmte Modenschau oder das Teatro alla Scala – bei mir persönlich dicht gefolgt vonLied Raggazo della via Gluck und dem Rennrad-Klassiker Mailand San Remo. Die Hauptstadt der Lombardei und zweitgrößte Stadt Italiens ist aber auch für Gamer von Bedeutung. Dort hat unter anderem auch die Spieleschmiede Milestone ihren Sitz, die bis 2013 die frühen offiziellen Spiele zur Rallye-Weltmeisterschaft umsetzten. Bereits 1999 entwickelten die Italiener ihr erstes Motorrad-Rennspiel und im Jahr 2007 starteten sie ihre-Serie, die offizielle Versoftung der gleichnamigen Motorrad-Weltmeisterschaft.Immer realistischer ist MotoGP seither geworden und machte es dadurch insbesondere Einsteigern zuletzt besonders schwer. Mitsoll nun alles anders werden. Nicht etwa durch ein arcadigeres Konzept, sondern durch neue Tutorials und Co. Wieso dieser Plan nicht ganz aufgeht und wie sich der brandneue Story-Modus schlägt, habe ich für euch herausgefunden.Bevor ich auf die angeblich massiv verbesserten Tutorials eingehe, möchte ich auf die wichtigste Neuerung von MotoGP 22 eingehen. Die hört auf den Namen NINE Season 2009 und ist ein interaktiver Storymodus, wie ihr ihn so ähnlich auch aus Codemasters' F1 2021 (im Test: Note 9.0 ) kennt. Auch hier greift ihr in überwiegend kurzen Rennsessions direkt ins Geschehen ein und müsst beispielsweise innerhalb weniger Runden noch an die Spitze des Feldes fahren oder immerhin einen Podiumsplatz ergattern – interaktive Dialogsequenzen oder Interviews wie in F1 gibt es aber nicht.Der große Unterschied aber besteht darin, dass NINE keine fiktive Geschichte von einem etablierten Rennfahrer und seinem aufstrebenden neuen Teamkollegen erzählt. Vielmehr erlebt ihr die Motorrad-Weltmeisterschaft des Jahres 2009 mit, in der gleich vier Fahrer um die Krone kämpften, eingebettet in eine hochwertige Doku des britischen DokumentarfilmersSo super es klingen mag, abwechselnd in die Rollen vonoder vom späteren Weltmeisterzu schlüpfen, die spielbaren Abschnitte sind relativ langweilig. Das liegt vor allem daran, dass dort mangels Inszenierung nicht ansatzweise die Spannung entsteht, die von der Doku so gut eingefangen wird. Auch fällt mir die dürftige Soundkulisse in dem Kontext noch störender auf, die allgemein an der Atmosphäre nagt. Das gilt im geringeren Umfang auch für die Umgebungen abseits der Strecke, die in Sachen Grafikqualität merklich im Vergleich zu den Modellen für Fahrer und Motorräder abfallen.Von einem Story-Modus erwarte ich mir da deutlich mehr als eingestreute, schmucklose Rennaufgaben. Daher ist es schade, dass ich mir die erstklassige Doku nicht wahlweise am Stück ansehen kann. Den ganzen Film freizuspielen war meine einzige Motivation, bei NINE am Ball zu bleiben. Glücklicherweise ist die legendäre 2009er-Saison nicht nur in dem Story-Modus enthalten. Ihr könnt auch komplette Einzelrennen auf allen Strecken und mit allen Fahrern dieser Saison starten, wobei die wichtigen Akteure wie Rossi nicht erst freigeschaltet werden müssen.Über das Angebot an Spielmodi oder Rennklassen, kann sich in MotoGP 22 niemand ernsthaft beklagen. Einzelrennen (auf Wunsch auch mit freiem Training, Qualifying und Warm-Up), ganze oder verkürzte Saisons, Rennen in MotoGP oder den beiden Nachwuchsklassen Moto 2 und Moto 3 – alles kein Problem. Es gibt zudem erneut den Karrieremodus, in dem ihr euch nicht nur auf dem Bike beweisen müsst, sondern auch Team und Motorrad verbessert und beispielsweise neue Teile entwickelt. Klingt auch sehr nach F1, ist aber dem komplexeren System aus den-Spielen von Kylotonn ähnlicher.Für mich weniger relevant sind die Mehrspieler-Optionen, die seit einiger Zeit auch im eSport auf dem Vormarsch sind sowie der erstmals enthaltene Splitscreen-Modus. Zudem gibt es Zeitfahren oder die GT Academy. In Letzerer wollt ihr so ähnlich wie zuletzt in Gran Turismo 7 (im Test: Note 8.0 ) in einzelnen Sektoren oder auf der gesamten Grand-Prix-Strecke mit euren Zeiten Gold-, Silber- oder wenigstens Bronzemedaillen abstauben. In Einzelrennen oder Karriere könnt ihr natürlich auch euren eigenen Fahrer wählen und in der Karriere sogar ein eigenes Team erstellen. Macht euch aber insbesondere in Bezug auf die visuellen Anpassungsoptionen eures Fahrers oder eurer Fahrerin keine großen Hoffnungen.Eines der größten Probleme vonwar, dass der steigende Realismus-Grad es insbesondere Einsteigern erschwerte, einen Zugang zu finden. Gerade die neuen Tutorials helfen dabei allerdings eher wenig. Wie man "richtig fährt", wie oder wann man einlenken muss oder dass das Bremsverhalten der Zweiräder völlig anders ist als das von F1-Karren, wird nur begrenzt rübergebracht. Eher kommen Fortgeschrittene auf ihre Kosten, die in weiterführenden Tutorials besser über Reifenverschleiß, Spritverbrauch und Ähnliches aufgeklärt werden.Nicht, dass die Tutorials nutzlos wären, aber sie könnten immer noch erheblich besser sein. Denn letztlich müsst ihr euch immer reinfuchsen und das geht ähnlich effektiv, wenn ihr direkt mit Einzelrennen einsteigt und so zunehmend ein besseres Gefühl für die Spielmechanik entwickelt. Trotz meiner Erfahrungen mit früheren Serienteilen und anderen Motorrad-Rennsimulationen, dauerte es gut zwei Stunden, bis ich das Geschehen halbwegs kontrollierte. Ihr müsst bereit sein, diese Phase zu überstehen, egal wieviel länger oder kürzer sie bei euch ausfallen mag; dann wird es aber immer besser.Während ich die teils umständlich erreichbaren Fahrhilfen – bei denen das Spiel übrigens euer Fahrverhalten analysiert und vorschlägt, diese oder jene Hilfe zu- oder abzustellen – anfangs zunehmend aktiviert habe, um nicht ständig auf die Schnauze zu fallen, konnte ich später immer mehr deaktivieren. MitF1 und Co. ist das nicht ansatzweise vergleichbar. Dort nutze ich die Hilfen allenfalls minimal, in MotoGP 22 erheblich stärker, auch weil sie schlechter dosierbar ausfallen. So stellte sich für mich der Spaß eben erst nach einer Weile ein. Simulations-Puristen beziehungsweise Spieler, die auch privat mit dem Motorrad fahren und entsprechendes Vorwissen mitbringen, müssen sich indes nicht sorgen. MotoGP 22 können auch diese Spieler mühelos in den Optionen zur Hardcore-Simulation machen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)