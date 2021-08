King's Bounty 2 Test+

Teaser Der Vorgänger der Heroes-Serie schafft den Sprung in die dritte Dimension: Ihr erkundet das Königreich Nostria wie in einem modernen RPG, schlagt aber knifflige rundenbasierte Taktikschlachten.

Offiziell versteht sich King's Bounty 2, wie die Zahl hinter dem Titel andeutet, als Nachfolger des gleichnamigen Originals von 1990, das seinerseits die Inspiration für die bekanntere Heroes of Might & Magic-Serie darstellt (inzwischen nur noch Heroes genannt). Tatsächlich orientiert sich King's Bounty 2 aber wesentlich stärker an der Neuauflage King's Bounty - The Legend von 2008, das ebenfalls von 1C Entertainment vertrieben wurde. Das bekam seinerseits vier Erweiterungen, die am bewährten, aber zuletzt etwas ausgelaugten Spielprinzip nur wenig rüttelten.

Zumindest optisch wartet der neueste Serienteil nun direkt mit einer großen Veränderung auf: Während sich sowohl das Urgestein als auch die jüngeren Remakes als klassische 2D-Strategiespiele präsentierten, sieht King’s Bounty 2 auf den ersten Blick eher einem modernen RPG wie The Witcher 3 - Wild Hunt ähnlich. Tatsächlich haben die Macher die in den Vorgängern nur in Ansätzen vorhandenen Abenteuer-Aspekte wesentlich erweitert.



Die Kernmechanik ist aber die gleiche: Wenn das Alter Ego in der Fantasywelt auf Gegner trifft, wechselt die Ansicht auf ein dreidimensionales Hex-Schlachtfeld, auf dem knifflige und hochspannende Taktikscharmützel mit verschiedenen Kampfeinheiten ausgetragen werden. Gelingt 1C Entertaiment die große Renovierung des Klassikers?

Ab und an betretet ihr die Unterwelt oder andere Dimensionen, die sich jeweils durch einen eigenen Grafikstil auszeichnen.

Begraben unter der Quest-Lawine

Wie es sich für ein zünftiges Fantasy-Epos gehört, wird das Königreich Nostria von finsteren Mächten bedroht – und ihr schlüpft in die Stiefel der strahlenden Heldin oder des glänzenden Helden, die das darbende Volk retten sollen. Drei Charakterklassen stehen zur Auswahl: Krieger, Paladin und Magierin. Letztere kann mächtige Zaubersprüche wirken, aber nur wenige Truppen um sich scharen. Der Krieger ist eine thaumaturgische Nulpe, dafür hauen seine Soldaten umso stärker zu. Der (weibliche) Paladin wiederum versteht sich auf die Kriegs- wie auf die magischen Künste, beherrscht aber beide nicht sonderlich gut.





King's Bounty 2 geizt nicht mit atmosphärischen Zwischensequenzen für die Haupt- und viele Nebenstorys. Worum es in King’s Bounty 2 genau geht, wo Gut und wo Böse stehen, das könnt ihr schnell aus dem Blick verlieren, denn das Spiel bombardiert euch schon in den ersten Stunden geradezu mit Charakteren und Quests. Fast jeder NPC trägt euch irgendein Anliegen zusammen mit seiner Lebensgeschichte vor. Eine zerzauste Flüchtlingsfrau hat ein altes Märchenbuch verloren, die einzige Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. Der alte Bauer sucht verzweifelt sein Hausschwein, das ihm auf seine späten Tag der letzte verblieben Gefährte geworden ist. Ein Unglücksrabe hat beim Glücksspiel Haus und Hof verzockt und fleht euch an, ihm irgendwie aus der Patsche zu helfen.



Worum es in King's Bounty 2 genau geht, wo Gut und wo Böse stehen, das könnt ihr schnell aus dem Blick verlieren, denn das Spiel bombardiert euch schon in den ersten Stunden geradezu mit Charakteren und Quests. Fast jeder NPC trägt euch irgendein Anliegen zusammen mit seiner Lebensgeschichte vor. Eine zerzauste Flüchtlingsfrau hat ein altes Märchenbuch verloren, die einzige Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. Der alte Bauer sucht verzweifelt sein Hausschwein, das ihm auf seine späten Tag der letzte verblieben Gefährte geworden ist. Ein Unglücksrabe hat beim Glücksspiel Haus und Hof verzockt und fleht euch an, ihm irgendwie aus der Patsche zu helfen.

Es ist schwierig bis unmöglich, bei so vielen wechselnden Aufgaben den Überblick zu behalten, auch wenn sich die Designer sichtlich Mühe mit all den Mini-Storys gegeben und sogar sämtliche der automatisch ablaufenden Dialoge auf Englisch vertont haben. Dazu kommen unzählige Texte aus Hinweisen, Büchern und Pergamenten, die ihr verstreut in der Spielwelt findet. Freilich sind all die Erzählungen eigentlich nur das schmückende Beiwerk um den spielerischen Kern. Wenn ihr also weder gerne lest noch gute Zuhörer seid, könnt ihr all das Blabla auch überspringen und euch auf die Hauptsache konzentrieren: die Taktikgefechte.

Mehrere Höhenstufen, Felsen und andere Hindernisse machen die Hex-Schlachtfelder interessanter.

Spannendes Hexfeldschach





Die verschiedenen Lager vertragen sich nicht alle miteinander: Untote und Dämonen beispielsweise kommen mit den Lebenden nicht aus und Banditentrupps mögen keine Gardesoldaten. Weil die Moral direkt die Kampfstärke beeinflusst, solltet ihr also tunlichst nur Kämpfer aus einem bestimmten Camp anheuern (oder Erfahrungspunkte in solche Fähigkeiten investieren, die schlechte Stimmung vermeiden). Die Duelle laufen rundenweise auf gesonderten Hex-Schlachtfeldern ab und ähneln stark den Auseinandersetzungen in den Heroes-Spielen. Kein Wunder, baut der Rivale doch, wie eingangs erwähnt, seinerseits auf King's Bounty auf. Ihr führt eine Handvoll Truppen an, die in der 3D-Spielwelt quasi im Inventar stecken und erst in den Arenen in Erscheinung treten. Es gibt verschiedene menschliche Soldaten wie Bogenschützen oder Ritter, wilde Tiere wie Bären oder Wölfe und dazu jede Menge Fantasy-Kreaturen, von Feuerelementaren bis hin zu Drachen.

Alle Einheiten können in beliebiger Reihenfolge ziehen und angreifen. Wer zuerst drankommt, bestimmt das Initiativsystem. Neben den üblichen Nah- und Fernkämpfern gibt es Truppen mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Greifvögel beispielsweise erreichen fliegend fast jeden Punkt der Karte, Geister und andere Astrale schweben durch Hindernisse einfach hindurch. Banshees lassen mit markerschütternden Schreien ihre Opfer erstarren, Kriegshunde überfallen Gegner blitzschnell aus dem Hintergrund und ziehen sich anschließend wieder zum Ausgangspunkt zurück. Euer Alter Ego greift nur indirekt über Zaubersprüche ein, mit denen ihr etwa Verwundete heilt oder rivalisierende Truppen schwächt.

Fernkämpfer werden von Nahkämpfern auf angrenzenden Feldern blockiert. Kavallerie ist extrem gut darin, Bogenschützen in Schach zu halten.

Mit Rücksicht auf Verluste

Dank der vielen Einheiten mit verschiedenen Spezialaktionen, der abwechslungsreichen Karten mit Höhenstufen und anderen Terrain-Features sowie dank zahlreicher mechanischer Feinheiten spielen sich die Scharmützel ebenso fordernd wie spannend. Ein Beispiel: Wird ein Trupp im Nahkampf attackiert, darf er zurückschlagen – aber normalerweise nur einmal pro Zug. Der Trick ist also, zunächst Recken mit hohen Abwehrwerten angreifen zu lassen, die den Gegentreffer wegstecken können, bevor die Kameraden den nun wehrlosen Opfern den Rest geben. Zweites Beispiel: Werden Fernkämpfer von Gegnern auf einem benachbarten Feld bedroht, können sie ihren Reichweitenvorteil nicht mehr nutzen, sondern sich nur noch im Nahkampf wehren. Oder sie laufen davon, riskieren dabei allerdings einen Gelegenheitsschlag ihrer Kontrahenten nebenan.



Der Computergegner nutzt solche Mechaniken geschickt aus und leistet sich fast nie Fehler, weshalb man Gefechten gegen allzu überlegene Kräfte besser aus dem Weg geht, bis man anderswo mehr Erfahrungspunkte und Gefolgsleute gesammelt hat. Im direkten Vergleich mit den vorangegangenen Remakes von 1C bieten die Rundengefechte etwas weniger Fein- und Freiheiten (beispielsweise fehlt die Wut-Mechanik), es gibt nicht so viele Truppentypen und die Auseinandersetzungen spielen sich etwas träger. Trotzdem sind die Begegnungen das Highlight des Spiels und man wünscht sich definitiv mehr davon.

Anzeige Im Lauf der Zeit lernt euer Held immer mehr Zaubersprüche, mit dem er direkt in den Kampf eingreifen kann.

Es kommt weniger auf glorreiche Siege an, sondern vor allem darauf, möglichst geringe Verluste zu erleiden. Zum einen, weil das Budget für frische Rekruten stets knapp ist. Anders als in der Heroes-Serie gibt es nämlich kein Wirtschafts- oder Rohstoffsystem, mit dem ihr ein regelmäßiges Einkommen generiert. Vielmehr verdient ihr Gold durch Quests oder findet es in versteckten Schatzkisten. Zum anderen haben die Armeewerber immer nur einen begrenzten Vorrat an Nachschub, besonders starke Einheiten lassen sich bei Verlusten mitunter nicht ersetzen. Ein Glück, dass ihr (genügend Ersparnisse vorausgesetzt) Gefallene nach dem Gefecht wiederbeleben könnt. Trotzdem solltet ihr bei Pyrrhussiegen am besten einen alten Spielstand laden und euch erneut versuchen.