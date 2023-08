Gord Test+

Teaser Habt ihr zu gute Laune? Tut euch vor lauter Grinsen schon das Gesicht weh? Und die Schmetterlinge im Bauch nerven auch? Dann zockt doch Gord – das deprimierendste Spiel seit Russisch Roulette!

Gord ist ein Survival-Aufbauspiel mit Strategie- und Rollenspielelementen vom Studio Covenant.dev aus Polen, die unter anderem Personal von CD Projekt angeheuert haben. Der zunächst kryptisch wirkende Name des Spiels bezieht sich dabei auf eine Form von Burgwall-Siedlung, die vor allem im Mittelalter typisch für den osteuropäischen Raum war. Bildungsauftrag erfüllt!

Ein Wall ist auch eine gute Idee in der Dark-Fantasy-Welt von Gord, in der man viele ungemütliche Kreaturen definitiv außerhalb der Mauern wissen will. Allerdings ist einfach zuhause bleiben keine Option für euch: Ihr steuert einen Barbarenstamm von Siedlung zu Siedlung durch verwunschenes Territorium – besagte Siedlungen errichtet ihr jeweils mit eurem Stamm. Dark Fantasy könnt ihr wörtlich nehmen, denn das komplette Gebiet außerhalb eures Festungsdorfs ist in pechschwarzer Nacht verborgen, die ihr Stück für Stück erkunden und zurückdrängen müsst. Doch auch dann bleibt die Umgebung finster, trostlos und lebensfeindlich: Moore reihen sich an tote Wälder, im Dickicht lauern Schlangen, Riesenspinnen und noch gefährlichere Monster, im Unterholz gibt es Fallen, giftige Pilze und ansteckende Krankheiten, und wenn es nicht gerade regnet oder stürmt, ist es neblig. Kein wirklich einladender Ort!

Scouts bringen mit Fackeln Licht ins Dunkel. Das hilft, die Moral hochzuhalten.

Trutzburg im Niemandsland

Eure Aufgabe als Häuptling ist es, eure Schützlinge durchzupäppeln und eine Kolonie mit brummender Wirtschaft aufzubauen, die der Flora und Fauna sowie feindlichen Stämmen trotzen kann. Dazu errichtet ihr in bester Siedler-Manier Produktionsbetriebe wie Fischereien oder Holzfällerhütten, die für Rohstoffnachschub sorgen.



Anders als beim Urvater des Genres gibt es in Gord aber praktisch keine Warenkreisläufe. Die Spielwirtschaft ist mit sechs Ressourcen – oder sieben, wenn man Magie dazuzählt – zwar einigermaßen breit aufgestellt, geht aber kaum in die Tiefe. Im Prinzip sammelt ihr einfach nur Material ein. Ein paar Feinheiten gibt es aber zu beachten. Zum Beispiel wechseln beständig die Jahreszeiten und im Winter ist die Nahrungsversorgung wegen gefrorener Seen und abgestorbener Waldfrüchte schwieriger als im Sommer. Wie gut, dass ihr in Handelsposten Waren tauschen könnt.

Das Interface ist eine der Schwächen von Gord: Zu klobig, zu wenig aufschlussreich, zu unkomfortabel.

Viel Feind, viel schwer

Je nach Szenario zählt euer Völkchen rund ein Dutzend individuelle Mitglieder mit eigenen Stärken und Schwächen. Geraldine ist etwa besonders talentiert im Schilfsammeln, gerät bei Kontakt mit wilden Tieren aber schnell in Panik. Conway wäre dank seiner scharfen Augen der perfekte Scout, hasst aber lange Fußmärsche. Besonders großen Einfluss haben diese Rollenspielanleihen nicht. Ihr könnt euch ohnehin nur bedingt aussuchen, wem ihr welche Aufgabe übertragt, weil fast ständig Mangel an allem herrscht, eben auch an Arbeitskräften.



Zwar gibt es einmal im Jahr Nachwuchs im Dorf. Dem gegenüber stehen aber all die erwähnten Bedrohungen. Und eure Schützlinge kippen manchmal wirklich ziemlich schnell aus den Latschen. Wenn ihnen nicht irgendein Waldgeist ein Bein abbeißt, dann verlieren sie angesichts der Trostlosigkeit ihres Daseins einfach den Verstand und brennen durch. Mit Bädern und reichlich Met könnt ihr die körperliche und geistige Gesundheit eurer Jungs und Mädels pflegen, aber angesichts der vielen Gefahren und gelegentlicher negativer Zufallsereignisse ist es gar nicht so einfach, eine florierende Siedlung aufzubauen.

In der Nahansicht oder in Zwischensequenzen sieht man, was die Engine draufhat.

Babysitter statt Barbarenfürst

Zwei Schwächen kommen erschwerend hinzu: Zum einen sind eure Barbaren wirklich nicht die Hellsten und fürchterlich unselbständig. Jede Selbstverständlichkeit müsst ihr ausdrücklich befehlen. Zum Beispiel dass sie vielleicht ihren Baumstamm fallenlassen sollten, wenn sie vor einem Rudel Wölfe fliehen. Oder dass sie, wenn sie sich in der Sauna erholt haben, wieder zurück an die Arbeit sollen.



Störender ist aber noch das missratene Interface, das bei Gefahr oft viel zu spät Alarm schlägt oder wichtige Informationen mit unwichtigen überdeckt. Wählt ihr zum Beispiel einen Arbeiter oder eine Arbeiterin aus, legt sich ernsthaft ein viel zu großes und weitgehend nutzloses Info-Fenster über die Minimap. Zudem fehlen wichtige Funktionen. So kann ich zwar einsehen, welche Personen einem bestimmten Betrieb zugewiesen sind, aber ich kann ebendiese Leute nicht über das Gebäudemenü anwählen, um sie anderweitig zu beschäftigen. Das alles führt dazu, dass ich mich mehr als frustrierter Babysitter meiner Schützlinge fühle denn als Anführer mächtiger Krieger.



Autor: Rüdiger Steidle, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)



Meinung: Rüdiger Steidle Ich musste mich wirklich etwas zwingen, Gord nach dem Tutorial weiterzuspielen. Erstens liegt mir das Szenario einfach nicht. Alles ist fürchterlich trostlos und niederschmetternd. Nichts grünt, nichts gedeiht, überall nur Tod und Verwesung, umrahmt von einer finsteren Story, die mich schon mal vor die Wahl stellt, einem Sumpfgott unfassbar viele Ressourcen oder eines meiner Kinder zu opfern. Dabei klang Gord für mich beim Blick auf die Beschreibung im Steam Store durchaus verlockend! Aber okay, das Setting ist nich mein Ding, das fällt unter Geschmackssache. Aber auch wenn ich meine persönlichen Präferenzen weitgehend ausblende, zeigt Gord handfeste Schwächen in der Spielmechanik, der Künstlichen Intelligenz und der Steuerung. Survival-Games liegen seit einiger Zeit im Trend und ich habe in den vergangenen Monaten auch manche davon gespielt, darunter Frostpunk, Stranded - Alien Dawn und Floodland. Und die haben spielerisch eigentlich fast alles besser gemacht. Das heißt, wenn ihr nicht wirklich auf Dark Fantasy steht, dann fallen mir wenige Gründe ein, warum ich euch Gord empfehlen sollte. Dabei ist die Grundidee eigentlich spannend und es gibt durchaus Pluspunkte wie das ganz abwechslungsreiche Missions-Design. Schade.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal