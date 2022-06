Mario Strikers - Battle League Football Test+

Teaser Nach 15 Jahren im Abseits kehren Mario und seine Freunde mit einigen neuen Tricks zurück auf den Platz. Die Kernmechanik sorgt für Freude und Spielspaß, es mangelt aber an motivierenden Elementen.

Mit aktiviertem Stern hat Luigi noch nicht einmal Angst vor Wario und rammt den Knoblauch-Freak einfach um.

Fünf Freunde müsst ihr sein

Nach dem Hyperschuss von Peach ist Bumm-Bumm so verliebt, dass er den Ball selbst ins Tor rollt.

Hyper, Hyper

Rosalina hat bereits einen ausgezeichneten Schuss-Wert. Durch Ausrüstung könnt ihr den noch weiter in die Höhe treiben.

Kleider machen Statuswerte

Online, lokal und an einer Konsole

Meinung: Dennis Hilla Ich war nach meiner kürzlichen Anspielsession mit Mario Strikers - Battle League Football wirklich heiß auf das Spiel. Denn die Mehrspieler-Partien haben direkt eine Menge Spaß gemacht, was nicht zuletzt am klassischen „Leicht zu lernen, schwer zu meistern“-Prinzip liegt. Und dieser Eindruck hat sich während meiner Testzeit auch bewahrheitet. Die flotten Partien mit ihrer heiteren Stimmung, den fantastischen Animationen und den wuchtigen Hyperschüssen sind vor allem in der Gruppe wahre Spaßgaranten. Aber auch alleine taugen sie für eine flotte Runde zwischendurch – und wenn’s nur zum Training ist, um die Freunde beim nächsten Spiele-Abend nach allen Regeln der Kunst ins Aus zu schießen.



Allerdings fällt nach ein paar Solo-Matches das unschönste Element von Battle League Football auf: die fehlende Langzeitmotivation. Das Einzige, was euch wirklich antreiben kann, ist der Wille, besser zu werden. Denn Freischaltbares gibt es abseits der Ausrüstung nicht wirklich. Das ist schade, zumindest ein kleiner Story-Modus hätte wirklich eine Menge Mehrwert für Solisten geliefert. Für sozialere Recken dürfte dieser Faktor hingegen weniger ins Gewicht fallen. Denn gemeinsam vor einem Fernseher oder auch online ist jedes Match aufs Neue wieder spannend. Ihr könnt auch einen Club gründen und weltweit gegen andere Teams in Saisons antreten.



Mario Strikers - Battle League Football Switch

Einstieg/Bedienung Einfache Steuerung, die aber genug Platz für Feinheiten bietet

Umfangreicher Trainigsmodus Das bunte Geschehen kann Einsteiger überfordern Spieltiefe/Balance Gewohnt spaßige und flotte Matches

Ausrüstung bietet etwas taktische Tiefe

Turniere als gute Münz-Quelle

Flanken, Pässe und aufgeladene Schüsse bieten genug Skill-Voraussetzung

Saisons im Online-Modus

Die zehn wichtigsten Figuren aus dem Mario-Universum sind dabei

Spektakuläre Hyperschüsse

Allgegenwärtiger Nintendo-Charme Kaum Solo-Motivation

Wenig Freischaltbares

Nur ein Standard-Spielmodus

Ausrüstung kann genau genommen auch ingoriert werden Grafik/Technik Fast immer flüssige 60 Bilder pro Sekunde

Fantastische Animationen

Schicke Effekte Gelegentlicher Framerate-Schluckauf Sound/Sprache Antreibender rockiger Soundtrack

Knackige Sound-Effekte Multiplayer Bis zu acht Spieler an einer Konsole

Schnelle Online-Verbindung

Aktuelle Preise (€): 59,90 (Nintendo Switch)

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBeim Lieblingssport der Deutschen gibt es wohl nur wenig Diskussionen. König Fußball steht ganz oben auf der Liste, wenn das Runde ins Eckige scheppert, jubeln ganze Straßenzüge und sobald die WM stattfindet, wird die Audiokulisse von großen und kleinen Städten von Hupkonzerten dominiert. Doch nicht nur bei uns sind die Elf-gegen-Elf-Partien beliebt, auch viele andere Länder haben eine riesige Fußball-Kultur. Allerdings ist die Popularität des Sports eben vor allem in Europa so hoch, in anderen Breitengraden fristet er eher ein Schattendasein. Das hat Nintendo im Jahr 2005 aber nicht davon abgehalten, Mario und seine Freunde inauf den Platz zu schicken. Allerdings war nach dem 2007 veröffentlichtenerstmal Schluss.Lange 15 Jahre saßen die Sportskanonen nun im Aus und mussten sich in anderen Sportarten wie Golf, Tennis und Go-Kart-Fahren vergnügen. Nun steht mitFootball ein neuer Fußball-Ableger an der Außenlinie und wird in Kürze eingewechselt. Der setzt die Tradition der Reihe fort, setzt also auf flotte, bunte und ruppige Spiele zwischen zwei Teams zu je fünf Spielern. Realismus ist natürlich ein Fremdwort, auch ohne Kenntnisse der realen Sportart sollt ihr eure Freunde an den virtuellen Matches haben. Da bin ich der perfekte Test-Kandidat, denn wenn mir etwas massiv am verlängerten Rücken vorbeigeht, dann ist das Fußball.Wie viel Freude man an Battle League Football haben kann und wo Nintendo mehr hätte tun können, das erfahrt ihr im nachfolgenden Text. Oder ihr seht euch das oben eingebundene Testvideo an, wozu ich euch auch stark raten würde. Sonst könnt ihr euch schließlich kein Bild von den herrlich albernen Animationen machen.Gespielt wird stets in Fünfer-Teams. Allerdings steuert ihr nicht alle Figuren, sondern nur vier Charaktere, der Torwart wird immer von der KI übernommen. Dabei verhält sich Bumm-Bumm durchaus sinnvoll und nachvollziehbar, ohne grobe Fehler zu machen oder zu geschickt zu agieren. Insgesamt hält er eine Vielzahl von Bällen, muss bei besonders gut platzierten Schüssen oder nach übermäßigem Beschuss aber auch mal kapitulieren. Umhauen könnt ihr ihn im Gegensatz zu allen anderen Figuren auf dem Feld übrigens nicht.Alle anderen Charaktere, aus denen ihr euer Team zusammenstellt, sind bekannte Nasen aus dem Mario-Universum. Insgesamt habt ihr zehn Figuren zur Auswahl: Mario, Luigi, Bowser, Peach, Toad, Rosalina, Yoshi, Donkey Kong, Wario und Waluigi lassen keine Wünsche offen. Allerdings hätte ich mir weitere freischaltbare Figuren gewünscht. Denn ihr habt von Anfang an das volle Spielerfeld zur Verfügung. Ganz allgemein hätte es Battle League Football nicht geschadet, mehr Motivation zu bieten. Denn bis auf zwei kleinere Geheimnisse habt ihr von Anfang an Zugriff auf alle Inhalte.In den Spielen selbst geht es sehr ruppig zur Sache. Tacklings und Blutgrätschen werden nicht geahndet, der Schiedsrichter macht eindeutig Urlaub im Pilzkönigreich. Das reale Aus gibt es nicht, stattdessen sind die Felder von Barrieren umgeben, in die ihr Gegner scheppern könnt. Den Ball spielt ihr euch mit Pässen und hohen Flanken zu, die ihr auch genauer platzieren oder in den Lauf spielen könnt. Das braucht einiges an Übung, belohnt aber mit teils wunderschönen Toren. Mit etwas Übung vollführt ihr starke Manöver, insofern motiviert euch Battle League Football durchaus, besser zu werden.Neben normalen Schüssen, Pässen und Flanken sind die Hyperschüsse von höchster Wichtigkeit. Diese Spezialmanöver könnt ihr aber nicht einfach so einsetzen, ihr müsst zunächst die Strike-Kugel einsammeln. Diese erscheint zufällig auf dem Spielfeld. Habt ihr sie geschnappt, bleiben euch zwanzig Sekunden, um die gegnerische Spielfeldhälfte zu erreichen und die Schuss-Taste so lange gedrückt zu halten, bis ihr ein Quick-Time-Event absolvieren müsst. Dabei gilt es, die beiden blauen Bereiche einer Leiste treffen. Belohnt werdet ihr in jedem Fall mit einer stark gemachten Zwischensequenz, wenn ihr nicht genau ins Blaue getroffen habt, kann euer Gegner den Ball ebenfalls in einem Quick-Time-Event noch aufhalten. Ansonsten trifft er in jedem Fall und ihr erhaltet zwei Punkte.Doch Können und Hyperschüsse sind nicht eure einzigen Mittel zum Sieg. In regelmäßigen Abständen werden auch Items aufs Spielfeld geschmissen, die ihr euch zu Nutze machen könnt. Die sind aus Mario-Spielen bekannt und haben angepasste Effekte: Ein roter Panzer verfolgt Gegner und haut sie um, ein Pilz lässt euch schneller rennen und mit dem Stern seid ihr kurzzeitig unverwundbar und sehr stark.Damit ihr ideal gewappnet in die Matches geht solltet ihr zudem den Trainingsmodus nicht auslassen. In zahlreichen Lektionen werden euch alle Spielelemente nähergebracht. Ausweichen, Schießen, Passen, Hyperschüsse, aufgeladene Flanken und noch vieles mehr stehen auf dem Lehrplan. Ein netter Nebeneffekt, wenn ihr das abschließende Traningsmatch gewinnt: Ihr erhaltet 800 Münzen, die ihr in Ausrüstung investieren könnt.Bei der Zusammenstellung eures Teams solltet ihr nicht nur stur darauf achten, eure Lieblinge zu wählen. Auch die Charakterwerte sind wichtig und können über Sieg und Niederlage telefonieren. Kraft, Tempo, Schuss, Passen und Technik. Diese Werte bestimmen, wer wen umtackeln kann, wie präzise die Flanken und Pässe sind und wie leicht eine Figure Hyperschüsse ausführen kann.Wenn euch die Werte einer Figur nicht passen, dann dürft ihr sie über die Ausrüstung anpassen. Neue Klamotten kauft ihr mit Münzen, die ihr durch beendete Spiele und gewonnene Turniere verdient. In Grinding artet das zu keinem Zeitpunkt aus, die erwähnten 800 Münzen für das gewonnene Trainingsmatch beispielsweise reichen für acht Objekte, also die Ausstattung von zwei Charakteren an Kopf, Armen, Torso und Beinen.Löblich ist, wie viele Möglichkeiten euch Nintendo für das Zusammenspiel bietet. Pro Team gibt es vier spielbare Figuren, also insgesamt acht Charaktere. Und genau diese Spielerzahl erlaubt Mario Strikers - Battle League Football auch. Ob ihr dabei zusammen vor einer Switch hockt, zwei Geräte im lokalen Multiplayer verbindet oder online antretet, das bleibt euch überlassen. Möglich ist in jedem Fall alles. Allerdings waren meine Onlinematches im Testzeitraum teils noch von starken Lags geprägt, hier hoffe ich auf Besserung.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)