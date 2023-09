Gothic (Switch) Test+

Teaser Das erste Gothic zählt zu Benjamins absoluten All-Time-Favorites. Über 20 Jahre nach dem Ur-Launch hat er die neue Switch-Version getestet. Was erwartet Fans des Klassikers in dieser Fassung?

Die Kämpfe funktionieren mit dem Gamepad gut und steuern sich deutlich intuitiver als auf PC.



Visuell kaum verändert

Wie eh und je wollen die Wachen im Alten Lager Schutzgeld von euch. Zahlt ihr nicht, werdet ihr von anderen "Buddlern" in einen Hinterhalt gelockt.



Mehr Komfort, bessere Kampfsteuerung

Der Handel ist und bleibt umständlich.

In der Switch-Fassung gelangt ihr zum Schnellzugriff, wenn ihr "R" haltet. So tankt ihr schnell Futter oder Tränke nach. Vor allem könnt ihr dann recht komfortabel Schnellspeichern und -laden und natürlich zwischen den Waffen und Magie wechseln.

Alte Bugs, neue Bugs

Gothic Classic (Switch) Switch

Fazit: Benjamin Braun Keine Frage: Gothic ist rein technisch betrachtet nicht allzu gut gealtert und der Port für Switch lässt auch viele der heute üblichen Komfort-Elemente wie eine Autosavefunktion vermissen. Die Defizite in diesen Bereichen oder auch in Form übernommener oder neru Bugs kann man allerdings nicht nur als Fan in weiten Teilen verschmerzen. Denn dahinter steckt schlichtweg ein großartiges Rollenspiel, das sich trotz so mancher Sperrigkeit lohnt. Zumindest im Kampf fühlt sich die Gamepad-Steuerung sogar besser an als im PC-Original. Das Abschreckendste an Gothic Classic für Switch ist deshalb vor allem der Startpreis, der mit 30 Euro dann meiner Meinung nach doch deutlich übers Ziel hinausschießt.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalKurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine"Daumen-Wertung".Die Liste an Spielen, die ich persönlich besonders gerne mag, ist mittlerweile nicht unbedingt kurz. Mir fällt es dennoch nicht schwer, meine fünf absoluten Highlights zu benennen, die mich in einem Maße begeistert haben, das selbst die Abenteuer von Hexer Geralt von Riva und sogar die von Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood überflügelt. Die anderen vier sindund. MEIN Spiel schlechthin aber ist bis heute das Debütwerk der Ruhrpott-Schmiede Piranha Bytes, denn obgleich ich das aus dem Effeff kenne, bekomme ich auch heute noch Gänsehaut, wenn ich mit dem Namenlosen durch die Minenkolonie von Khorinis streife. Einen Eindruck von meiner Liebe zu diesem Spiel könnt ihr in meiner Serien-Liebe zur Gothic-Reihe gewinnen.THQ Nordic arbeitet derzeit an einem echten Remake. Der vor einigen Jahren veröffentlichte Playable Teaser dazu konnte im Duktus der Serie am treffendsten mit " Der letzte Scheiß " beschrieben werden. Zuletzt aber hinterließ die Neuauflage fast ausnahmlos positive Eindrücke hinterließ. Bevor uns aber irgendwann das Remake ins Haus steht, bringt Publisher THQ Nordic nun das Original als Classic-Version auf die Nintendo Switch. Ich bin für euch erneut ins Minental zurückgekehrt. Ob die allenfalls dezent modernisierte Wiederveröffentlichung die Anschaffung wert ist, erfahrt ihr in den Folgenden Zeilen sowie im oben eingebetteten Testvideo.Gothic Classic auf Switch basiert auf der gleichnamigen PC-Version, die bereits seit geraumer Zeit auf Steam und GOG verfügbar ist. Es handelt sich also um eine multilinguale Fassung unter anderem mit deutscher und englischer Sprachausgabe, der aufgrund einer fehlenden (oder besser gesagt nicht erneuerten Lizenz) der Auftritt der "Mittelalter-Metaller"in Akt 2 fehlt. Rein visuell tut sich ebenfalls nicht allzu viel. Das Spiel läuft auf Switch zwar dem Eindruck nach in nativen 1080p und sogar mehr oder minder konstant mit 60 fps. Bei Texturqualität oder Effekten tut sich allerdings nichts. Die Charaktere haben also immer noch "Fäustlinge" statt Hände. Uniformen, Umgebungsobjekte, das alles wirkt auffällig eckig. Die niedrig aufgelösten Zwischensequenzen wurden hier einfach hochskaliert und sind entsprechend extrem detailarm.Diese teils schon im Original vorhandenen Schwächen werden hier allerdings von den inhaltlichen Stärken weitestgehend aufgewogen. Den ob Story, Dialoge, Musik, Queststruktur oder die schlicht geniale Weltarchitektur, durch die die eigentlich recht kompakte Minenkolonie der Insel Khorinis erheblich größer wirkt, da ist und bleibt Gothic erstklassig. Auch in vielen anderen Bereichen überwiegen die Stärken die zweifellos teils groben Schwächen deutlich.Obgleich die Switch-Version im Kern bloß eine Portierung der nunmehr über 20 Jahre alten PC-Fassung ist, verändern und verbessern sich dennoch einige Details. Die erste Version des RPGs mit offiziellem Gamepad-Support steuert sich insbesondere in den Kämpfen deutlich intuitiver. Das System ist zwar auch dort an sich dasselbe, allerdings habe ich hier viel stärker das Gefühl, überhaupt eine Ahnung davon zu haben, was ich zum Beispiel mit meinem Einhänder anstelle. Ich nutze effektiv das "Seitwärtslaufen", das ich im Original praktisch nie benutzt habe, weil es dort einfach wesentlich umständlicher ist.Gut ist auch, dass Gothic Calssic auf Switch eine recht komfortable Quick-Save- und Quick-Load-Funktion bietet. Ja, meinen Spielfortschritt kann ich wie gehabt nur manuell festhalten, was man auf dem Schirm haben muss, damit man am Ende nicht längere Passagen wiederholen muss. Gewöhnen muss man sich daran aber dennoch, besonders gilt das für die Spieler, die das Original noch nicht kennen. Für die Gamepad-Steuerung hat der Portierungsdienstleister auch eine gute Option gefunden, um Waffen, Magie oder Verbrauchsgüter auszurüsten und per Schnellauswahl dazwischen zu wechseln.Alles in allem funktioniert das also ziemlich gut per Gamepad, es gibt aber auch bestimmte Punkte, in denen sich Gothic (noch) schlechter bedienen lässt. Der Handel, bei dem man die Objekte aus dem eigenen Inventar und dem des Händlers in eine Spalte dazwischen bewegen und den Wert abgleichen muss (ihr könnt natürlich Objekte von höherem Wert gegen Waren mit insgesamt geringerem Preis eintauschen), folgt immer noch demselben Prinzip. Wenn ihr aber die Erzbrocken (die eigentliche Währung im Spiel) verschiebt, dauert das noch länger als auf PC. Denn das "Verschieben" in die Mitte wird hier nicht beschleunigt, wenn ihr die Aktiontaste gedrückt haltet. Alternative Tastenkombis, mit denen ihr das Erz zum Beispiel in 10er- oder 100er-Schritten verschieben könnt, suchte ich vergeblich. Bei 50 oder später auch tausenden Erzbrocken, ist das entsprechend nervig.Es gibt noch andere Nachteile, die ausnahmslos für die Konsolenfassung gelten. So brecht ihr auf Switch Aktionen wie gewohnt mit dem unteren "B"-Knopf ab, schließt so also Menüs oder überspringt einzelne Dialogzeilen. Die Taste ist allerdings auch zum Springen (und an bestimmten Stellen zum Klettern) da. Selbst wenn ihr also bloß das Inventar-Fenster eines geplünderten Gegners schließt (es geht nicht automatisch weg und es gibt auch keine "Nimm alles"-Funktion), springt der namenslose Held. Ihr könnt das verhindern, indem ihr den linken Stick, mit dem ihr euer Alter Ego bewegt, währenddessen nach vorne oder hinten haltet. Trotzdem kommt es immer wieder auch in den denkbar ungünstigstes Situation zu besagtem Sprung.Dafür müsst ihr wiederum beim Einsammeln von oben oder beim Klettern nicht zusätzlich "nach vorne" klicken, was im Original über die Pfeiltasten erfolgte. Wollte ihr einen Höllenpilz oder so einsammeln, reicht es hier, auf die A-Taste zu drücken, sobald das Objekt der Begierde im (ab und zu leicht fehlgeleiteten) Fokus liegt. Unterm Strich funktioniert die Gamepad-Eingabe aber nicht nur deshalb etwas besser.Die Switch-Version von Gothic ist natürlich bei weitem nicht so verbuggt, wie die PC-Fassung zur Erstveröffentlichung. Sie entspricht allerdings einer modifzierten Version nach dem finalen PC-Patch. Auch diese finale PC-Version war längst nicht fehlerfrei und so finden sich tatsächlich in der Switch-Fassung noch altbekannte Bugs. Es gibt immer noch Stellen – beispielsweise auf dem Rückweg vom Sumpflager zum Alten Lager grob im Zentrum der Karte – bei denen ein Clippingfehler dafür sorgt, dass ihr bei Sprüngen weit in die Luft katapultiert werdet und dann aus der Höhe in den Tod stürzt. Konnte man das auf PC notfalls noch im "Marvin-Modus" (also dem Testmodus der Entwickler, der auch verschiedenste Cheats zulässt) korrigieren, kommt ihr auf Switch bei so etwas nicht um das Neuladen eines womöglich deutlich älteren Spielstands herum. Übrigens ist "Marvin" auch auf Switch mit einer angeschlossenen Tastatur aktivierbar. Die Aktivierung von Cheats glückte mir aber nicht. Ein anderer, manchmal auftretender Fehler auf dem Weg zum Sumpflager: Auch auf Switch kann das Spiel auf diesem Teilstück komplett abstürzen – welche Ursache dieser Crash hat, ist mir noch heute ein Rätsel.Und es kommen bedauerlicherweise auch neue Fehler hinzu. Gelegentliche Soundbugs etwa, die ich so aus der PC-Version nicht kannte. Häufigere grobe KI-Aussetzer oder im schlimmsten Fall Bugs, durch die NPCs sterben können, die ich zum Abschluss einer Quest benötige. Erlebt habe ich das nur bei optionalen Quests, die ohne unser Zutun nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Zum Beispiel lag der Kämpfer Kharim auf einmal tot in der Arena des Alten Lagers. An anderer Stelle gelang es einem NPC in der Alten Mine nicht, eine Leiter hinabzusteigen. Als ich dazwischengrätschte, also die Leiter benutzte, sprang er kurzerhand von der Plattform in den Tod. Zugegeben, so etwas konnte auch im PC-Original passieren, wobei man ahnen kann, weshalb die Piranhas wirklich storyrelevante NPCs (zumindest zwischenzeitlich) unsterblich gemacht haben. Aber ich habe die PC-Fassung wirklich oft gespielt und kann mich nicht daran erinnern, dass das auch nur in einem einzigen Durchgang bei gleich zwei NPCs passierte. Noch dazu nur im ersten der sechs Kapitel. Auch das ist etwas, das für Fans zu witzigen Situationen führen kann. Wer Gothic allerdings zum ersten Mal spielt, wird über so etwas wohl kaum erfreut sein.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)