Marvel's Midnight Suns Test+

Teaser Das neue Strategiespiel von Firaxis hat mit Xcom 2 kaum noch was gemein, seine Superhelden-WG samt Twen-Problemen macht mich mit Spielzeit-Streckung aggressiv. Dafür ist das Kampfsystem echt spannend.

Alle Screens und Videoszenen stammen von GamersGlobalStellt euch vor, Firaxis hätte dem hochklassigen Xcom 2 (Note im GG-Test: 9.0) so ziemlich alles weggenommen, was dieses auszeichnet, oder es bis knapp zur Unkenntlichkeit vereinfacht: das Ausrüsten und Bewaffnen. Das Hochsteigern der Soldaten. Deckungssystem und Bewegungsradien. Ein scrollendes Schlachtfeld und Fog of War. Den Globus, auf dem man herumfliegt. Die Basis, die man ausbaut. Die Forschung. Dafür aber gibt's mehr Cutscenes als in typischen Action-Adventures, mehr Dialoge als in vielen RPGs und mehr Freischalt-Orgien als in Free-to-play-Spielen. Außerdem dürft ihr euch mit den Problemchen und Allüren einer Superhelden-Truppe herumschlagen, die offensichtlich auf dem sozialen Entwicklungsstand von Zwölfjährigen stehengeblieben ist. Aber hey, es sind Superhelden-Zwölfjährige, und zwar die von Marvel.

Klingt das bislang wenig verlockend für euch als Rundentaktik-Fans? Für mich tat es das auch. Umso mehr war ich erstaunt, wie mich Marvel’s Midnight Suns dann doch gefesselt hat, und zwar aufgrund eines gewissen Sammeltriebs und dem teilweise geglückten Humor, der die Superhelden-Albernheit entschärft. Vor allem aber aufgrund des neuen, spielkartenbasierten Kampfsystems.

Aber von vorn: Das Sanctum von Dr. Strange wird angegriffen von der Dämonenmutter Lilith. Erweckt wurde diese vom sinistren Doctor Faustus, der mit seinen Hydra-Truppen allein keine Gefahr für unsere Superhelden darstellen würde. So aber flüchten diese in eine Zwischenwelt samt einer Abtei, wo sie eine Weltrettungs-WG bilden. Genau genommen, mischen sich in der Abtei die Marvel-Trupps der Avengers, X-Men, Runaways und Midnight Sons – letztere mit „o“ statt mit „u“ geschrieben, also Söhne, nicht Sonnen. Nach und nach steuert ihr weitere Helden, allerdings maximal drei pro Gefecht. Zu den zwölf spielbaren VIPs gehören Spider-Man, Blade, Iron Man, Wolverine, Captain America und Ghost Rider. Dazu kommen noch einige zukaufbare Helden wie Deadpool. Vor allemgibt es mit Hunter einen neuen Helden, dessen Aussehen und Geschlecht ihr – in Maßen – bestimmt. Hunter ist der Sohn (oder die Tochter) von Lilith, und wurde von deren Schwester, der Hausherrin der Abteil, als Waffe gegen Lilith trainiert. Die letzten 300 Jahren verbrachte Hunter in einem Ziersarg, nun ist er oder sie euer Alter Ego.

Obwohl mein persönliches Interesse an Superhelden bei null liegt, sind sie für ein Rundentaktikspiel eine interessante Wahl. Denn jeder stellt quasi eine Kampfeinheit mit ganz eigenen Fähigkeiten dar. Hunter beispielsweise ist eine Art Paladin, heilt also andere, teilt aber auch mächtig aus. Andere wie Captain America gleichen schwer gepanzerten Tanks, wieder andere, darunter Nico Minoru oder Magic, werden erst in Kombination mit Zuhau-Helden effektiv. Das Dreierteam, das ihr in den Kampf schickt, sollte also passen – manche Trios sind viel schlagkräftiger als andere. Dummerweise sind oft ein oder gar zwei Slots vorgegeben, außerdem sind meist einige Heroen verwundet und einer unterwegs auf einer Heldenmission.Die eigentlichen Kampf-Missionen holt ihr euch meist an einer holografischen Karte von New York ab, was sehr anerinnert, das 2020 viele der Vereinfachungen von Midnight Suns vorwegnahm. Bis auf die Story-Aufträge („Handlungsmissionen“), welche oft Vorbedingungen haben, kommen alle Einsätze aus dem Zufallsgenerator. Sie unterscheiden sich in Missionstyp, Schwierigkeit und Loot – ihr solltet euch vor allem nach letzterem richten. Braucht ihr eine neue Forschungsstufe, muss eine Artefakt-Auftrag her. Möchtet ihr per Heldenmission Bonuszeug einsammeln, sind Informationspunkte wichtig, und so weiter.

Ist euer Team zusammengestellt, geht’s los – bei generischen Missionen zeitsparend direkt im Kampf, bei Handlungsmissionen müsst ihr noch zeittötend zu einer Art Teleport-Tor laufen. Damit wären wir beim Kampf, der mit jeglichen Traditionen von Xcom und Co. bricht und rein spielkartenbasiert funktioniert. Die anfänglich ein, später bis zu drei „Gegenstände“, die ihr eurem Trupp als „Ausrüstung“ mitgeben dürft? Sind Karten. Die Angriffe und Buffs eurer Helden? Sind Karten. Szenariospezfische Spezialaktionen, etwa „Agent festnehmen“? Sind Karten. Dieses Prinzip ist so gewöhnungsbedürftig wie ausgeklügelt und trotz des Zeittotschlag-WG-Gedöns der wahre Kern des Spiels.

Für jeden Helden erstellt ihr aus seinem stetig wachsenden Vorrat ein aktives Deck aus acht Karten, das bestimmten Regeln unterliegt: Nicht mehr als vier Angriffskarten, nicht mehr als vier Heldentaten. Bei drei Helden im Gefecht macht das 24 Karten, sechs davon werden in jeder Runde gezogen beziehungsweise aufgefüllt (nicht gespielte Karten übernehmt ihr in die nächste Runde). Das Ausspielen kostet normalerweise eine Aktion, von denen ihr drei pro Runde habt, und verbraucht teilweise Heldenmut, von dem ihr anfänglich null habt. Nun wird’s interessant: Die tendenziell schwächeren Kampf- sowie die meisten Buff-Karten erzeugen Heldenmut, die stärkeren Karten – die Heldentaten – verbrauchen ihn. Außerdem gibt es „schnelle“ Karten, die keine Aktion verbrauchen.

Die Karten (sowie Heldenmut-Bonusaktionen) ersetzen vollständig herkömmliches Bewegen und Befehlsauswählen. Deckung oder Bewegungsreichweiten kennt Midnight Suns nicht, aber bei bestimmten Effekten werden Winkel und Radius dennoch beachtet.

Gehörige Portion Zufall

Wie in vielen Sammelkarten-Vorbildern bedingen sich Karten gegenseitig, Buffs etwa steigern oft alle Angriffswerte des aktuellen Blatts. Oder die Wirkung einer Karte verstärkt sich, wenn ein Feind gepanzert ist oder blutet oder benommen ist. Magic etwa erschafft ein Limboportal, das dann den nächsten Rückstoß umleitet, natürlich zielt ihr mit dem Portal auf eine explosive Tonne oder ähnliches. Ghost Rider kann einen Höllenschlund erschaffen, der Feind mit einer gewissen Prozentchance sofort tötet, wenn sie hineingestoßen werden, egal ob von ihm oder einer Teamkollegin.

Damit wäre ich beim Faktor Zufall angelangt. In Xcom konnte es vorkommen, dass auch mal zwei 95%-Schüsse hintereinander vorbei gingen. In Midnight Suns macht jede Karte immer genau den Schaden, den sie gerade anzeigt. Aaaaaber. Erstens gibt die gerade erwähnten Prozentchancen, etwa beim Höllenschlund. Ob ein starker Gegner bei ersten Treten in einen solchen stirbt oder beim zweiten Mal noch nicht, kann eine Partie entscheiden. Dazu kommen gewisse Abwehrchancen bei euren Helden, etwa von negativen Statuseffekten. Nicht zuletzt das Kartenziehen selbst ist Glückssache: Was bringen euch zwei Heilkarten in Hunters Deck, wenn diese, was ohne weiteres passieren kann, in den zwei Runden, wo ihr sie dringend braucht, einfach nicht gezogen wird, auch nicht mit den mindestens zwei Nachzieh-Aktionen pro Runde. Es bleibt also genug Raum für Zufall und Pech. Und leider auch für Partien, in der man schlicht keine Chance hat, nur weil es die Karten nicht wollen.

Anzeige

Wirklich gelungen sind die Kampfanimationen, die auch beim 20. Gefecht nicht langweilig werden.

Heldenmut erlaubt euch auch die Nutzung des Terrains: Auf jeder Karte liegen Kisten oder Zeitungsstapel (!) herum, die ihr durch Einsatz eines Heldenmut-Punkts als zusätzlichen Angriff einsetzt. Gleiches gilt für explodierfreudige Tonnen oder Stahlmasten. Dann gibt es „Trampolins“, die ihr per Heldenmutpunkt für einen Sprungangriff nutzen dürft, oder schwere Gegenstände, die ihr in Feinde reinschlittern lasst – allerdings jeweils nur in einem bestimmten Kegel von der Heldenposition aus. Gleiches gilt für viele Angriffe, mit denen ihr Feinde in Hindernisse oder andere Feinde krachen lasst – sie haben immer eine maximale Reichweite und oft auch einen eingeschränkten Winkel. Aus diesem Grund (und weil es Wirkradien positiver wie negativer Effekte gibt) spielt die Positionierung eurer Helden eine wichtige Rolle. Eine Umpositionierung pro Runde ist kostenlos, alles andere müsst ihr im Zuge der gespielten Karten erreichen oder durch Items. Allerdings sind sämtliche Objekte auf dem Schlachtfeld – wozu auch elektrifizierte gehören, die den hinein geschleuderten Feind lähmen – nur einmal nutzbar.