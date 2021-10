Lemnis Gate Test

Teaser Ihr spielt das gleiche Shooter-Match wieder und wieder. Klingt langweilig? Keineswegs! Jeder neue Zeitsprung bietet die Gelegenheit, mit Planung das Ergebnis zu verbessern oder Fehler auszubügeln.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal.



Egal wie Wertung am Ende ausfällt, eine Auszeichnung hat sich Lemnis Gate schon vor dem Test verdient: Dank seiner einfallsreichen Zeitschleifen-Mechanik ist das Werk von Ratloop Games Canada definitiv einer der innovativste Multiplayer-Shooter der letzten Jahre (mit Einschränkungen – siehe Extrakasten "Original oder Kopie?"). In Lemnis Gate spielen beide Teams abwechselnd oder gleichzeitig mehrere Runden auf derselben Karte. Alle Aktionen werden aufgezeichnet. Nach 25 Sekunden dreht das Programm die Uhr zurück und spult im nächsten Durchgang alle vorherigen Ereignisse wieder ab.



Original oder Kopie? Das bereits im Sommer 2019 angekündigte und im April dieses Jahres erschienene Quantum League dürfte Lemnis Gate mindestens inspiriert haben, lässt es doch ebenfalls zwei Kampfgruppen in einer Zeitschleife gegeneinander antreten. Das scheint aber so ziemlich das einzige Verdienst von Quantum League gewesen zu sein – der Team-Shooter ist mangels Spielern seit dem Launch praktisch tot. Das bereits im Sommer 2019 angekündigte und im April dieses Jahres erschienenedürfte Lemnis Gate mindestens inspiriert haben, lässt es doch ebenfalls zwei Kampfgruppen in einer Zeitschleife gegeneinander antreten. Das scheint aber so ziemlich das einzige Verdienst von Quantum League gewesen zu sein – der Team-Shooter ist mangels Spielern seit dem Launch praktisch tot. Alle Screenshots stammen von GamersGlobal.Egal wie Wertung am Ende ausfällt, eine Auszeichnung hat sichschon vor dem Test verdient: Dank seiner einfallsreichen Zeitschleifen-Mechanik ist das Werk von Ratloop Games Canada definitiv einer der innovativste Multiplayer-Shooter der letzten Jahre (mit Einschränkungen – siehe Extrakasten "Original oder Kopie?"). In Lemnis Gate spielen beide Teams abwechselnd oder gleichzeitig mehrere Runden auf derselben Karte. Alle Aktionen werden aufgezeichnet. Nach 25 Sekunden dreht das Programm die Uhr zurück und spult im nächsten Durchgang alle vorherigen Ereignisse wieder ab.Die Spieler begegnen bei jedem weiteren Versuch also ihren früheren „Alter Egos“ in Form automatisch gesteuerter Bots. Die funktionieren ähnlich wie ein „Ghost“ in einem Rennspiel, der eine vorangegangene Rekordfahrt wiederholt. Der Unterschied: In Lemnis Gate kann man bei jedem neuen Versuch in die Vergangenheit eingreifen und den Spielverlauf retroaktiv verändern. Nicht selten entscheidet sich das Match auf diese Weise erst in der letzten Runde, wenn es beispielsweise der einen Mannschaft endlich gelingt, nachträglich-präventiv den Spielmacher des Gegners auszuschalten, noch bevor dieser den Siegpunkt errungen haben wird – oder was immer die richtige Tempus-Formulierung für diese interessant hirnverknotenden Momente wäre.

Die gewöhnungsbedürftigen Weichzeichnereffekte bei Explosionen und Bewegungen lasse sich leider nicht komplett abschalten.

Die sieben Zeit-Samurai

Edge of Tomorrow zu gucken oder sich zumindest

Einen Blick wert ist Lemnis Gate allein schon deshalb, weil es sich erfrischend anders spielt als die Modern Warfares und Battlefields dieser Welt. Obwohl der Neuling gleichzeitig einiges von seinen berühmten Vorläufern übernimmt, von Overwatch und Konsorten zum Beispiel die verschiedenen Heldenklassen. Ihr dürft nämlich in jeder Runde einen anderen von sieben Spielcharakteren auswählen, die alle unterschiedliche Fertigkeiten, Stärken und Schwächen mitbringen.



Rush etwa ist ein schneller Läufer, der auf Knopfdruck einen Sprint einlegt und sich damit prima eignet, um am Ende einer Partie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Allerdings ist er mit zwei Maschinenpistolen nur schwach bewaffnet. Vendetta muss mit ihrem Schrotgewehr auf Tuchfühlung gehen, kann dafür aber Verteidigungstürme bauen, die Gegner automatisch aufs Korn nehmen. Striker verlangsamt die Zeit, um seine Opfer zielsicher mit dem Scharfschützengewehr auszuschalten. Mit Toxin schließlich könnt ihr Giftpfützen verteilen, um Gegnern Zugangswege zu versperren. Aber Vorsicht: „Friendly Fire“ bedeutet, dass ihr damit auch Teamkameraden verletzen könnt. Die Helden von links nach rechts: Deathblow (Raketenwerfer), Toxin (Giftspritze), Vendetta (Schrotflinte), Kapitan (Sturmgewehr), Karl (Strahlenwaffe), Striker (Scharfschützengewehr), Rush (Maschinenpistolen). Wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht, dann sei euch das verziehen: Tatsächlich ist das Konzept nicht ganz einfach zu begreifen. Ich kann jedem Shooter-Fan deshalb nur raten, Lemnis Gate selbst auszuprobieren (zum Beispiel über den Xbox Game Pass), den Filmzu gucken oder sich zumindest mein Preview-Video anzuschauen, um das Geschehen einmal in Bewegung nachzuvollziehen.Einen Blick wert ist Lemnis Gate allein schon deshalb, weil es sich erfrischend anders spielt als dieunddieser Welt. Obwohl der Neuling gleichzeitig einiges von seinen berühmten Vorläufern übernimmt, vonund Konsorten zum Beispiel die verschiedenen Heldenklassen. Ihr dürft nämlich in jeder Runde einen anderen von sieben Spielcharakteren auswählen, die alle unterschiedliche Fertigkeiten, Stärken und Schwächen mitbringen.Rush etwa ist ein schneller Läufer, der auf Knopfdruck einen Sprint einlegt und sich damit prima eignet, um am Ende einer Partie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Allerdings ist er mit zwei Maschinenpistolen nur schwach bewaffnet. Vendetta muss mit ihrem Schrotgewehr auf Tuchfühlung gehen, kann dafür aber Verteidigungstürme bauen, die Gegner automatisch aufs Korn nehmen. Striker verlangsamt die Zeit, um seine Opfer zielsicher mit dem Scharfschützengewehr auszuschalten. Mit Toxin schließlich könnt ihr Giftpfützen verteilen, um Gegnern Zugangswege zu versperren. Aber Vorsicht: „Friendly Fire“ bedeutet, dass ihr damit auch Teamkameraden verletzen könnt.

Vorteil für eingespielte Teams

Üblicherweise ziehen beide Crews abwechselnd – wahlweise einer gegen einen oder zwei gegen zwei. Zockt ihr mit einem zweiten Teilnehmer zusammen, müsst ihr euch die Figuren und Aufgaben teilen. Während einer beispielsweise mit dem Helden Kapitan nach vorn prescht und Minen legt, wehrt der zweite mit dem Roboter Karl und seinem durchschlagenden Strahlengewehr Angreifer ab. Die Rundenzeit ist mit 25 Sekunden knapp bemessen und spätestens im dritten Durchgang, in dem dann sechs Spielfiguren gleichzeitig auf engstem Raum agieren, bricht das nackte Durcheinander aus.



In den Koop-Matches entscheidet also die Kommunikation über Sieg oder Niederlage: „Kümmere du dich um den Sprinter auf der rechten Seite, ich baue währenddessen Abwehrtürme am Startpunkt!“ Leider scheinen die wenigsten Zufallsteilnehmer über ein Mikrofon zu verfügen (Playstation-User und Xbox-Nutzer öfter als Vertreter der PC-Masterrace; dank Crossplay spielen alle gemeinsam), sodass trainierte Duos noch deutlicher im Vorteil sind.

Der blaue Energieschild (links) ist die Spezialfähigkeit des Robo-Kämpfers Karl, der damit Verbündete schützen kann.



Steile Lernkurve