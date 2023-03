Kerbal Space Program 2 (Early Access) Test+

Teaser Mit dem Vorgänger wurde trockene Physik zum Spielball für Weltraum-Fans. Was Kerbal Space Program 2 mitbringt und wie die Early Access Version abschneidet erfahrt ihr in diesem Kurztest.

In Kerbal Space Program 2 schießt ihr kleine grüne Männchen mit selbstgebauten Raketen ins All. Was einfach klingt, stellt sich als herausfordernd für Mensch und Maschine dar. Denn in dem Titel gibt es eine einigermaßen realistische Physik, die für Frust und Freude gleichermaßen sorgt und euch sowie eure Hardware ordentlich fordert. Geht etwas schief, ist das nicht so schlimm, denn sterben können zumindest eure Kerbals nicht – zumindest wird es nicht offensichtlich thematisiert.

Einstieg

Raketen ins All schicken klingt im Kontext eines Videospiels relativ simpel und auch im Tutorial wird das Prinzip einfach erklärt: Kommandomodul, Brennstofftank und Triebwerk und schon geht es ab ins All. Für die erste kleine Rakete, die nur einen Hüpfer in die Stratosphäre macht, ist das auch richtig. Vorausgesetzt, ihr habt eure Stufen richtig eingestellt und zündet nicht wie ich versehentlich den Fallschirm vor den Schubdüsen...



Beim zweiten Mal hat es dann aber funktioniert und ich wage mich an eine größere Rakete, die prompt ein Stück weiter fliegt. So viel Spaß das Experimentieren auch macht, jedem Neuling kann ich nur das Tutorial ans Herz legen. Das ist liebevoll gemacht und in einem kleinen Video wird die Theorie nochmal erklärt und mit Illustrationen aufgelockert. Im Tutorial ist das Umsetzen der genannten Punkte noch relativ einfach, geht es dann aber an die eigene Rakete, wird es wesentlich schwieriger, den richtigen Moment für Manöver zu finden. Beständigkeit, Geduld und Übung zahlen sich aber aus.

Anzeige Die Grafik an sich ist kein Hingucker. So ein Start bei Nacht mit Rauch und Feuer schaut aber trotzdem ganz nett aus!



Raketen bauen für Einsteiger

Im Vehicle Assembly Building – kurz VAB – setzt ihr aus einzelnen Komponenten eure Raketen sowie Fahr- und Flugzeuge zusammen. Die Module haben unterschiedliche Größen, immerhin sind orbitale Manöver nur der Anfang und das Bereisen anderer Planeten das eigentliche Ziel. Trotzdem juckt es zumindest mir in den Fingern, direkt riesige Raketen und absurde Konstruktionen zu basteln. Kerbal Space Program 2 lässt das auch zu und hält sich mit Tipps zur Funktionsfähigkeit eurer Konstruktion zurück, auch wenn es rudimentäre Hinweise gibt. Ihr seht spätestens auf dem Launch-Pad, ob eure Rakete einfach umfällt oder nicht. Wenn manche Teile anfangen zu hüpfen oder wabbeln, habt ihr zu wenig Strukturelemente verbaut.

Bis ich größere und bessere Raketen bauen konnte, brauchte ich ein wenig Eingewöhnung, auch wegen der nicht immer einfachen Bedienung. Mit den Teilen, die bisher verfügbar sind, lassen sich so ein paar Starts und Landungen realisieren. Neu in Kerbal Space Program 2 ist der Parts-Manager, mit dem ihr die Einzelteile eures Schiffs wesentlich einfacher finden und modifizieren könnt. Damit sind auch letzte Änderungen kein Problem – während im Vorgänger nicht-angeschlossene Teile ausgegraut wurden, bleiben sie jetzt problemlos zugreifbar.

Und jetzt?

Mehr gibt es aktuell nicht zu entdecken in Kerbal Space Program 2. Im Titelmenü findet sich zwar eine Herausforderung, an der ihr euch versuchen könnt, aktuell ist das "Land on the Mun". Missionen wie im Vorgänger habe ich jedoch vergeblich gesucht. Dazu kommt, dass Kerbal Space Program 2 eher die Hardwareanforderungen abschießt: Dass Rechenleistung für die Physik, Explosionen und Co benötigt wird, leuchtet mir ein – wobei gleichzeitig so elementare Dinge wie Hitzeentwicklung beim Wiedereintritt fehlen. Aber performant ist das alles nicht, und dabei bläst mein Intel i9 mit RTX 3070 Ti schon so laut, als würde er selbst ins Weltall starten wollen.



Auch die Fülle an Bugs, denen ich begegnet bin, waren hinderlich. In einer Tutorial-Mission hatte ich ein Video-Popup, dass sich nicht schließen ließ und auch beim Neustart noch da war. Und beim erneuten Launch meiner Rakete wurden keine Flugbahnen mehr berechnet. Zwischenzeitlich blieb auch mein Menü hängen. Der Early-Access-Status ist bei Kerbal Space Program 2 also auf jeden Fall ernst zu nehmen.



Autorin: Ramona Kiuntke (GamersGlobal)

KERBAL SPACE PROGRAM 2 (EARLY ACCESS) PC XOne Xbox X PS4 PS5

Fazit: Ramona Kiuntke Kerbal Space Program 2 ist zwar im Early Access, der hätte aber noch eine Weile warten sollen. Die Summe an Problemchen, die der Titel aktuell hat, sind nicht mit Early Access zu rechtfertigen. Einzige Orientierung waren für mich die Tutorials, ansonsten habe ich mich um meinen eigenen Spaß gekümmert, was in einer Sandbox ja durchaus in Ordnung ist.



Trotz der liebevollen Tutorials, die den Start erleichtern, fehlen die Missionen, um Ideen und Herausforderungen zu geben. Wirklich vermisst habe ich zum Beispiel das Sammeln von Daten im Orbit, wie es im Vorgänger der Fall war. Im Gegensatz zu dem bringt Kerbal Space Program 2 aber durchaus einige sehr gute Neuerungen rein, die Zugänglichkeit und Steuerung erleichtern. Das gute Gefühl, einen persönlich gesetzten Meilenstein zu erfüllen, bleibt auch in Kerbal Space Program 2 noch erhalten.



Der aktuelle Status des Spiels macht mir aber keinen Spaß, weil das einzige, dass sich mit Sicherheit abschießen lässt, die Hardware meines Rechners ist. Dazu kommt der sehr hohe Preis von rund 50 Euro für ein Early-Access-Spiel in diesem frühen Zustand. Darum bleibt mir aktuell nur das Fazit: Daumen runter.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal.