Live A Live Test+

Teaser Knapp 30 Jahre nach dem Japan-exklusiven NES-Launch spendiert Square Enix seinem JRPG ein Remake auf der Switch. Die Frischzellenkur ist technisch gelungen, aber wie steht's um den Spielspaß?

Im Kapitel in der "nahen Zukunft" steigt ihr in diesen Titanen ein und zerlegt damit mühelos mehrere Panzer auf einmal.

Siebenfach bereit zu jeder Zeit

Der Western-Abschnitt ist vergleichsweise storylastig. JRPG-typisch gekämpft wird kaum, stattdessen besteht ein wesentlicher Teil des Kapitels darin, für die "Crazy Bunch" einen Hinterhalt vorzubereiten, der dann automatisch abläuft.



Begrenzte JRPG-Freuden im Kampf

Square Enix findet eine gute Mischung aus Retrocharme und moderner Technik. Hier gibt es, ähnlich wie in Octopath Traveler, Pixellook in HD und oft Diorama-artige Umgebungen. Hier seht ihr den Shinobi während der Edo-Zeit.

Stilvolle HD-Pixelgrafik

Meinung: Benjamin Braun Das originale Live a Live kannt ich nicht, dementsprechend weiß ich nicht im Detail, was sich beim Remake alles getan hat. Dennoch kann ich mir kaum vorstellen, dass Square Enix in seinem reichhaltigen Portfolio nicht einen anderen Titel hätte finden können, der eher ein Remake verdient gehabt hätte. Mit den vielen unterschiedlichen Helden und Settings ist das JRPG sicherlich etwas Besonderes. Das oder auch die unterschiedlichen Spielmechaniken allein reichen aber für mich nicht für einen Pflichttitel aus.



Meinung: Benjamin Braun Das originale Live a Live kannt ich nicht, dementsprechend weiß ich nicht im Detail, was sich beim Remake alles getan hat. Dennoch kann ich mir kaum vorstellen, dass Square Enix in seinem reichhaltigen Portfolio nicht einen anderen Titel hätte finden können, der eher ein Remake verdient gehabt hätte. Mit den vielen unterschiedlichen Helden und Settings ist das JRPG sicherlich etwas Besonderes. Das oder auch die unterschiedlichen Spielmechaniken allein reichen aber für mich nicht für einen Pflichttitel aus.

Das soll keineswegs bedeuten, dass Live a Live ein schlechtes Spiel wäre – ich hatte durchaus meinen Spaß damit. Nur richtig gut ist es halt auch nicht, in jedem Fall weit davon entfernt, dass ich eine allgemeine Kaufempfehlung aussprechen könnte. Tatsächlich würde ich sogar JRPG-Freunden dringend empfehlen, die eShop-Demo zu spielen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie für euch das vielversprechende Konzept entzaubert ist mindestens genauso hoch wie dass sie euch anfixt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMir würden etliche Spiele einfallen, von denen wohl nicht nur ich mir ein Remake wünsche. Die modernisierte Neuauflage eines 1994 ausschließlich in Japan veröffentlichten Rollenspiels steht auf meiner persönlichen Liste allerdings nicht sonderlich weit oben. Bei Square Enix und einigen JRPG-Fans sieht das aber scheinbar anders aus. Denn nun, bald 30 Jahre nach dem Ur-Launch auf dem Super Famicon, erscheint ein Remake vonexklusiv für Nintendo Switch – damit ist das Spiel erstmals im Westen erhältlich. Ich habe das unter gleichem Namen vertriebene Abenteuer-Remake für euch gespielt. Ob mich das episodenartige Konzept mit acht Charakteren in unterschiedlichen Settings und in verschiedenen Epochen begeistern konnte oder eher ernüchtert hat und ob ich es Genre-Fans uneingeschränkt empfehlen kann, erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten Testvideo.Die größte Besonderheit von Live A Live ist eindeutig das episodenhafte Konzept. In den sieben von Beginn an verfügbaren Kapiteln übernehmt ihr also jeweils den Part eines anderen Charakters und landet in komplett komplett unterschiedlichen Setting zu einer völlig anderen Zeit. Neue Abschnitte schaltet ihr im Spielverlauf frei. Unter anderem geht es mit einem Revolverhelden in den Wilden Westen, als Pelz tragender Haudegen in die Steinzeit oder als Roboter auf ein Forschungsraumschiff. Die Kapitel sind dabei zunächst auch erzählerisch unabhängig voneinander, werden später aber auch inhaltlich miteinander verwoben. Wie genau, das dürft ihr gerne selbst herausfinden.Abgesehen vom Setting ,respektive der zugrundeliegenden Epoche, gibt es aber auch spielmechanische Unterschiede. Nur der Nachwuchs-Ninja in der Edo-Ära kann sich auf Knopfdruck unsichtbar machen und so die meisten Feinde ohne Kampf einfach umgehen. Der Höhlenmensch hat wiederum einen besonders ausgeprägten Geruchssinn, womit er sich Spuren wilder Tiere, aber auch versteckte Geheimnisse in der Umgebung erschnüffeln kann. Entscheidender sind jedoch die allgemein unterschiedlichen Schwerpunkte beim Gameplay. In der "nahen Zukunft" etwa sind die mehr oder weniger JRPG-typischen Kämpfe wesentlich zentraler. Der Shinobi muss an seinem Einsatzort auch mal auf Dachböden herumkriechen, kleinere Schalterrätsel lösen oder Schlüssel für Tore finden.Das klingt spontan nach einer großen Vielfalt. Allerdings trifft das tatsächlich nur auf die zugrunde liegenden Zeitebenen und oberflächlichen Gameplay-Unterschiede zu. Die überwiegend recht kurzen Kapitel sind für sich genommen aber meist eher monoton. Ihr macht darin also meist ständig dieselben Dinge, was schon nach kurzer Zeit langweilig werden kann. Die Möglichkeit, praktisch jederzeit ein Kapitel zu unterbrechen und zunächst mit einem anderen weitermachen zu können, sorgt da nur theoretisch für Abhilfe.Live A Live ist eindeutig ein Japano-RPG mit prinzipiell allem, was dazu gehört – und sogar ein paar Besonderheiten, abgesehen von der Episodenform. Damit meine ich vor allem, dass es eine Reihe von Skills für Haupthelden und etwaige Begleiter gibt, die auf den schachbrettartigen Kampfarenen nur in recht ungewöhnlichen Mustern gewirkt werden können. Ihr könnt sie also etwa nur diagonal einsetzen, auch wenn das nicht unbedingt logisch nachvollziehbar ist. Jeder Charakter hat natürlich eigene Fähigkeiten, die durch Stufenaufstiege erweitert werden, optional könnt ihr bessere Waffen, Rüstungsteile und so weiter anlegen. Es gibt darüber hinaus wie üblich Verbrauchsobjekte beispielsweise zur Heilung oder offensiven Kram wie Handgranaten.Live A Live ist mit Blick auf die Kämpfe aber dennoch eher eine JRPG-Light. Ihr könnt sterben, und genretypisch ist zumindest in einem Kapitel Levelgrinding angesagt, da der Storygegner dort sonst kaum zu besiegen ist. Es besteht außerhalb der großen Kämpfe aber wirklich immer die Möglichkeit der Flucht – die zumindest bei mir auch nie gescheitert ist. Da dann alle negativen Statuseffekte, verlorene Trefferpunkte und so weiter wieder zurückgesetzt werden, fällt der Anspruch entsprechend gering aus. Allerdings hat das auch sein Gutes, denn wählbare Schwierigkeitsgrade gibt es keine, und dann bin ich doch lieber unter- als überfordert...Die aus meiner Sicht größte Stärke von Live A Live liegt in der Atmosphäre. Mir gefällt die Pixellook-Grafik jedenfalls wirklich gut. Auch der Diorama-artige Stil der Umgebungen, der nicht zufällig anerinnert, ist ein Augenschmaus. Sehr schön ist auch der Soundtrack, der ebenfalls ein gutes Zwischending aus modernen Klängen und MIDI-Sounds findet, natürlich in deutlich bessere Qualität. Als großer Fan von Italo-Western wieodersowie besonders der Musik von, fühle ich mich auch im Kapitel mit dem Revolverhelden ziemlich wohl. Für meinen Geschmack dürfte aber die Maultrommel noch häufiger zu hören sein – oder habe ich sie mir sogar nur eingebildet?Mindestens genauso wichtig für die Atmosphäre ist der Humor. Der kommt zwar nicht in allen Kapiteln gleichermaßen zur Geltung, wobei es sogar Running Gags gibt. Dass der Vater eines mehrfach auftauchenden Vater-Sohn-Duos immer stirbt, mag nicht witzig klingen, ist es aber trotzdem. Fragt mal-Fans nach Kenny. Besonders lustig fand ich aber den Steinzeitabschnitt. Bereits die in Symbolen vermittelten Gesprächsinhalte haben mich immer wieder schmunzeln lassen. Die wurden übrigens genutzt, da die Ur-Menschen nicht reden können. Sonst ist der größte Teil der Dialoge auf Englisch und Japanisch vertont. Regelrecht weggeschmissen habe ich mich allerdings in einer frühen Szene, in der mein Keulenschwinger einer Steinzeitfrau begegnet, sich in sie verliebt und eine non-verbale Kommunikation (auch in Form von Tritten und Faustschlägen gegenüber seinem affengesichtigen Mitbewohner) an den Tag legt, die zumindest Spieler mit einem vergleichbaren Hang zur Slapstick und Comic-Gewalt haben wie ich, sicherlich ähnlich gut finden werden. Schade eigentlich, dass der Rest des Spiels nicht dieses Niveau erreicht.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)