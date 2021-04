Legend of Keepers - Career of a Dungeon Master Test+

Teaser In der Mischung aus Dungeon Keeper und Darkest Dungeon müsst ihr euer böses Verlies gegen Helden verteidigen. Wir haben die finale PC-Version und den Switch-Port auf die Streckbank gepackt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSeit März 2020 befindet sichim Early Access auf Steam. Dort konnte sich das Taktik-Roguelike vom Goblinz Studio eine große Fangemeinde aufbauen, was sicherlich nicht zuletzt an der ungewöhnlichen Prämisse liegt. Die Entwickler selbst bezeichnen ihr Spiel als eine Mischung aus dem Klassikerund– und treffen damit überraschend gut ins Schwarze. Als böser Kerkermeister müsst ihr die Verliese eures Unternehmens gegen die Angriffe von den Mächten des Guten verteidigen. So witzig dieser Story-Ansatz auch ist, so unerheblich ist er aber für das eigentliche Gameplay. Aus dieser Richtung kommt aber eben die Verwandschaft zu Dungeon Keeper.Spannender wird es schon, wenn man die Verwandschaft zum Indie-Hit Darkest Dungeon (im Test, Note: 8.0) betrachtet. Die Abwehr erfolgt nämlich in rundenbasierten Kämpfen mit diversen Figuren und Klassen, bei denen ihr eure Stärken, Schwächen und Resistenzen unbedingt im Auge behalten müsst. Ihr müsst also sehr taktisch vorgehen, um die heldenhaften Horden erfolgreich abzuwehren.Nun ist Legend of Keepers kurz davor den Early Access zu verlassen und gemeinsam mit dem finalen Release wird auch die Switch-Version erscheinen. Für diesen Test habe ich mir sowohl die Portierung für Nintendos Hybrid-Konsole als auch den Rechenknecht angesehen. Noch eine Anmerkung zu den Szenen im Testvideo und den Screenshots: Diese stammen allesamt aus der Switch-Fassung.