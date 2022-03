Grid Legends Test+

Teaser Mit der neuesten Runde der Grid-Reihe will Codemasters in allen Bereichen die Drehzahl erhöhen: Mehr Inhalt, ein Story-Modus und ein überarbeitetes Nemesis-System. Kommt der Racer ins Spielspaß-Ziel?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grid Legends ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Story wird in netten Cutscenes vorangetrieben, die schauspielerische Leistung ist allerdings nicht ganz konstant.

Bis an die Spitze

Alter Mini gegen neuer Mini: In diesem Multiclass-Rennen treffen Generationen aufeinander.

Ruppiger Umgang und erhöhter Umfang

In solchen Moment ist Grid Legends alles andere als hässlich. Blickt man aber neben die Strecke, sieht die Sache anders aus.

Technik und Online-Performance

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Ich habe durchaus ein paar spaßige Runden in Grid Legends gedreht. Das Geschwindigkeitsgefühl passt, das Fahrmodell ist für einen Gelegenheits-Raser wie mich verzeihend genug und die Renntypen gewinnen zwar keinen Innovations-Preis, sind aber gut umgesetzter Standard. Mit über 100 Fahrzeugen diverser Hersteller und 22 Strecken ist der Umfang auch vollkommen ausreichend. Allerdings muss sich Grid Legends natürlich auch den Vergleich zu Forza Horizon 5 schmecken lassen, dem aktuell sicherlich größten Arcade-Racer. Und hier fallen dann die Schwächen vom neuen Codemasters-Titel auf.



Der deutlich kleinere Fuhrpark ist für mich noch nicht einmal ein Kritikpunk, mehr ist nicht immer gleich besser. Aber letztlich bringt Legends kaum eigene Ideen mit, alles hat man schon einmal irgendwo anders gesehen, Auch das Fahrmodell ist beim Konkurrenten von Playground Games besser und glaubhafter. Die häufigen Unfälle und aggressive KI sollen ein actionreiches Spielgefühl vermitteln, was auch gut funktioniert, aber irgendwie kann ich den erzwungen Eindruck nicht ganz im Windschatten verschwinden lassen.



Gänzlich spaßbefreit ist Grid Legends keinesfalls. Wenn ich mit Supersportlern durch Paris schieße oder an einem verregneten Tag die Serpentinen einer japanischen Bergstraße hinaufrase, dann macht das durchaus Freude. Es gibt aber nun mal einfach bessere Alternativen im Genre. Wenn ihr aber alle Runden in Forza bereits gedreht habt und euch nicht an der schwächeren Technik, dümlichen Story und kleineren Nicklichkeiten stoßt, dann könnt ihr auch mit Grid Legends ein paar vergnügliche Stunden haben. Wer weiß, vielleicht ist es ja genau euer Fall, dass es keine Open World gibt. Ich habe durchaus ein paar spaßige Runden in Grid Legends gedreht. Das Geschwindigkeitsgefühl passt, das Fahrmodell ist für einen Gelegenheits-Raser wie mich verzeihend genug und die Renntypen gewinnen zwar keinen Innovations-Preis, sind aber gut umgesetzter Standard. Mit über 100 Fahrzeugen diverser Hersteller und 22 Strecken ist der Umfang auch vollkommen ausreichend. Allerdings muss sich Grid Legends natürlich auch den Vergleich zuschmecken lassen, dem aktuell sicherlich größten Arcade-Racer. Und hier fallen dann die Schwächen vom neuen Codemasters-Titel auf.Der deutlich kleinere Fuhrpark ist für mich noch nicht einmal ein Kritikpunk, mehr ist nicht immer gleich besser. Aber letztlich bringt Legends kaum eigene Ideen mit, alles hat man schon einmal irgendwo anders gesehen, Auch das Fahrmodell ist beim Konkurrenten von Playground Games besser und glaubhafter. Die häufigen Unfälle und aggressive KI sollen ein actionreiches Spielgefühl vermitteln, was auch gut funktioniert, aber irgendwie kann ich den erzwungen Eindruck nicht ganz im Windschatten verschwinden lassen.Gänzlich spaßbefreit ist Grid Legends keinesfalls. Wenn ich mit Supersportlern durch Paris schieße oder an einem verregneten Tag die Serpentinen einer japanischen Bergstraße hinaufrase, dann macht das durchaus Freude. Es gibt aber nun mal einfach bessere Alternativen im Genre. Wenn ihr aber alle Runden in Forza bereits gedreht habt und euch nicht an der schwächeren Technik, dümlichen Story und kleineren Nicklichkeiten stoßt, dann könnt ihr auch mit Grid Legends ein paar vergnügliche Stunden haben. Wer weiß, vielleicht ist es ja genau euer Fall, dass es keine Open World gibt.

Grid Legends PC XOne Xbox X PS4 PS5

Einstieg/Bedienung Fünf Schwierigkeitsgrade, viele Anpassungsoptionen

Story-Modus nimmt einen zunächst an die Hand Automatischer Start in die Story kann verwirren Spieltiefe/Balance Deutlich actionreichere Rennen

Spaßiges Arcade-Fahrmodell

Gegner-KI durchaus brauchbar...

Sehr dezenter Gummibandeffekt

Kein riesiger, aber vollkommen ausreichender Fuhrpark

Abwechslungsreiche Streckenauswahl Hanebüchene Story, die Potenzial verschenkt

Nemesis-Feature eher sinnbefreit

...allerdings sehr gezwungen aggressiv Grafik/Technik Hübsche Licht- und Spiegelungs-Effekte

Flüssige 60 Bilder pro Sekunde (PS5) Autos sehen nicht zeitgemäß aus

Abseits der Strecken oft sehr unschön Sound/Sprache Wuchtige Motorengeräusche

Brauchbare deutsche Sprecher Musik ziemlich schnell nervig Multiplayer Crossplay läuft sehr gut

Allgemein stabiles Online-Erlebnis

Fliegender Start ins Rennen minimiert Wartezeiten Server ziemlich leer 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Inhalte und Screenshots stammen von GamersGlobalDas britische Studio Codemasters ist eine feste Größe im Bereich der Rennspiele. So haben sich die Entwickler in der Vergangenheit beispielsweise durch die-Titel einen Namen gemacht und zeichnen seit 2009 für die-Reihe verantwortlich. In den letzten Jahren war Codemasters eher im Simulations-Subgenre unterwegs, dank der erwähnten Formel-1-Serie und auch die beiden Ableger von. Doch mitaus dem Jahr 2019 wagte man sich wieder in den einsteigerfreundlicheren Arcade-Bereich – allerdings nur mit mäßigem Erfolg. In unserem Test konnte der Racer nur bedingt überzeugen und kassierte entsprechend die Note 6.5 . An den Erfolg der simulationslastigeren-Teile konnte man also nicht direkt anschließen.Nun steht mitder nächste Teil der traditionsreichen Reihe an der Startlinie. Codemasters richtet sich mit der Fortsetzung nach wie vor an Fans von unkomplizierten Racern. Durch einen neuen Story-Modus "Driven to Glory" soll dem Geschehen ein Überbau gegeben werden. Abgesehen davon halten sich die Änderungen im Vergleich zum Vorgänger eher dezent, was natürlich zu Stirnrunzeln fühlen könnte: Haben die Entwickler hier die richtige Spur gewählt? Oder ist es nur bedingt clever, auf einer schwachen Formel aufzubauen?Die Antworten auf diese und weitere Fragen beantworte ich in meinem Test. Sämtliche Szenen im 4K60-Testvideo wurden auf der PS5 aufgenommen.Der Story-Modus mag eine nette Ergänzung sein, krankt aber an etwas sehr Essenziellem: der Geschichte. Denn die Mär vom Underdog-Rennteam, dass sich an die Spitze kämpft, ist nicht sonderlich kreativ. Dazu kommen dümmliche Dialoge. Das ist schon schade, denn die Präsentation hätte durchaus Potenzial: Realfilmszenen werden mit animierten Parts gemischt und auch wenn die Leistung der Schauspieler mitunter stark schwankt, so entwickelt sich doch ein gewisser B-Movie-Charme. Aber wirklich packend ist das alles nicht. Vielmehr wirken die Clips, als wären sie lediglich Mittel zum Zweck, die einzelnen Rennen miteinander zu verknüpfen.Interessanter war da für mich der Karriere-Modus. Ja, das sind zwei unterschiedliche Boxen, die Namensgebung hätte Codemasters vielleicht überdenken sollen. Auf jeden Fall könnt ihr ihr aus diversen Events wählen. Ob ihr nun lieber mit Supertrucks oder Sportwagen durch die Gegend fahrt, VW Käfer oder Mini Cooper. Es gibt eine Menge Abwechslung in den Boliden, in die ihr euch schwingt. Je mehr Veranstaltungen ihr abschließt, um so höher steigt ihr im Rang auf und desto mehr weitere Events gibt es. Ein belohnender Loop, der euch gleichzeitig viele Optionen offen lässt.Ein sehr großes Problem von Grid war, dass vergleichsweise wenig auf den Strecken los war. Damit meine ich noch nicht mal, dass wenig Autos auf der Strecke sind, sondern auch kaum Action stattgefunden hat. Die Unterpopulation bekämpft Codemasters auf simple Art und Weise, anstatt 16 Fahrzeugen tummeln sich nun 22 Gefährte gleichzeitig auf den Strecken. Kniffliger wird es da bei dem Rennerlebnis selbst. Eine Methode scheint eine deutlich aggressivere KI zu sein, die nur ein Ziel zu haben scheint: Blechschäden. Oft kracht und scheppert es, auch das aus dem Vorgänger bekannte Nemesis-System kehrt zurück. Wenn ihr einem KI-Kollegen zu sehr auf die Pelle rückt, dann hat er euch auf dem Kieker. Neu ist, dass diese Rivalitäten nun auch über mehrere Rennen bestehen bleiben. Allerdings konnte ich nicht so wirklich festmachen, ob ich jetzt wirklich wegen einer Feindschaft gerammt wurde oder einfach aufgrund der erhöhten Aggressionspotenzials der KI.Abgesehen von den Änderungen auf der Strecke hat Codemasters auch spürbar am Umfang geschraubt. Beispielsweise seien da die Multiclass-Rennen genannt, bei denen – der Name verrät es schon dezent – Autos aus unterschiedlichen Klassen auf der Strecke unterwegs sind. Groß, klein, schnell, langsam, alt, neu. Alles ist vertreten. Das klingt jetzt erstmal unfair und ist es sicherlich auch, die Entwickler haben sich hierfür aber einen cleveren Trick einfallen lassen: Die benachteiligten Gefährte starten weiter vorne, die schnelleren und modernen Boliden weiter hinten. So entstehen spannende Aufhol-, beziehungsweise Verteidigungsjagden.Bei den sonstigen Modi herrscht hingegen solider Standard. Rundkurse, Sprintrennen, Drifts, das kennt man so schon aus früheren Serienteilen und Konkurrenten des Genres. Etwas Abwechslung kommt noch durch Tuning-Optionen und die Möglichkeit, euer Team upzugraden, ins Spiel. Zum Aufmotzen eurer Gefährte müsst ihr mit dem jeweiligen Auto eine bestimmte Anzahl an Kilometern fahren, dieser Ansatz ist vorsichtig gesagt dämlich. Denn er evoziert Grinding und zwingt euch, Events erneut anzugehen.Schön ist, dass die von mir getestete PS5-Version stabil mit 60 Bildern pro Sekunde gelaufen ist. Allerdings hat diese Flüssigkeit auch ihren Preis, denn die Autos selbst sind optisch kilometerweit hinteroder auchzurück. Dafür gibt es hübsche Lichteffekte und Spiegelungen, besonders wenn ihr nachts und bei Regen fahrt. Rcihtig hässlich ist das Spiel nicht, aber bei den Autos und abseits der Strecke fehlt es einfach an Brillanz. Und den Cockpit-Ansichten fehlt es massiv an Details.Hingegen nicht viel zu meckern habe ich am Online-Modus. Crossplay zwischen Xbox und PS5 funktionierte ohne große Probleme und auch Rubberbanding konnte ich keines feststellen. Schön ist auch, dass ihr nun nicht mehr zwangsweise auf das Ende eines Rennens warten müsst, wenn ihr in eine laufende Session einsteigt. Stattdessen sucht das System automatisch nach einem KI-Mitfahrer und lässt euch dessen Steuer übernehmen. So kommt ihr in spannende Situationen, bei denen ihr euren ersten Platz verteidigen oder euch noch nach oben kämpfen müsst.Nicht ganz so ideal ist hingegen der Schwierigkeitsgrad. Auf der normalen Stufe fahre ich selbst als Gelegenheits-Asphaltheld allen davon, selbst auf höheren Stufen sind die KI-Gegner nur bedingt bedrohlich. Allerdings sind die Stufen auch nicht konsistent, also musste ich regelmäßig nachjustieren. Löblich sind allerdings die Anpassungsmöglichkeiten. Neben fünf vordefinierten Stufen könnt ihr viele Punkte frei einstellen: Fahrhilfen, Anzeige der Ideallinie, Verhalten der KI-Fahrer, Rückspulfunktion und mehr sind zu- und abschaltbar.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)