Layers of Fear Test+

Teaser Der dritten Teil der Horror-Reihe von Bloober Team erzählt eine neue Geschichte, lässt euch aber zugleich die Ereignisse der Vorgänger neu durchleben.

Beim ersten Auftritt teleportiert das Gespenst noch dramatisch alle paar Schritte. Bei Verfolgungs-Sequenzen legt es aber eine langsame Gangart an den Tag. Ansonsten wäre es wohl zu schnell bei euch, falls ihr in eine Sackgassen einbiegt.

Grafik auf Basis der Unreal Engine 5

Die neue Lampe scheint nur, wenn ihr sie aktiviert. Dann füllt sich eine Art Überhitzungs-Leiste (noch schneller, wenn ihr den Strahl foussiert). Der Lichtschein beseitigt nicht nur Hindernisse und Gefahren, sondern enthüllt auch versteckte Botschaften.

Neuerungen

In Texten sind stets die Namen der Hauptfiguren (des Künstlers und seiner Frau, des Schauspielers, der Autorin) aus diversen Gründen unkenntlich. Das wurde beim Vorlesen der Texte teils nicht durch einen Effekt überlagert, sondern klingt eher, als wäre der Teil herausgeschnitten worden. Das wirkte auf mich öfter eher irritierend.

Atmosphäre-Brüche

Fazit: Hagen Gehritz Layers of Fear macht es mit seinem eigenwilligen Mix aus Fortsetzung und Neuauflage nicht ganz leicht, schnell zu vermitteln, was die Spieler hier erwartet. In Bezug auf die bekannten Abschnitte wird hier mehr als nur ein grafisch aufpolierter Aufguss geboten. Die Highlights von Layers of Fear sind wieder mal einerseits die besonderen Spezialeffekte und anderseits, wie sich die Raumanordnung ständig verändert und den Orientierungssinn durcheinanderbringt – trotzdem verläuft man sich durch die Linearität des Titels fast nie.



Doch so gut die Grafik und Umgebungsgeräusche sind, leidet die Atmosphäre der Story um Kunst, Liebe und Wahnsinn unter der wechselhaften Sprecherleistung. Auch die Art, wie das Gespenst immer wieder dieselben wenigen Worte sagt, macht es weniger unheimlich. In der Theorie mag ich persönlich auch die Idee, über die neue Geschichte der Schriftstellerin die Stories der bisherigen Spiele zusammenzuführen. In der Praxis war mir die Umsetzung der neuen Erscheinung, in der alle Fäden zusammenlaufen, deutlich zu plump. Deswegen gibt es von mir nur eine bedingte Empfehlung, auch wenn die Besonderheiten von Layers of Fear für Horror-Freunde einen Blick Wert sind.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalKurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine"Daumen-Wertung".Mit dem erstengelang dem polnischen Studio Bloober Team 2016 ein veritabler Indie-Hit. Darin wart ihr als ein dem Wahnsinn anheim fallender Künstler in dessen Villa unterwegs, geplagt von Geistern der Vergangenheit und einer Umwelt, die keinen Sinn mehr macht. Ständig verschwand der Weg, den man gerade gegangen war und die Räume zerliefen wie ein Gemälde im Regen oder verwandelten sich auf andere Art. Layers of Fear bot damit eine ähnliche Art von Horror, wie die-Demo für das unglückselige, die damals noch frisch im Gedächtnis war. Es folgten Werke wie der Cyberpunk-Horror(mit dem leider inzwischen verstorbenenin der Hauptrolle), The Medium (im Test, Note 7.0 ) und nun arbeitet das Team am Remake vonFür den nun wieder schlichtgetaufen dritten Teil der Reihe hat sich Bloober Team mit dem-Entwickler Anshar Studios zusammengetan. Warum der Arbeitstitel zwischendurch Layers of Fears lautete, wird beim kuriosen Konzept der Fortsetzung klar: Zunächst beginnt das Ego-Adventure mit einer neuen Geschichte um eine Horror-Schriftstellerin die sich im Jahr 1955 in einem Leuchtturm einquartiert, um das tragischen Leben eines berühmten Künstlers als Vorlage für eine Geschichte zu verwenden. Warum ein Leuchtturm? Es gab einen Wettbewerb einer Agentur (explizit zur Adaption dieser Künstlerbiographie) und unsere schwarze Protagonistin hat gewonnen und Teil des Preises ist auch die ungestörte Arbeit in der Einsiedelei. Weil dies ein Horror-Spiel ist, spukt es natürlich in besagtem Leuchtturm.Ihr spielt aber auch, was die Protagonistin zu Papier bringt und zwar schreibt sie: Layers of Fear. So erlebt ihr also auch nochmal die Ereignisse aus Teil 1, dessen DLCsowie eine neue Episode aus dem Leben des Künstlers und nicht zuletzt die Geschichte des Schauspielers von. Zwischen Kapiteln geht es immer mal wieder zurück zur Rahmenhandlung.Bei der Rückkehr in bekannte Gebiete fällt als erstes der Grafiksprung auf. Aus den Socken gehauen hat mich die Unreal-Engine-5-Grafik nicht und im ersten Moment wirkten grundsätzlichen die Unterschiede in der verklärten Erinnerung an das 2016er-Original nicht so groß. Doch allgemein lässt sich festhalten: Layers of Fear sieht verdammt schick aus. Die schummrig beleuchteten Räume sind vollgepackt mit Details und bei aktiviertem Raytracing glänzen die hier und da strategisch platzierten Spiegel.Das eigentliche Highlight sind aber nach wie vor die Spezialeffekte. Ständig verändert sich die Umgebung, wenn ihr euch umdreht und immer wieder auch direkt vor euren Augen. Nicht ganz aus einem Guss wirkt aber eine Sache auf mich: Das Spiel gibt sich viel Mühe, Körperlichkeit zu erzeugen. Das führt zwar bisweilen dazu, dass ihr an Kanten hängen bleibt aber ihr seht euren Körper beim Blick nach unten, betrachtete Objekte werden aus der Ego-Sicht in die Hand genommen, statt wie im Original in der Luft zu schweben. In Cutscenes wird ebenso gestikuliert, teils sogar übertrieben. Doch wenn ihr Türen und Schubladen öffnet, gibt es dafür weiterhin keine Animation.Doch auch unter der Fassade gibt es nicht wenige Neuerungen. Es reicht schon, nochmal in das Anfangskapitel des Erstlings reinzuspielen, um zu erkennen, wie sehr die Levels in Layers of Fear überarbeitet wurden. Überall erwarten euch neue Details, darunter auch so einige ansehnliche Spukerscheinungen rund um die allgegenwärtigen Gemälde im Anwesen des Künstlers. Die Reihenfolge bekannter Szenen wurde etwas durchmischt, die Inzsenierung von so manchem Spuk komplett verändert und ihr trefft auch auf brandneue Abschnitte und Rätsel.Ein spielerischer Neuzugang ist die Laterne, mit der ihr wie in Alan Wake besessene Objekte beseitigt oder ein gewisses Gespenst für kurze Zeit vertreibt. Das erscheint nun häufiger und macht Jagd auf euch, während ihr Schlüssel oder Teile von Codes sucht. Damit fertig zu werden ist aber nicht sehr schwer. Layers of Fear wird dadurch also kein Outlast oder Amnesia, bricht aber immer mal wieder auf, dass es sich ansonsten oft um eine atmosphärische Geisterbahn ohne Gefahr handelt.Aber nicht alle Neuerungen tragen zur Atmosphäre bei. So gibt es gefühlt noch mehr Notizen, von denen viele kleinere nicht so viel zum Ganzen beitragen. Teils laufe ich eben noch weg und schon liegt der nächste Zettel da und ich weiß: Hier passiert mir nichts mehr, auch wenn noch die Terror-Musik läuft.Dass Layers of Fear nun geschwätziger ausfällt, bremst die Gruselatmosphäre also eher aus. Zumal die Notizen nun alle vorgelesen werden und die Leistung der Sprecher besonders in den Nebenrollen einen durchwachsen Eindruck hinterlässt. Das Vorlesen könnt ihr aber in den Optionen deaktivieren. Die Einstellungen bieten auch ansonsten einige schöne Möglichkeiten. So kann alternativ ein Brief weiter vorgelesen werden, nachdem er weggelegt wurde und es können sogar Inhaltswarnungen für sensible Themen wie Suizid im Spiel aktiviert werden.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)