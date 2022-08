Hard West 2 Test+

Teaser In Hard West 2 spielt ihr eine Bande bunter Gestalten, die einen Dämon jagen. Die Kämpfe haben eine besondere Dynamik, da jeder erledigte Feind einen Extra-Zug gewährt.

Bill kann die Kugeln in seinem Leib auf alle Gegner in Sichtweite schleudern. Je mehrLebenspunkte der untote Kompagnon zuvor verlor, desto mächtiger wird die Attacke.



Bravo Bravado!

Die deutsche Übersetzung ist überwiegend gelungen. Im Englischen kommentiert Gin aber kerniger den sprechenden Bärengeist mit "He spoke! In fucking English, I kid you not!"



Abenteuer im finsteren Westen

Jede Karte gibt eigene kleine Boni, doch noch wichtiger sind die freigeschalteten Perks für gute Poker-Kombinationen.

Karten auf den Tisch

Meinung: Hagen Gehritz Hard West 2 stammt von einem anderen Entwicklerteam als der Erstling. Das nimmt sich nur einige Elemente des Vorgängers wie Abprall-Schüsse und das coole okkulte Western-Szenario und strickt ein sehr eigens Spiel daraus. Die Kampfmechanik ist ganz auf das Bravado-System fokussiert und verliert sich abseits davon nicht in zu vielen Details. So lerne ich, die Gefechte nach Möglichkeiten abzusuchen, um die Umgebung und die Skills meiner Bande am besten auszunutzen und meinen Zug maximal zu verlängern. Mit einer Bravado-Kette einen ganzen Raum leerzufegen oder eine verzwickte Situation Stück für Stück aufzurollen ist jedes Mal ein Genuss! Auch wenn der Komplexität insgesamt reduziert ist, motiviert es ungemein, alle zur Verfügung stehen Register zu ziehen mit gezieltem Wechsel von Revolver auf Gewehr, Schüssen in die Flanke über die Bande oder der Kombination von Fähgikeiten, indem etwa der angeschlagene Priester mit seinem Skill die Lebenspunkte mit dem untoten Bill tauscht, damit wiederum die Fähigkeit von Letzterem noch tödlicher wird.



Die Kombo-Fixierung ist aber auch ein Stückweit der Pferdefuß von Hard West 2: Frühe Erfolge machen das weitere Vorankommen leichter. Verpasse ich jedoch Chancen und die Feindhorden heizen mir ein, wird es schnell kaum mehr möglich, wieder die Oberhand zu gewinnen. Das gilt nicht nur für die langen Missionen der Hauptgeschichte (in denen vereinzelt ohne Vorwarnung zwei Kämpfe Rücken an Rücken folgen) sondern auch zu gewissem Grad für die Kampagne als Ganzes, denn die Belohnungen für optionale Herausforderungen sind oft sehr nützlich. Die Kämpfe sind somit eher Puzzles. Gebe ich eine “falsche Lösung” ein und ein Squad-Mitglied wird schwer getroffen oder gar getötet, fühle ich mich regelrecht zum Neuladen gezwungen. Da fällt Hard West 2 jedoch auf die Füße, dass ich nicht Züge nicht zurücknehmen kann. Auch wenn zu Beginn jedes Zugs gespeichert wird, sind außerdem die Ladezeiten bei Neuladen für so ein Spielprinzip einen Tick zu lang. Im schlimmsten Fall merke ich sogar mitten in einem langen Gefecht, dass ich bestimmte Items oder eine andere Squad-Zusammensetzung brauche und fange von vorne an. Das ist mir jedoch nur sehr selten passiert.



Auch wenn das sich in die länge ziehende Neuladen nach einem mehrfach verpatzten Zug manchmal frustrierte: Grundsätzlich habe ich mich gerne auf den Knobel-Taktik-Ansatz von Hard West 2 eingelassen und hatte Spaß an den Gefechten. Die Schnitzeljagd nach dem Geisterzug bleibt interessant, es warten spannende Begegnungen auf der Weltkarte und durch die Eigenheiten gewisser Gegner-Typen und die gute Mischung an Levels wird auch Abwechslung geboten. Jörg Langer Wenn mich Hard West 2 nicht so wahnsinnig angemacht hat, liegt das vor allem an dem Wahnsinn des Szenarios. Wilder Westen plus Science Fiction nehme ich jederzeit (Firefly), aber was haben die denn gerade „alle" (Weird West, Hard West 1 und nun eben Teil 2) mit Okkultismus? Und wenn mich ein Szenario nicht anmacht...



Zudem mag ich Rundentaktik nicht, wo es vor allem darauf ankommt, einen Gegner komplett zu schrotten, um quasi einen Turn Reset zu bekommen um dann den nächsten zu schrotten, und so weiter. Dieses "Killing Spree"-Prinzip als Spezialität eines Einheitentyps wie bei Warhammer 40K – Chaos Gate? Okay. Aber als zentraler Bestandteil wie bei Gears of War Tactics ist mir das zu viel. Denn wenn es mal schiefgeht, heißt es oft genug neuladen. Hard West 2 macht vieles richtig. Das Umherreiten auf der Landkarte ist nicht neu, gibt mir aber die Illusion, selbst meinen Weg zu suchen. Die Charaktere spielen sich abwechslungsreich, auch wenn die „3x über Bande"-Kunstschüsse fast schon zu viel sind. Via Kartendecks kann ich die Leute pimpen, ich habe Auswahl bei der Bewaffnung, alles okay. Aber „okay“ ist mir bei Rundentaktik nicht genug.

Alle Screenshots und Spielszenen Stammen von GamersGlobalAnders als Hard West (im Test) stammt die Fortsetzung nicht von CreativeForge (den Macher von Phantom Doctrine ), sondern Publisher Good Shepherd beauftragte mit Ice Code einen anderen Entwickler mit der Fortsetzung. Der übernimmt neben dem Szenario aber nur gewisse Details wie den Skill, mit dem Kugeln an Objekten abprallen und dann ihr Ziel finden. Ingesamt setzt das Team jedoch einen deutlich anderen Fokus und der bietet einiges Spaßpotential, wenn man sich an einem Knackpunkt arrangieren kann.In Hard West 2 spielt ihr Revolverheld Gin und seine Bande: Mystikerin Flynn, Haudrauf Laughing Deer und seinen Protegé Kestrel Colt. Zu Beginn überfallen sie den "Mitternachtszug", der transportiert angeblich Goldreserven, soll aber verflucht sein. Gin lebt zwar in einer Welt voller Zombies, Monster und schwarzer Magie, bei Flüchen ist aber für ihn Schluss, das ist bestimmt nur Quatsch. Nachdem im schönen Tutorial der Zug gekapert wurde, verwandelt der sich in ein seltsames Stahlungetüm und der Dämon Mammon erscheint. Gin will um die Seelen der Bande spielen (an Seelen glaubt er auch nicht), doch was nützt ein gezinktes Deck, wenn der Teufel besser betrügt? Dank Flynn entkommt Gin gerade so. In der Story müsst ihr seine anderen Mitstreiter wiederfinden und neue Helfer wie den untoten Cowboy Bill anheuern, um Mammon zu jagen und die Seelen eurer Truppe zurückholen.Das Kampfsystem von Hard West 2 bietet ein paar Feinheiten, so könnt ihr gewisse Tische umstoßen oder Särge aufklappen, um Deckungen zu erzeugen und es gibt Status-Effekte wie Blutung und Selbstheilung. Jedoch sind die Kämpfe in Vielerlei Hinsicht reduziert in ihrer Komplexität, so kennt die Trefferwahrscheinlichkeit nur die Stufen 0, 25, 50, 75 und 100 Prozent, Nachladen spielt keine Rolle und jedes Squadmitglied hat genau eine Fähigkeit. Figuren besitzen drei Aktionspunkte, die ihr auf Bewegung, Angriff und andere Aktionen verteilt. Ein Nahkampfangriff kostet nur einen AP, die Pistole zwei und Gewehre alle drei.Der zentrale Kniff: Besiegt jemand aus eurer Truppe einen Feind, füllen sich alle AP wieder auf. Ihr wollt also die Aktionen eures Squads möglichst gut zu kombinieren. Wenn ihr mehrere Gegner schwächt, kann sich der flinke Nahkampfexperte Laughing Deer von Opfer zu Opfer prügeln und so enorme Distanzen überwinden. Auch die Skills sind für Kombos entscheidend, insbesondere Flynns Fähigkeit, mit Freund oder Feind den Platz zu tauschen. Auch habe ich mich oft diebisch gefreut, wenn Gin eine breite Schattensalve durch Wände schoss, hinter denen sich die Gegner in Sicherheit glaubten.Nichts ärgert dabei mehr, als wenn mitten in einer Kette ein Schuss mit 75 Prozent Trefferchance daneben geht. Daher ist es ratsam, das Glückselement möglichst zu reduzieren. Mit Bravado könnt ihr auch super einen Feind in die Flanke fallen, ihn erschießen, in die Flanke des nächsten ziehen und so weiter. Wenn das nicht geht, nutzt ihr das schön bescheuerte Querschläger-Feature und lasst Kugeln von rot markierten Metallobjekten abprallen. Das senkt nicht etwa die Trefferchane, sondern gilt als Umgehung der Flanke. Zuletzt gibt es zudem Glückspunkte, die automatisch eure Trefferchance so weit wie möglich hochstufen (50 Glück macht aus 25 Prozent 75 Prozent) Glück kriegt ihr durch Sondereffekte, wenn ihr in Deckung getroffen werdet oder daneben schießt – es lohnt sich also auch mal, daneben zu Ballern, was das Gefühl unterstreicht, trotz geruhsamen Rundentaktik-Gerüst mit glühenden Colts um sich zu schießen.Nach dem Auftakt, der euch gelungen in das Prinzip einführt, werden die Karten der Hauptmissionen bald größer. Optionale Schätze auf der Karte zu erbeuten ist oft nicht schwer, wenn es kein Zeitlimit gibt. Es gibt jedoch auch optionale Herausforderungen, wie kein Squad-Mitglied zu verlieren oder einen Boss ohne Skills zu besiegen. Die Umgebungen reichen dabei von Städten über Altäre in der Wildnis bis hin zu Kämpfen zu Pferde oder auf Zügen. Auch die Gegner werden nach dem Auftakt vielfältiger. Angeschossene Untote heilen sich in ihrem Zug komplett, verlieren aber immerhin einen Punkt ihrer maximalen Lebenskraft dadurch. Gewisse Ureinwohner-Magier solltet ihr nie angeschossen überleben lassen, weil sie dann mit ihrer Zauberei ihre Lebenspunkte und Status-Eigenschaften mit denen eines Mitglieds eurer Truppe tauschen (diesen Trick kann auch Priester Lazarus auf eurer Seite lernen).Zwischen Kämpfen reist ihr auf der Oberwelt umher. Auch wenn sich eure Gang im ersten großen Gebiet über die Kälte beschwert, verbraucht ihr keine Vorräte oder dergleichen. Ihr könnt euch also alle Zeit der Welt lassen, um den Kriegsnebel zu lichten und Text-Events anzugehen. Dort stoßt ihr auf verfluchte Bäume oder geht auf Kopfgeldjagd. Immer wieder trefft ihr dabei Entscheidungen. Manche stärken die Bindung zu einem Bandenmitglied. Gewisse Stufen schalten Perks frei oder erlauben euch, Verbündete ab einem gewissen Vertrauenslevel in Events einzusetzen. Insgesamt funktioniert dieser Spielbestandteil wie ein Abenteuerspielbuch: Bedingung X ist erfüllt oder Gegenstand Y wird geopfert, um die Situation zu lösen. Teils könnt ihr auch optionale Kämpfe umgehen, je nachdem, was ihr tut. Hier ist der Ansatz von Hard West 2 vereinfachend: Nie drohte eine Entscheidung das Vertrauen zu einem Begleiter zu senken und in fast allen Events könnt ihr einfach gehen und später wiederkommen, wenn ihr die entsprechenden Bedingungen erfüllt habt.Die stimmigen Events sorgen nicht nur für Abwechslungs, sondern bringen euch Belohnungen wie Artefakte die zum Beispiel nach Abschüssen heilen oder die Chance auf kritische Treffer erhöhen. Oder Waffen mit besserem Schaden oder größerer Reichweite. Ähnliche Belohnungen gibt es für optionale Ziele in Missionen. Darunter auch Geld, dass ihr nicht nur bei Händlern gebrauchen könnt, sondern mit dem ihr auch Heiler auf der Weltkarte bezahlt. Eure Truppe bleibt nämlich in Sachen Lebenspunkte exakt auf dem Stand vom Ende der letzten gespielten Mission.Mit am wichtigsten sind Spielkarten. Die gebt ihr der Bande in einem separaten Aurüstungsfenster. Stellt ihr gewisse Poker-Hände zusammen, schaltet ihr stärkere Varianten und mächtige Perks frei. So ist Flynns Perk, dank dem sie nicht unter 25 Glückspunkte fallen kann, überaus mächtig. Mit einem Full House hat Gin sowohl den Perk, dass er im Bravado-Zustand einen Schadenspunkt mehr anrichtet, als auch einen verstärkten Skill und allgemein einen Schadenspunkt extra, wenn er Revolver benutzt. Kämpfe bestreitet ihr immer zu viert, wenn ihr also die Trupp-Zusammensetzung ändert, weil zum Beispiel Laughing Deer angeschlagen ist und ihr nicht direkt alle heilen wollt, dann werdet ihr vor dem Kampf diverse Minuten gründlich Spielkarten und gegenbenenfalls auch Waffen und Items wie Dynamit und heilende Dosenbohnen hin- und herschieben.Grafisch setzt Hard West 2 auf die Unity-Engine. Aus der nähe gewinnen Figuren und Kulissen keinen Schönheitspreis, aber die Levels sind detailreich gestaltet. Die Events mögen bei dem (mit 25 Euro bepreisten) Hard West 2 nur Illustrationen zeigen, doch sind es schöne Zeichnungen, die ebenso zur Stimmung beitragen wie Soundkulisse und Musik. Auch die englischen Sprecher von Gins Truppe machen einen Spitzenjob. Die sind nicht nur in Cutscenes oder auch mal Events zu hören, die Figuren haben eine Reihe netter Sprüche zur Auswahl, wenn ihr sie im Kampf anwählt und ab und zu gibt es auch in der Mission einen Kommentar über andere Mistreiter, die den Figuren etwas Farbe verleihen. Allerdings ist die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner teils schon sehr arg klischeehaft, besonders bei Soundschnipseln von Feinden.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)