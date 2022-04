King Arthur - Knight's Tale Test+

Teaser Artus kehrt als böser Untoter zurück, also habt ihr das Vergnügen, als Anti-Held Mordred Taktik-Gefechte in XCOM-Manier zu schlagen, Camelot wieder aufzubauen und Avalon vor dem König zu retten.

Ihr übernehmt in der Kampagne nicht den namensgebenden König, sondern seinen Widersacher Mordred, obwohl beide im Intro sich in einer Entscheidungsschlacht gegenseitig umbringen. Doch als die Dame vom See den legendären König im mythischen Avalon getreu den Prophezeiungen wiederbelebt, geht etwas gewaltig schief und so muss sich nun jemand finden, der Artus ein zweites Mal tötet – und da kommt ihr ins Spiel. Warum mir das Taktik-RPG in- und außerhalb der Schlachten viel Spaß gemacht hat, verrät dieser Test der Singleplayer-Kampagne.

Am Ende von jedem der vier Akte der Kampagne wartet eine schicke CGI-Zwischensequenz.

Verfluchte Tafelrunde

King Arthur - Knight’s Tale teilt sich in Taktik-Schlachten, Erkundungsabschnitte und die Verwaltung eurer Basis Camelot sowie eurer Ritter und Kriegerinnen der Tafelrunde. Von denen gibt es über 30 an der Zahl, wobei sich Neocore ausgiebig bei VIPs der Vorlage wie Sir Lancelot und Arturs Ziehvater Sir Ector bedient, aber auch an deren weniger berühmten Geschwistern und Schipschwagern.



Auf der Karte Avalons wählt ihr Hauptaufgaben sowie Nebenmissionen aus, die ihr mit bis zu vier Figuren startet. Dabei wisst ihr im vornherein, welche Feind-Fraktionen euch erwarten und ob es viel Gold, einen Haufen Erfahrung oder neue Helden als Belohnung gibt. Die kommen in fünf Klassen daher: Starke Streiter, schildbewehrte Verteidiger, fallenstellende Erkunder, Schützen sowie die Zauberer-Typen Arkanist und Weiser. Bei diesen Aufgaben begegneten mir nie ausgewürfelte Gefechte, stets stiftete eine kleine Geschichte etwas Kontext.

Auch Bosskämpfe fehlen nicht in King Arthur - Knight's Tale.

Dunkles Avalon

Verfluchte Wälder, sturmgepeitschte Küsten und von Räubern besetzte Klöster erkundet ihr aus der Iso-Perspektive. Gesteuert wird euer Recke per Mausklick oder WASD. Dazu könnt ihr Formationen vorgeben, um etwa einen einzelnen Fernkampf in der Gruppe schützend in die Mitte dreier Ritter zu nehmen – wobei ihr trotzdem oft händisch bei Kampfbeginn die Startpositionen nachbessern werdet. Mit Maus und Tastatur steuern sich Erkundung und Kampf sehr komfortabel. Im Kampf ist die Controller-Steuerung gut, wenn euch das Auslösen aller Aktionen wenig überraschend umständlicher ausfällt. Dazu brauchte ich in der Testversion, die noch regelmäßig Patches erhielt, beim Speichern weiter die Tastatur, um die Savegames zu benennen.

Es lohnt sich, die Schauplätze der Missionen gründlich abzugrasen. Ihr könnt kleineren Gefechten aus dem Weg gehen sowie buffende Schreine oder Nebenaufgaben finden. Zum Beispiel steht ihr einer von Räuber überfallenen Gruppe bei, befreit Geister durch Opferung eurer Lebenspunkte von Flüchen oder stellt euch einem optionalen Boss, um ein Grab zu plündern.

Die Umgebungen sind meist düster, aber es gibt häufige Wechsel zwischen Ruinen, Kerkern Friedhöfen und anderen düsteren Kulissen. "Dark Fantasy" heißt für Knight's Tale, dass es selten Farben, aber überall Dornen, Leichen und Knochen gibt.

Flotte Scharmützel

Das Kampfsystem erinnert grundlegend an XCOM: Die Schlachtfelder sind in Kacheln geteilt und auch wenn der Nahkampf eine viel größere Rolle spielt, ist es dennoch ratsam, Ritter im Overwatch-Modus aufzustellen. Der Feind ist nämlich oft in der Überzahl und Mordred und Co. Schlagen im Wacht-Modus auch auf mehrere Feinde ein, sobald sie jeweils zu nahe kommen.



Besonders an Knight’s Tale ist zum einen, dass die Figuren in acht Richtungen blicken und angreifen können, was den Schutz der empfindlichen Rücken erschwert. Zum anderen könnt ihr euer Aktionspunkte-Kontigent frei auf Bewegung und Angriffe beziehungsweise Skills verteilen oder auch nicht verbrauchte Punkte zu einem gewissen Kurs in Zusatzpunkte für die nächste Runde umtauschen. Daher will es gut überlegt sein, ob ein Held lieber alles in die Bewegung steckt, um durch die Feindreihen zu brechen, während andere Rückendeckung geben oder ob sich Gruppen langsam vorantastet. Gerade gut positionierte Schützen, die ohne Bewegung mehrfach feuern können, sind ein Segen.



Auch die Lebenspunkte funktionieren etwas anders. Zunächst arbeiten sich Feinde an eurer Rüstung ab (auf dem normalen Schwierigkeitsgrad beschäftigt das die Gegner schon eine gute Zeit) und machen kaum Schaden. Doch sind die Ritter erstmal nackt, schmilzt schnell die orangene Hälfte des Lebensbalkens, bei dem nur unbedenkliche Treffer eingesteckt werden. Geht es jedoch danach an die grüne Hälfte, ziehen sich eure Truppen eventuell schwere Verletzungen als Mali zu, die in Camelot behandelt werden müssen oder sie sterben schließlich – und zwar dauerhaft.

Natürlich können auch Schützen und Magier im Overwatch-Modus Rückendeckung geben. Aber Achtung: Friendly Fire ist bei undurchdachter Ausrichtung möglich!

Entwickler Neocore hat sich bereits in der Vergangenheit beim Sagenstoff rund um König Artus seine Ritter der Tafelrunde bedient. Bei den vorigen Titeln der-Reihe mischte das ungarische Studio Echtzeitstrategie und Rollenspiel und gab der Vorlage einen Dark-Fantasy-Anstrich. Auch in Knight's Tale wird es düster, doch diesmal ist es ein Taktik-RPG mit Kämpfen nach XCOM-Manier geworden. Im Januar 2021 startete das via Kickstarter finanzierte King Arthur - Knight's Tale in die Early-Access-Phase, nun ist die Vollversion für PC erschienen. Konsolenfassungen sollen folgen, für die gibt es jedoch noch keinen Release-Zeitraum.