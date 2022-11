Honey, I Joined a Cult Test

Teaser In Honey, I Joined a Cult hat Ramona fleißig Skandale provoziert, Verschwörungstheorien befeuert und einen eigenen Kult gegründet, um Erleuchtung und Weisheit im Geldbeutel treuer Anhänger zu finden.

Honey, I joined a Cult hat meine Aufmerksamkeit geweckt, weil die Idee, einen eigenen und völlig weltfremden Kult zu gründen, schon grundlegend zu mir passt. Nein, natürlich bin ich nicht insgeheim Anhänger einer Sekte, aber als MMO-Spieler habe ich doch schon die ein oder andere Gilde und Community gegründet, die mich vor ähnliche Herausforderungen gestellt hat.



Der Name des Spiels ist Programm, denn ihr helft eurem Kultführer dabei möglichst viele Follower und Gläubige zu sammeln, um an die drei wichtigsten Dinge im Leben zu gelangen: Geld, Einfluss und Erleuchtung! Zumindest, wenn es nach dem Spiel geht. Als Entrepreneur in Sachen Religion und Spiritualität dürft ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit auf euch ziehen, sonst stehen demnächst Demonstranten oder gar die Polizei vor dem Tor.



Das Aufbauspiel legt Wert auf Ressourcenmanagement und Planung, besticht jedoch eher mit seinem schwarzem Humor und einer völlig verschobenen Welt, die religiösen Eifer auf die Schippe nimmt. Entwickelt wurde das Spiel von Sole Survivor Games und publiziert durch Team17.



Den Kult, mit dem ihr das Spiel startet, lässt sich sehr detailreich anpassen.

Die verwirrenden Grundlagen

Der neue Kult wird mit vier Mitgliedern und einem Anführer gegründet. Während der Anführer am Anfang den ganzen Tag lang herzlich wenig zum Kultgeschehen beiträgt, kümmern sich die Mitglieder darum, dass der Laden läuft. Sie nehmen an der Rezeption interessierte Leute in Empfang und bequatschen diese so lange, bis sie zu Anhängern werden. Eure Anhängerschaft ist ausgesprochen wichtig, denn sie generiert in den verschiedenen Therapie- und Modulräumen Geld und Einfluss für euch.



Zusammen mit Glaube, PR und Ermittlungsdruck bilden Geld und Einfluss die fünf Hauptressourcen des Spiels, die untereinander verkettet sind. Gebäude und Dekorationen kosten Geld, damit wird durch Anhänger Einfluss erzeugt, der wiederum für Forschung oder Predigten notwendig ist. Durch Predigten generiert ihr Glaube, mit dem ihr den Unterhalt eurer Mitglieder bestreitet und in Göttliche Eingebungen investiert. Um hochwertige Anhänger zu finden, braucht ihr eine gute PR-Wertung, die ihr durch Missionen bekommt. Alles zusammen generiert schließlich Ermittlungsdruck, der Proteste und das Auftauchen der Polizei zur Folge hat. Bei mir sind damit nun alle Klarheiten beseitigt und ich bin bereit für den Kult!

Immerhin sind die Anhänger glücklich. Links oben gibt es einen Meditationskurs, daneben werden Geister beschwören und rechts gibt es eine kleine Reizstromtherapie.

Ein Tagesablauf

Eure Mitglieder haben einen Zeitplan, nach dem sie agieren. Schlafens-, Arbeits- und Freizeit könnt ihr nach Belieben stundenweise festlegen. Das ist in Honey, I Joined a Cult auch notwendig, da ihr sonst Gefahr lauft, dass eure Anhänger unbeschäftigt auf dem Gelände herumstehen. Außerdem sind bestimmte Aktivitäten nur am Tag oder in der Nacht möglich. Und wenn zu viele Mitglieder die gleichen Aktivitäten zur selben Zeit machen, wird das durch die begrenzten Räumlichkeiten schwierig und endet mit schlecht gelaunten Kultisten.



Wie im echten Leben auch eignet sich nicht jeder Kultist für alle anfallenden Arbeiten. Jeder verfügt über variierende Eigenschaften und zehn festgelegte Fertigkeiten, wovon immer zwei für eine Aktivität benötigt werden. Für das Meditationsstudio sind beispielsweise Empathie und Marketing wichtig, für das Forschungsbüro Spionage und Intelligenz und in der Küche braucht es Improvisationstalent und Schlachtkunst.



Mit der Zeit sammeln eure Mitglieder Erfahrung, nach Levelaufstiegen darf ich einige Fertigkeiten erhöhen. Bei mir hat es sich bewährt, gleich zu Beginn den Räumen einzelne Mitglieder zuzuweisen und deren Fertigkeiten den Anforderungen der Räume entsprechend auszubauen. Insbesondere ein dedizierter Forscher stellte sich für mich als sehr wichtig heraus. Fertigkeiten sind auch essentiell für Missionen, mit denen ihr die PR-Wertung erhöht oder seltene Objekte beschafft. Im späteren Verlauf gibt es auch Missionen, die den Ermittlungsdruck senken.