Mechajammer Test+

Teaser Mechjammer will ein RPG alter Schule sein, das viele Möglichkeiten bietet, aber den Spieler kaum an die Hand nimmt. Stattdessen bindet es ihm beide Hände auf den Rücken.

Ich kann in aller Seelenruhe in der Deckung hocken bleiben und Runden überspringen, bis der Schütze vergeblich seine ganze Munition ins Leere verballert hat und den Nahkampf sucht.

Ich bin auf Catilana, holt mich hier raus!

Mein Charakterbogen zeigt mehrere innere Blutungen, die meine Schmerzgrenze auf 0 senken. Eigentlich bestimmt die auch die Selbstheilungsrate, doch auch mit einem Wert von 0 heilt sich meine Figur munter weiter und erstaunlich schnell.

Es wird chaotisch

Die Entwickler haben schon erste Patches veröffentlicht und versprechen weitere Patches und auf Basis des Feedbacks verbesserte Features wie eine verbesserte Karte. Doch ich habe Zweifel, wie viel sich an den grundlegenden Problemen noch verbessern lässt. Selbst in einem Early-Access-Programm wäre der Zustand von Mechajammer bescheiden, dass es so als Vollversion veröffentlicht wurde, ist unglaublich. Ich hatte Mechajammer auf meiner Watchlist, denn der Grafikstil gefällt mir sehr, Setting und Kampfsystem wirkten interessant und die Musik ist stimmungsvoll. Doch schon bei den Kämpfen war die Verwirrung groß. So weit ich zurückdenken kann, habe ich noch nie zuvor ein Tutorial zwei Mal hintereinander gespielt, doch bei Mechajammer glaubte ich nach dem ersten Durchlauf, ich habe eine ganz wichtige Info übersehen, damit das Kampfsystem Sinn ergibt. Aber nein, es lag nicht an mir.Das Oldschool-RPG muss mich nicht bei der Hand nehmen. Auf Questmarker kann ich dabei schon eher verzichten, als auf das ebenfalls fehlende Quest-Log. Doch Mechajammer geht noch weiter und bindet mir die Hände auf den Rücken. Durch die nicht drehbare Kameraperspektive wird es teils zur Geduldsprobe, richtig zu laufen oder Items aufzuheben. Und ich kann zwar Notizen auf der Weltkarte machen, aber sie zeigt nicht meine Position an und ist nicht zoombar, sodass sie nicht taugt, um sich an der Umgebung zu orientieren. Dadurch nervt schon die einfache Suche nach dem Ort, an dem sich ein NPC laut einer Quest aufhält.Mechajammer will ein Spiel aus verzahnten Systemen sein, doch versteckt zu viele Infos vor mir und vor allem funktionieren viele Systeme in Wahrheit nicht. So kann ich es zwar im laufenden Spiel nicht mehr in meinem Charakterbogen nachlesen, aber bei der Generierung meiner Figur erhielt sie den Malus "Hungrig", durch den sie Essen immer sofort runterschlingt, statt es im Inventar horten zu können. Die Rationen in meinem Rucksack sind anderer Meinung...Die Entwickler haben schon erste Patches veröffentlicht und versprechen weitere Patches und auf Basis des Feedbacks verbesserte Features wie eine verbesserte Karte. Doch ich habe Zweifel, wie viel sich an den grundlegenden Problemen noch verbessern lässt. Selbst in einem Early-Access-Programm wäre der Zustand von Mechajammer bescheiden, dass es so als Vollversion veröffentlicht wurde, ist unglaublich.

MECHAJAMMER PC

Einstieg/Bedienung Tutorial führt in Grundlagen ein... ... die trotzdem teils unklar bleiben

Nicht drehbare Kameraperspektive macht Bewegung und Interaktion teils mühsam

Beim Autofahren hängt Kamera hinterher, wenn sie nicht manuell zurückgesetzt wird Spieltiefe/Balance Interessantes Skill-System mit diversen Würfelarten

Handlungsoptionen (etwa verschlossene Tür zerstören, wenn Schlossknacken fehlschlägt)

Düstere Atmosphäre Viele Features funktionieren nicht

Nutzlose Karte erschwert Orientierung

Ablauf von Skillproben durch Intransparenz nicht nachvollziehbar

Chaotisches, leicht auszuhebelndes Kampfsystem

Verwinkelte Spielwelt besteht aus vielen sehr ähnlichen Straßenzügen Grafik/Technik Ungewöhnlicher 3D-Pixel-Look Große Bugs, kleine Bugs, Bugs überall

Bildrate kommt bei Autofahrten ins Stocken Sound/Sprache Atmosphärischer Soundtrack... ... der sich bald wiederholt

Musik passt sich nicht dynamisch an Geschehen an

Keine deutsche Übersetzung Multiplayer Nicht vorhanden 3.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Auch mit Mega-Hardware läuft es nicht rund

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDer Indie-Entwickler Whalenought Studios, bestehend aus dem Ehepaarund, sammelte 2016 40.000 US-Dollar für das Oldschool-Rollenspies beziehungsweise cRPG. Versprochen wurde ein Abenteuer mit Cyber-Spionage und Horror mit Stealth sowie Rundenkämpfe mit Timing-Faktor. Bis ins Jahr 2021 haben sich einige Dinge am Projekte geändert: Es erscheint nun unter dem Titelund der Grafik-Stil entwickelte sich weg vom ursprünglichen Design – für meine Begriffe aber zum Guten. Ihr erkundet eine 3D-Welt aus der Iso-Perspektive, doch die Charaktere sind 2D-Sprites und die Umgebungen versprühen pixeligen Low-Poly-Charme.Mechajammer schreibt sich auf die Fahne, eine immersive Sim mit vielen Möglichkeiten zu bieten, den Spieler nicht an der Hand zu nehmen, dafür aber aufmerksames Spiel zu belohnen. Das klingt doch glatt nach einer Kreuzung ausund den ersten beiden Teilen von! Nachdem Mechajammer bei diesen Aussichten länger auf meiner Steam-Wunschliste zuhause war, habe ich mich nun gespannt ins Rollenspiel gestürzt und musste feststellen, dass die Kupferträume ausgeträumt sind.Ihr stürzt zu Beginn mit einigen anderen Charakteren von der Erde auf der Kolonie Catalina ab. Am ersten Tag müsst ihr einen verlorenen Kameraden finden und einen lokalen Gang-Boss abmurksen, danach schmiedet ihr mit euren wieder vollversammelten Begleitern den Plan, ein Schiff zu finden und möglichst schnell von dem Planeten zu fliehen, da bald die Erd-Armee anrückt. Bald findet ihr einen Auftraggeber, der euch eines seiner Schiffe anbietet, wenn ihr nur eine bestimmte Sache für ihn stehlt. Eure Mitgestrandeten bleiben in eurem Versteck, wollt ihr Helfer im Kampf könnt ihr Söldner anheuern oder jeden beliebigen Passanten bezirzen, was etwas anerinnert. Die Söldner bekommen im Rekrutierungsgespräch etwas Hintergrund, die Mitkämpfer sind aber keine klassischen Partymitglieder, sondern Kanonenfutter, das permanent stirbt. "Permanent" in doppelter Hinsicht: Der Tod ist endgültig und da sie sich sehr doof anstellen und auch mal gegen ihre passiv eingestellten Handlungsvorgaben verstoßen, ereilt sie ihr Ende sehr schnell.Das Weltraum-Kolonie-Setting sorgt für eine eigene Note im Cyberpunk-Szenario und der ständige Regen, die atmosphärische Musik und die düsteren Straßenszenen gefallen. Überall hocken Mengen von Arbeitern, von denen die meisten obdachlos sind und von denen obendrauf immer mehr vermisst werden. Catalina ist ein trostloser (und in der Farbgebung auch recht monotoner) Ort. Wer es sich leisten konnte, ist schon getürmt, als bekannt wurde, dass die Erd-Armee sich dem Planeten nähert.Zu Beginn erstellt ihr einen Charakter, indem ihr Punkte auf einige Skills und Attribute verteilt und zusätzlich Boni erhaltet, indem ihr die früheren Jobs eures Alter Ego bestimmt. Je älter ihr euren Charakter macht, desto mehr Berufe hatte er schon, die mit bestimmten Boni daherkommen, aber nur, wenn ihr im Austausch eine negative Folge des Jobs wählt. Hier begegnete mir schon der erste Bug, denn bei der Frage "Ist dein Charakter 20 oder älter?" waren die Schaltflächen für "so jung lassen" und "älter bitte" vertauscht. Bei den erwähnten Punkten für Attribute handelt es sich im Wahrheit um sechsseitige Würfel, denn Mechajammer wirkt wie die Umsetzung eines Pen&Paper-Rollenspiels, allerdings hat es keine reale Vorlage für sein System. Über die Waffeneigenschaften seht ihr, wie viele Würfel (verschiedener Art, mal sechsseitige, aber auch welche mit vier, acht oder zehn Seiten) ihr bei den Angriffsoptionen werft und welchen Wert ihr für einen Erfolg braucht. Das ist allerdings die rühmliche Ausnahme. Ansonsten seht ihr bei Fähigkeitsproben nie die Anforderungen, was vielleicht noch mit dem Feeling eines Pen&Paper vereinbar ist, wo der Dungeon Master auch nicht immer verrät, ob eine Probe erfolgreich war oder nicht. Allerdings gibt es auch in den Kämpfen keinerlei Hinweise darauf, wie Angriffe auf bestimmte Körperpartien erschwert werden oder ein Log, das die Würfelwürfe im Hintergrund nachvollziehbar machen würde. Dadurch und mangels Schadenszahlen ist es auch kaum auszumachen, mit welchen Waffen aus meinem Inventar ich den meisten Schaden anrichte.Auf dem Papier klingt das Kampfsystem von Mechajammer super: Die meiste Zeit läuft das Spiel in Echtzeit, auch wenn ihr schleicht. Doch sobald ihr angreift oder ein Gegner euch entdeckt, friert das Spiel die Zeit ein. Die Gegner bewegen sich nur, wenn ihr ebenfalls lauft oder angreift oder per Befehl einen Zug aussetzt. Das erinnert ein wenig an, auch wenn sich in dem Action-Titel die Zeit nur extrem verlangsamte. Am Ende stehen in den Kämpfen aber weder stylische Action wie im erwähnten Shooter, noch interessante Taktik-Kämpfe, sondern reines Chaos. Das liegt auch an der neuerlichen Undurchsichtigkeit von Mechajammer. Was bringt es, zu wissen, dass es zwei Runden zur Vorbereitung und drei Runden zur Erholung braucht, um eine Waffe abzufeuern, wenn ich keinerlei optische Hilfe bekomme, wie viele Sekunden(bruchteile) eine "Runde" umfasst? Auch anderweitig konnte ich kein Gefühl für den Rhythmus der Kämpfe entwickeln. Dazu ist das System inkonsequent, da zum Beispiel ausgerechnet das Nachladen von Waffen keinen Zug verbraucht.Da meine Figur sich schneller als die Gegner bewegt, ist es zudem viel zu einfach, zunächst vor Feinden ein paar Schritte wegzulaufen und stehen zu bleiben. Wenn der Gegner mich dann fast erreicht hat, starte ich schon meine Attacke, in die der Feind dann brav hineinläuft. Der erste Boss erledigte mich im Nahkampf mit zwei Schlägen, doch mit der Pistole war er mit dieser Taktik leicht auszuschalten (beim Zielen müsst ihr dabei vorhalten, da sich der Gegner durch die Vorbereitungszüge bewegt, bevor der Schuss tatsächlich abgegeben wird). Zuvor musste ich immerhin Wachen in der Umgebung ausschalten, die von den Schüssen angelockt wurden.Die Kämpfe gestalteten sich so in ihrer Unbeholfenheit alles andere als spaßig. Viele andere dysfunktionale Systeme, nervige Unzugänglichkeiten und dazu Massen über Massen an Bugs führten dann dazu, dass ich nach wenigen Stunden alle Lust an Mechajammer verlor.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)