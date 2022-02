Model Builder Test

Teaser Im echten Leben ist der Bau vorbildgetreuer Minimodelle teils fummelig bis frustrierend, gelegentlich lehrreich und zumeist entspannend. Lässt sich das faszinierende Hobby auf den Computer übertragen?

Aus diesem Haufen Einzelteile soll eine Lokomotive entstehen – beim Model Builder braucht das in Minuten, in echt Wochen.

Überaltertes Hobby

Opas Bastelkeller ist der Traum jedes Modellbastlers: Man kann gar nicht genug Platz haben!

Auf Großvaters Spuren

Über euren virtuellen Laptop nehmt ihr Aufträge an oder geht neue Bausätze und Werkzeuge shoppen.

Hausmarke statt Lizenz

Von Militärmodellen bis hin zu Sci-Fi-Bausätzen bietet Modle Builder eine erkleckliche Auswahl an Kits.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDer Verfasser dieser Zeilen wurde im frühen Kindesalter vom Bastelfieber gepackt. Im Zuge einer kurzen Genesungsphase in seinen wilden Zwanzigern, als der Geruch alkoholischer Getränke interessanter schien als der von Farbverdünner und Plastikkleber, verließ mich die Leidenschaft allerdings etwas. Irgendwann Mitte 30 ereilte sie mich wieder und hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Entsprechend gespannt war ich, als ich vor einigen Wochen beim Durchblättern der kommenden Neuerscheinungenentdeckt habe, das sich vorgenommen hat, den Modellbau von der Werkbank auf den heimischen Computer zu übertragen.Damit liegt Model Builder voll in dem kleinen, aber wachsenden Trend der Beschäftigungssimulationen, zu dem beispielsweise auch das vom Kollegen Harald Fränkel verspottete Police Simulator - Patrol Officers gehört. Anders als klassische PC-Sims wie deroder der berühmt-berüchtigte Landwirtschafts-Simulator bildet diese Sparte typischerweise keine Fahr- oder Flugzeuge nach, sondern eine Berufstätigkeit oder Freizeitbeschäftigung. Nicht selten mit humoristischem Einschlag. Es gibt den, denund nun eben auch die virtuelle Frickelei Model Builder.Wie verlockend die Aussicht letztlich ist, am Bildschirm Plastikmodelle zusammenzukleben, also quasi Modelle von Modellen, kann ich schwer beurteilen. Ich finde das Konzept spannend, aber der Modellbau hat ähnlich wie die Spielzeugeisenbahn seine goldene Zeit hinter sich gelassen, leidet an Überalterung und Nachwuchsmangel. Ich kann mir vorstellen, dass es die Spielergemeinde reizvoller findet, beispielsweise inkaputte Panzer zu reparieren, aber ich setze für den Test einfach ein gewisses Interesse an der Materie voraus.Ist das gegeben, müssen für mich zwei wichtige Fragen geklärt werden: Schafft es der Model Builder, den Standmodellbau realistisch nachzustellen. Für alle Unwissenden: Standmodellbau steht im Gegensatz zum Funktionsmodellbau, bei dem man funktionsfähige, häufig ferngesteuerte Vehikel konstruiert. Die zweite Frage ist aber eigentlich noch wichtiger: Macht das Spiel unabhängig davon Spaß? Spricht es vielleicht sogar Neulinge an, die dieser Freizeitbeschäftigung bislang nicht frönen?Die ersten Schritte in Model Builder sind als Hobby ist vielversprechend. Es gibt zwei grundlegende Spielmodi: Zum einen die Sandbox, in der ihr einfach loslegen dürft und sofort Zugriff auf die meisten Inhalte und Funktionen erlangt. Zum anderen die Karriere, in der ihr euch Stück für Stück zum Meister hocharbeitet. Die knappe, aber rührende Story: Euer Großvater hat euch seine alte Werkstatt und seine gesamte Ausstattung vermacht und hofft, dass ihr seine Nachfolge im örtlichen Bastelclub antretet. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in dem etwas heruntergekommenen, aber geräumigen Keller.In der Ich-Perspektive bewegt ihr euch zur Werkbank, hier baut und malt ihr. Am Computer tauscht ihr euch per E-Mail mit Gleichgesinnten aus und kauft neue Ausrüstung kauft. Im Trophäenschrank stellt ihr hingegen eure fertigen Modelle aus. Wenn ihr Erfolg habt und durch Auftragsarbeiten oder Preisgelder genügend Einnahmen erzielt, könnt ihr euer kleines Reich Stück für Stück aufrüsten und erweitern und später sogar in ein lichtdurchflutetes modernes Studio umziehen. Damit wäre dann, höre ich die Kenner unter den den Lesern sarkastisch witzeln, schon die Frage nach dem Realismus geklärt, denn mit Modellbau verdient man wie mit den meisten Hobbys kein Geld – man steckt welches rein. Aber gut, akzeptieren wir dieses fantastische Szenario dem Spiel zuliebe.Lasst ihr euch schließlich in euren Drehstuhl fallen, wird es Zeit, das nächste Projekt auszusuchen. Model Builder umfasst mehr als zwei Dutzend Bausätze, die einen repräsentativen Querschnitt des schier unerschöpflichen tatsächlichen Angebots bilden. Von Militärfahrzeugen über Schiffe und Rennwagen bis hin zu Fantasy-Figuren oder Science-Fiction-Gerätschaften ist alles dabei. Viele Modelle sind historischen Vorbildern nachempfunden, andere sollen einfach nur gut aussehen. Die Hersteller der Spielbausätze sind teils echt, größtenteils aber nur an reale Firmen angelehnt. Hirakawa statt Hasegawa, Gunbot statt Gundam. Mit Titan Forge Miniatures ist aber auch eine reale Marke mit im Baukasten.Ähnlich sieht es bei den Farben und Werkzeugen aus: Mit AK Interactive hat der polnische Entwickler Kuba Wójcik einen bei Kleberschnüfflern prominenten Unterstützer aus der Polystyrol-Szene gewonnen, viele andere Marken sind aber erfunden. Die wenigen echten Marken können jetzt positiv oder negativ gesehen werden, schließlich haben echte Fans die meisten Bausätze wohl schon in echt gebaut. Eine virtuelle Wiederholung dürfte also nur geringen Reiz haben.