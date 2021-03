Monster Jam Steel Titans 2 Test+

Teaser Mehr Umfang, größere Abwechslung und bessere Technik sollen den schwächelnden Vorgänger vergessen lassen. Aber lohnt sich der Nachfolger für Rennspielfreunde oder nur beinharte Monstertruck-Liebhaber?

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDrachen gibt es in, Haie inundversorgt euch mit Fußball-Inhalten. Wer nach Hunden sucht, wird infündig und Spiele mit Zombies gibt es inzwischen ohnehin gefühlt mehr als solche mit richtigen Menschen. THQ Nordic bringt aber nicht nur all das in seinem neuesten Spiel zusammen, es gibt dort auch Piraten, Aliens und Cyborgs! Wie das Spiel heißt? Natürlich, in dem ihr so ziemlich jeden Monstertruck steuern könnt, der Rang und Namen hat. Traditionsgemäß sind die Boliden in abgefahrenen Designs gehalten und orientieren sich an vielen popkulturell verwandten Themen.Im Vergleich zum 2019 veröffentlichten Vorgänger verändert sich so einiges und Entwickler Rainbow Studios scheint aus den Fehlern des Vorgängers gelernt zu haben. Im Kern ist das Spiel aber natürlich vor allem an Fans der Riesen-Trucks gerichtet, die ihren liebsten Boliden ganz ohne die Gefahr realer Blechschäden durch Arenen und die freie Natur scheuchen wollen. Ob Monster Jam Steel Titans 2 wirklich mehr auf dem Kasten hat und ob ihr ruhigen Gewissens zuschlagen könnt, habe ich vorab auf der Xbox Series X für euch herausgefunden. Auch verrate ich die Antwort auf die Frage, ob ihr als reiner Racing-Freund ohne Monstertruck-Sympathie glücklich werdet.