Knights of Honor 2 - Sovereign Test+

Teaser Der Globalstrategie-Echtzeit-Taktik-Mix weckt Erinnerungen an Total War und Crusader Kings, verfolgt aber einen eigenen, zugänglicheren Ansatz – und verspricht Spannung für viele Dutzend Stunden.

Das erste Knights of Honor wurde Mitte der Nullerjahre mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht, galt es doch als Hoffnungsträger der Anno-Macher von Sunflowers. Tatsächlich konnte es die Kritiker schließlich überzeugen – das Publikum allerdings weniger. Der kommerzielle Erfolg war bestenfalls mäßig und online hat der Genremix trotz seiner einst aktiven Modding-Gemeinde kaum Spuren hinterlassen. Tatsächlich kann ich mich an das 18 Jahre alte Original kaum noch erinnern.



Im Gedächtnis geblieben sind mir vor allem die epochale Orchesterbegleitung (auch der Soundtrack der nun erschienenen Fortsetzung kann sich wirklich hören lassen) und der kettenrauchende Chefentwickler Vesselin Handjiev, den ich damals in seinem Studio in Sofia befragen durfte. Und siehe da: Der Veteran, der zwischenzeitlich für Crytek aktiv war, zieht auch beim offiziellen Nachfolger Knights of Honor 2 - Sovereign wieder die Fäden. Beste Voraussetzungen also für eine Fortsetzung, die dem Vorbild gerecht wird.

Die Menüs sind kleinteilig und gewöhnungsbedürftig, erlauben euch aber nach etwas Eingewöhnung eine effiziente Kontrolle eures Reichs und seiner Einrichtungen.

Europas dunkles Zeitalter

Wie schon der Vorgänger versetzt euch Knights of Honor 2 ins tiefe Mittelalter. Ihr startet wahlweise im zwölften, dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert. Die Landkarte reicht von Europa über Nordafrika bis Arabien und ist in mehrere Dutzend Fürstentümer, Sultanate, und Königreiche eingeteilt, welche wiederum einige hundert kleinere Provinzen umfassen. Es gibt verschiedene Kulturzonen sowie Religionen. Zum Beispiel gehört die Republik Nowgorod zur ostslawischen Sphäre und zur orthodoxen Kirche, während im Kalifat der Almohaden die Berber den Ton angeben und der sunnitischen Schule des Islam folgen. Je nach gewählter Nation erwarten euch spezielle Spielmechaniken. So fordert der Papst von katholischen Fürsten regelmäßig Kirchensteuer und ruft immer wieder zur Kreuzzügen gegen die Ungläubigen, während ihr als heidnischer Stammeshäuptling in Finnland oder Litauen den Gott der Israeliten einen guten Mann sein lassen könnt, euch allerdings mit impertinenten Missionaren herumschlagen müsst.



Eure Spielziele setzt ihr euch vor Beginn der Partie selber. Einen großen Sieg erreicht ihr, wenn man euch zum Weltherrscher wählt (indem ihr alle Rivalen unterwerft oder ihre Unterstützung gewinnt) oder ihr alle königlichen Errungenschaften erlangt (indem ihr bei Forschung, Handel und auf anderen Feldern führt). Für einen kleinen Sieg müsst ihr wahlweise eine bestimmte Anzahl an Gebieten kontrollieren oder einen bestimmten kulturellen oder wirtschaftlichen Bereich dominieren. Es gibt auch die Option, ein Konkurrenz-Reich zu erobern – das ist aber anders als in den jüngsten Total War-Spielen nicht passend zur eigenen Fraktion gewählt, sondern wird laut Tooltip zufällig bestimmt. So oder so: Ein Feldzug in Knights of Honor 2 nimmt einige Zeit in Anspruch; je nach Voraussetzungen und Spielgeschwindigkeit werdet ihr ähnlich lange gefordert wie von einer Partie Civilization.

Es gibt viele verschiedene Siegbedingungen, einen Teil davon könnt ihr euch in der Kampagne selber setzen. Ranglisten halten euch permanent auf dem Laufenden.

Versuch macht kluch

Dass sich Knights of Honor 2 - Sovereign als Strategiespiel klassischer Bauart versteht, machen schon die ersten Spielminuten deutlich. Die Einführung stützt sich nicht auf ein klassisches Tutorial, sondern auf dutzende Texterklärungen und Hinweisfenster. Bei jeder neuen Aktion, in jedem zusätzlichen Menü unterbrechen weitere Erläuterungen den Spielfluss. Ich habe das deshalb nach kurzer Zeit genervt abgestellt und mich einfach direkt ins Getümmel gestürzt. Diese Vorgehensweise hat nach einer Weile auch Früchte getragen, denn zumindest die Grundfunktionen hat man bald kapiert, wenn man etwas Zeit mit vergleichbaren Genrevertretern verbracht hat. Immerhin gibt es Tooltips sowie ein Nachschlagewerk im Spiel, das zwar nicht so umfassend wie die berühmte Civilopedia ausfällt und eine Suchfunktion vermissen lässt, aber immerhin die wichtigsten Spielmechaniken und Stichwörter erklärt.



Die Feinheiten der Kriegsführung, Diplomatie und anderen Handlungsbereiche habe ich mir durch schlichtes Ausprobieren beigebracht. Die anfangs einschüchternde, weil kleinteilige Menüführung, welche Schaltflächen und wichtige Aktionsmöglichkeiten quer über den halben Bildschirm verteilt, verliert nach einer Weile ihren Schrecken und ermöglicht es mir, mein Reich einigermaßen effizient zu verwalten. Zumindest bis zu einer gewissen Größe; bei wirklich gewaltigen Imperien wird es dann doch etwas mühsam, sich von einer Provinz zur nächsten durchzuhangeln.



Staatenlenker und General in Echtzeit

Wie die Total-War-Serie oder die direkte Konkurrenz Field of Glory gliedert sich Sovereign in einen strategischen Teil, in dem ihr euer Imperium administriert und Armeen über die Landkarte dirigiert, sowie einen taktischen Part, in welchem ihr Gefechte austragt. Beide Aufgaben erfüllt ihr in Echtzeit, allerdings fühlt sich das Spiel auf der Übersichtskarte eher wie Rundenstrategie an, weil ihr die Geschwindigkeit frei variierten könnt.



Auch auf dem Schlachtfeld bricht selten Hektik aus, weil ihr sogar im Pausenmodus Befehle erteilen dürft. Die weitaus meiste Zeit verbringt ihr mit der Reichsverwaltung. Ihr könnt die Echtzeitgefechte auch komplett ignorieren und die Resultate der Begegnungen stattdessen automatisch berechnen lassen. Wenn ihr das Kommando allerdings persönlich führt, könnt ihr oft bessere Ergebnisse herausschlagen und vor allem die Konflikte schneller zu Ende bringen. Aber zu den taktischen Scharmützeln komme ich später noch einmal, zunächst möchte ich euch den wichtigeren strategischen Part erläutern.

Quasi oberhalb der Provinzansicht gibt es noch eine strategische Karte, welche nur die wichtigsten Informationen berücksichtigt und Details außenvor lässt.

