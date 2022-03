Teaser Bei Death Inc. ist Tod am Mann. Also müsst ihr für Ordnung im Unternehmen sorgen. Das Knochenkopf-Metroidvania bietet im Early Access ein starkes Fundament, aber hat noch wenig Fleisch auf den Knochen.

Brad ist nur einer der Mitarbeiter, die sich den direkten Anweisungen des Todes widersetzen.

Immer Ärger mit den Mitarbeitern

Mit einem Meteorschauer könnt ihr großflächig Schaden verursachen.

Der Tod steht ihm gut

Der Schleimbolzen Grimes ist der Anführer der Plagegeister. Und ein knackig schwerer Boss.

Faule Angestellte als Bosse

Meinung: Dennis Hilla Wer befürchtet, dass Have a Nice Death sich auf seiner schicken Cartoon-Optik ausruht, der irrt gewaltig. Denn das Kampfsystem des Roguelike-Metroidvanias zwiebelt ordentlich und geht fluffig von der Hand. Naturgemäß ist die Lernkurve ziemlich steil, aber nach einigen Durchläufen werdet ihr wie Profis durch die Gegnerhorden dashen, in die Luft katapultieren, Zauber wirken und wieder hinabsausen. Das macht einfach nur Spaß und ist immens belohnend. Nur schwer gewöhnen konnte ich mich aber an die teils sehr unübersichtliche Darstellung. Wenn mehrere Gegner sich euch stellen, dann wird es im Effektgewitter mitunter schon schwer, etwas zu erkennen.



Doch auch wenn das Kampfsystem gut funktioniert, die verfügbaren Waffen interessant und Bosse charmant sind, so hat Have a Nice Death doch noch seine Early-Access-Probleme. Mehr Heil-Items wären beispielsweise nett, nicht einmal wenn ihr eine Ebene abschließt und den Aufzug in den nächsten Bereich nehmt, kriegt ihr etwas aufgefüllt. Aber am schwersten wiegt doch der aktuelle Mangel an Inhalt. Denn auch, wenn ihr drei Waffen gleichzeitig führen und coole Kombos auslösen könnt, so habt ihr doch schnell alles gesehen und genutzt.



Have a Nice Death PC

Einstieg/Bedienung Präzise Steuerung

Nützliche Tutorials im Stil einer Firmeneinführung Controller wird nicht zuverlässig erkannt Spieltiefe/Balance Witziger Story-Ansatz

Flotte, fordernde Kämpfe

Spaßige Spezialfähigkeiten

Simples, aber gutes Upgrade-System

Stark gemachte Bosse

Sinnvolle Upgrade-Mechanik

Unterhaltsame Gespräche mit Mitarbeitern Aktuell noch ziemlich wenig Inhalt

Gegnertypen abwechslungs- aber nicht zahlreich

Heilkugeln sehr selten Grafik/Technik Sehr schicker Cartoon-Grafikstil

Flüssiger Spielablauf Durch viele Effekte teils unübersichtlich Sound/Sprache Passender Sundtrack

Wuchtige Soundeffekte Gebrabbel bei Dialogen nervt Multiplayer

Nicht vorhanden 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMetroidvanias sind ein ganz eigenes Genre. Wie der Name schon dezent andeutet, mischen sie Elemente aus den ikonischen Metroid- und Castlevania-Reihen zu einem interessanten Genre-Mix. Neben einem üblicherweise hohen Schwierigkeitsgrad zeichnen sie sich durch verschachtelte Spielwelten aus, die sich nach und nach öffnen. Je mehr Fähigkeiten ihr habt, umso mehr Pfade stehen euch offen. Dieses Prinzip lässt schon erahnen, dass Level Designer eine Menge zu tun haben, denn schließlich will ein so ausgearbeitetes Labyrinth bis ins kleinste Detail durchdacht sein. Da mag es auf den ersten Blick gar nicht passen, einen Roguelike-Überbau drüber zu stülpen.Spätestens im Jahr 2017 wurden alle Zweifler aber Lügen gestraft, dennstartete in den Early Access. Trotz der Zufallsgenerierung wirkten die Levels wie aus einem Guss und die Kämpfe schepperten mindestens genauso gut wie bei den damaligen Genre-Größen Ori and the Blind Forest (im Test, Note: 9.0) oder. Doch schonbewies Jahre zuvor, was möglich war, wie nachfolgend auch Titel aus anderen Genres mit einem ähnlichen Ansatz, beispielsweise Hades (im Test, Note: 9.0) undMitspringen nun auch die französischen Magic Design Studios auf den Roguelike-Metroidvania-Zug auf. Beeinflusst wurden die Entwickler klar von Dead Cells, haben aber ihren eigenen Grafikstil aufgesetzt und erzählen eine Geschichte vom Sensenmann, dessen Unternehmen gerade den Bach runter geht. Was das genau bedeutet und wie gut Have a Nice Death bereits im Early Access funktioniert, das habe ich für euch im Test herausgefunden.Es ist nicht leicht, ein Unternehmen zu führen. Das muss auch der Tod höchst selbst einsehen, denn Death Inc. geht langsam, aber sicher den Weg alles Irdischen. Schuld daran ist aber nicht der vollkommen überarbeitete Kuttenträger selbst, sondern seine faulen Mitarbeiter. Die haben kurzerhand entschieden, ihre Tätigkeiten niederzulegen. Weil der Tod aber keine Gewerkschaften kennt, macht ihr euch auf, um sie zurück an ihren Arbeitsplatz zu prügeln.So düster dieser Ansatz auch sein mag, die Entwickler haben ihn mit viel Humor umgesetzt. Das liegt nicht zuletzt an dem knuffigen Cartoon-Stil, der an Fernsehcartoons am Sonntagnachmittag erinnert. Oder Nickelodeon. Auch die Gespräche mit den noch treuen Angestellten haben mir immer wieder ein Schmunzeln entlockt. Die charmante Musik rundet den Gesamteindruck perfekt ab.Beim Spielprinzip orientieren sich die Entwickler sichtlich an Vorbildern wie Dead Cells und Hades. Die prozedural generierten Umgebungen wirken ebenfalls wie aus einem Guss. Unterwegs findet ihr neue Items und Fähigkeiten sowie Ressourcen (Seelenmark und Prismium), die ihr zur Freischaltung von neuer Magie, Waffen und Flüchen nutzen könnt.Flüche sind passive Skills, die ihr von einem bestimmten Mitarbeiter verliehen bekommt. Aber Obacht, diese vermeintlichen Helferlein können auch mit negativen Strafen belegt sein. Beispielsweise verstärkt ihr eure Sense, dafür werden bestimmte Gegner aber stärker. Mit einem speziellen Item können diese Strafen aber auch wieder neutralisiert werden, oder ihr würfelt die Effekte der Flüche einfach neu aus.Der Tod ist fester Bestandteil von Have a Nice Death. Damit mein ich jetzt aber nicht den Hauptcharakter, sondern tatsächlich euer Ableben – wie auch immer es möglich sein soll, dass der Sensenmann verreckt. Frustig wurde das Spiel für mich aber nie wirklich, denn mit jedem neuen Anlauf habe ich gemerkt, wie ich mehr Skill entwickelte und die Bewegungsmuster der Gegner und Bosse verinnerlichte.Außerdem bringt euch euer Ableben auch einen gewissen Bonus. Denn wenn ihr noch Seelenmark und/oder Prismium im Inventar habt, dann werden die Rohstoffe nach eurem Tod in Goldbarren umgewandelt. Die tauscht ihr bei einem Mitarbeiter gegen neue Items ein. Besonders cool ist hier das Rabattsystem: Jedes Objekt wird billiger, wenn ihr eine Aufgabe erfüllt: bestimmte Gegner töten, viel Schaden versachen und so weiter.Unterteilt ist die Spielwelt in diverse Ebenen, die jeweils aus eigenen Levels bestehen, die per Aufzug miteinander verbunden sind. Denn passend zum Szenario sind die einzelnen Abschnitte nach typischen Firmenabteilungen benannt. Am Ende einer größeren Ebene wartet stets ein Obermotz, Hades lässt grüßen. Dazu gesellen sich regelmäßig Zwischenbosse. Die großen Gegner sind größtenteils klasse designed. Beispielsweise der Chef des Sicherheitsdienstes, Brad. Der faulenzt am Schreibtisch, während ihr Überstunden schiebt. Da will man doch einfach draufhauen! Der Schleimbrocken Grimes hingegen führt die Plagegeister an und beharkt euch mit ekligen Schleimangriffen.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)